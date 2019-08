EN LAS ISLAS CANARIAS, A 18 DE AGOSTO

Este primer título para El Cotarro de hoy, no representa una coña, sino una actitud personal, digna de ser puesta en valor, de ser reconocida públicamente y que, de nuevo, volverá a verse y "sentirse" en el ámbito del Gobierno de Canarias. El "culpable" no es otro que José Julián Istúritz Pérez, un vasco de nacimiento y absolutamente canario de adopción que, por trabajo y méritos propios, acaba de retornar al Gobierno de Canarias como flamante director general de Patrimonio y Contratación. Fue José Julián Istúritz quien, hace bastantes años, implantó y puso en las conciencias de muchos lo de comenzar y terminar, fechar y firmar las cartas, los documentos y hasta las leyes canarias, no con lo de esta o aquella provincia canaria, sino con su "famosa" forma genérica y de ámbito regional comunitario que hoy, por ejemplo, sería: "en las Islas Canarias, a 18 de agosto de 2019".

EL RETORNO DE JOSÉ JULIÁN ISTÚRITZ

Y es que José Julián Istúritz llegó a nuestra isla el año 1994, para ayudar rematar la puesta en marcha de lo que comenzó llamándose Urgencias Sanitarias "061". El querido y recordado médico palmero Andrés Manuel del Carmen Hernández Sánchez, impulsor del "061?, se trajo a José Julián para que fuera el primer gerente de lo que posteriormente se denominó Servicio de Urgencias Canario (el recordado SUC) pero ya asociado al nuevo y popular "1-1-2?, hoy absolutamente exitoso, muy respetado y valorado por todos. Andrés Hernández me presentó a José Julián y desde el principio me sorprendió su capacidad para entender nuestra región y su unidad. Claro que él venía del País Vasco y conocía perfectamente al PNV. Hoy José Julián Istúritz ha vuelto al Gobierno canario, y más de un mezquino envidioso, estará trinando por su retorno.

UN EXPERTO EN INTELIGENCIA Y SEGURIDAD

José Julián Istúritz es un doctor experto en Inteligencia, seguridad y emergencias, que terminó siendo el primer director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, cuando, precisamente, ocupaba la presidencia del Gobierno canario Román Rodríguez. Cuando llegó a la presidencia Adán Martín y luego Paulino Rivero, "se cargaron" a José Julián (seguramente porque era amigo de Román Rodríguez y "J.J." es fiel y leal a sus amigos, por encima de la política) y dejaron que sus conocimientos y experiencias se fueran a la Generalitat de Cataluña y al País Vasco, así como a la empresa privada y a la docencia. Un día del año 1999 (creo) le dije a José Julián en la santacrucera avenida de Anaga que su "velocidad de crucero nacionalista era muy rápida". Hoy, casi 20 años después, José Julián ha vuelto al Gobierno... y quizá ahora su velocidad haga falta.

SU PRIMER PUESTO, PARA GUSTAVO ARMAS

Y curiosamente, el primer puesto político que en su momento ocupara José Julián, ahora ya lo ocupa su muy buen amigo y colega nuestro, Gustavo Armas Gómez, un güimarero de pro con un sentido del humor que Dios se lo conserve. Gustavo ha sido fotógrafo de prensa, gerente de más de un periódico, gerente del Consorcio de Bomberos de Tenerife y últimamente experto en energías renovables, colaborador de más de una ONG y hasta presidente del Rotary Club. No hay duda de que Gustavo Armas no para. Es un hombre absolutamente versátil que, ahora que se estrena en la política pura y dura. Se sacudirá, trabajará y lo hará bien. Seguro que José Julián ha tenido que ver en su nombramiento y que Gustavo no defraudará. Juntos harán una buena "pinza" en el nuevo gobierno canario encabezado por el presidente Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez. Al loro.

GUSTAVO PASÓ AL FRENTE SIN CEREMONIA

Y hay que reconocer que Gustavo Armas se ha estrenado en el puesto con un gesto que le honra y demuestra su talante. Se sabe que un director general queda legalmente activo cuando, tras ser nombrado, firma la aceptación del cargo y su nombramiento aparece en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma (BOCAC)... pero todo el mundo sabe que, el público "pistoletazo" del comienzo del mandato, suele marcarse en el acto o ceremonia oficial de "toma de posesión"... En el caso de Gustavo Armas, el nuevo director general se encontró con el triste, devastador y lamentable incendio forestal de Gran Canaria y, sin dudarlo un momento, Gustavo Armas se plantó "en el frente" y allí estuvo en el "Puesto de Mando Avanzado", dando "el callo" y "a pie de fuego", junto al presidente Ángel Víctor Torres y Antonio Morales (presidente del Cabildo de Gran Canaria) y los alcaldes de los municipios afectados.

PREMIO INTERNACIONAL PARA UN PAISANO

Una vez más me atrevo a decir que aquí, en nuestra tierra, muchas veces se subestima a "los nuestros" y no se "pone en valor" su dura formación, su difícil carrera, su ejemplar trayectoria y sus merecidos éxitos. Por ello hoy les traigo de nuevo otra noticia en positivo, protagonizada por otro "de los nuestros" que, aunque todavía es muy joven (acaba de cumplir los 26 años), triunfa ya internacionalmente en el difícil y muy exigente mundo del arte de la gran música y, más concretamente, en la especialidad de guitarra. Me refiero a nuestro paisano canario, Luis Alejandro García Pérez, un tinerfeño de pro (de La Laguna, para más señas) que acaba de conseguir el Primer Premio (en la categoría senior) del XXIII Festival Internacional de Guitarra "Ciudad de Coria" 2019, celebrado hace unos días en aquella ciudad de Cáceres (Extremadura).

LUIS ALEJANDRO GARCÍA, DOBLE PREMIO

El Festival Internacional de Guitarra de Coria es uno de los más importantes y de mayor calidad de España y el joven lagunero Luis Alejandro García (que comenzó con la guitarra con tan solo 4 años) se hizo acreedor, además, del "Premio del Público", otorgado por los asistentes al certamen. Luis Alejandro recibió los atributos del primer premio (con tremenda guitarra incluida) de manos de la primera teniente de alcalde del ayuntamiento de Coria y concejala de Turismo, María Almudena Domingo Pirrongelli, quien en público le felicitó efusivamente, y luego, el director del festival, Hugo Geller, le invitó públicamente a volver el próximo año. Ya Luis Alejandro tiene "en su vitrina" muchos importantes galardones, siendo el último extranjero, el premio conseguido el mes pasado de junio en el Festival Internacional de Guitarra de Koblenz (Alemania). Desde aquí nuestra felicitación para Luis Alejandro y a su familia. Sin duda alguna, lo dicho: hay que consumir "lo nuestro" y apoyar a "los nuestros", porque "nuestro futuro" va en ello.

PARECE QUE EL SEMAC CASI NO DA ABASTO

Me cuenta una fuente digna de todo crédito que, en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, popularmente conocido como el SEMAC, están últimamente que no paran y casi no dan abasto. La cosa radica en que todo el mundo (los que han salido de las distintas administraciones públicas y los que entran en ellas) desea cerrar de la mejor manera posible los contratos de trabajo de cientos de "cargos de confianza" que, por el resultado de las últimas elecciones y los posteriores pactos, se han quedado compuestos y sin el puesto. Es lo que suele suceder tras la "tormenta".

