El asesino silencioso

Hoy en día no es fácil ser una galaxia. Les voy a hablar de un caso terrible, una matanza a escala cosmológica que tiene a la comunidad astrofísica en vilo. Y lo peor de todo es que no estamos seguros de quién es el responsable aunque todo apunta a un sospechoso habitual. Les cuento.

Las galaxias, como las personas, tienden a vivir en sociedad. Sin embargo, a diferencia de los seres humanos, las galaxias se agrupan no por conveniencia sino porque no les queda más remedio. Son tan masivas que acaban, literalmente, cayendo irremediablemente las unas sobre las otras. Esto hace que a la larga se formen en el Universo unas estructuras a las que los astrónomos llamamos grupos o, si son muy grandes, cúmulos de galaxias. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, vive en un grupo llamado, oh sorpresa, el Grupo Local . A este grupo pertenece también nuestra vecina, la galaxia de Andrómeda, que es visible incluso a simple vista. Además, todo el Grupo Local está cayendo hacia una estructura todavía mayor conocida como el Cúmulo de Virgo, el cual contiene cientos de galaxias y que podemos observar con un pequeño telescopio durante las noches de primavera.

Estos grupos y cúmulos son como ciudades. De hecho gran parte de las galaxias del Universo viven en estos entornos y, como en toda gran ciudad, la convivencia genera inconvenientes. Los cúmulos de galaxias resultan ser lugares muy hostiles, sobre todo para las galaxias más pequeñas. Sufren interacciones constantes que las sacuden y rompen. Además, por si fuera poco y al igual que ocurre en nuestras ciudades, las galaxias se mueven dentro de los cúmulos a toda prisa. De hecho se mueven tan rápido que el aire (o el gas en este caso) dentro del cúmulo las deforma todavía más, como un perro al sacar la cabeza por fuera de la ventanilla del coche (véase la foto que acompaña este artículo). Estos procesos llegan a ser tan violentos que son capaces de arrancar el gas de las galaxias. Sin gas, "alimento" necesario para formar nuevas estrellas, las galaxias mueren poco a poco.

La situación de las galaxias, hacinadas en cúmulos, es desesperada. Tan grande es la magnitud del problema que los astrónomos, que normalmente no empatizamos con nuestros objetos de estudio, no escatimamos en adjetivos para definir su sufrimiento. Palabras como acoso , embestidas , estrangulación o hambruna son frecuentes en los congresos donde nos reunimos para intentar entender qué está pasando. Y si bien no podemos hacer nada para remediarlo, comprender lo que les ocurre ayuda a que sea más llevadero.

Lo peor es que cuanto más la estudiamos, más dramática parece la vida de las pobres galaxias. Hace un año, más o menos por estas fechas, un grupo de amigos que tenemos además la suerte de investigar juntos decidimos hacer un análisis a gran escala del problema. Pensábamos que estos procesos de embestida, estrangulación y hambruna que sufren las galaxias en los cúmulos eran tan solo los síntomas de una enfermedad subyacente. Los resultados de nuestro análisis, desafortunadamente, eran descorazonadores. Esta enfermedad estaba presente en todos y cada uno de los cúmulos que estudiamos. No solo eso sino que en algunos de ellos las galaxias parecían vivir en condiciones incluso peores de lo esperado, cúmulos donde todos estos procesos destructivos parecían ser aún más devastadores. Terrible.

Durante semanas observamos atónitos nuestros datos; la crisis era todavía peor de lo que imaginábamos. Desesperados, y cual enfermo en cama, decidimos medir la temperatura de los cúmulos. Aunque no podemos ponerles un termómetro ni la mano en la frente, las temperaturas de los cúmulos son tan altas que llegan a emitir en rayos-X. Gracias a estas medidas encontramos una pista clave que parecía explicar los síntomas que observábamos: aquellos cúmulos donde morían más galaxias también estaban más calientes, como si tuviesen fiebre. ¿Pero cómo se relaciona la temperatura con los otros síntomas descritos? Pues resulta que cuanto más caliente está el gas dentro de un cúmulo, más eficientes se vuelven los procesos que acaban con la formación estelar. ¿Sabes esa sensación de abrir el horno para ver si la pizza está lista y recibir un golpe de aire? Pues lo mismo pero a escala cosmológica y con temperaturas de millones de grados.

Una diferencia de temperatura así tenía que venir de una fuente muy energética y en el Universo solo conocemos un objeto capaz de hacer algo semejante: los agujeros negros supermasivo s . Para comprobarlo, medimos las masas de los agujeros negros en nuestra colección de cúmulos. Tal y como sospechábamos, los cúmulos donde las galaxias morían en mayor cantidad, aquellos donde el gas estaba más caliente, albergaban agujeros negros más masivos de lo normal. La historia cobraba sentido y podíamos por fin ponerle cara al asesino: los agujeros negros al crecer emiten una cantidad enorme de energía que con el tiempo acaba calentando el cúmulo desde dentro. Todo ese calor hace imposible la formación de nuevas estrellas, acabando así con la vida de las desdichadas galaxias.

Hay en toda esta historia un detalle, un matiz, que hemos pasado por alto y que sin embargo refleja la fascinante belleza y complejidad del Universo donde tenemos la suerte de vivir. Pensémoslo por un momento. Los cúmulos de galaxias tienen tamaños enormes, con millones de años luz de diámetro. Los agujeros negros, aunque masivos, son ridículamente pequeños en comparación. Diez órdenes de magnitud en tamaño separan ambos objetos, por cuantificar tanta prosa. Para hacernos una idea, si fueras un cúmulo y en tu ombligo tuvieras un agujero negro supermasivo, este tendría el tamaño... ¡de un átomo! ¿Qué es un átomo para ti? Nada, imposible siquiera sentirlo. Son escalas tan radicalmente distintas que no tendría sentido pensar que algo tan pequeño nos pudiese afectar. Y sin embargo los cúmulos de galaxias, que en su grandeza parecen intocables, no pueden hacer nada ante algo a priori tan insignificante como un agujero negro. El Universo, de nuevo, nos da esperanzas de cara al futuro.





Los cúmulos de galaxias son las ciudades del Universo donde galaxias de distintos tipos y formas cohabitan en un espacio relativamente reducido. Las condiciones de vida son tan extremas que las galaxias acaban muriendo al interactuar con un entorno hostil. Como al sacar la cabeza por fuera del coche, la presión es tan intensa que acaba incluso por arrancar el gas de las galaxias como se ve en la parte superior izquierda. Créditos: Johnny Greco - Ohio State University; Hyper Suprime-Cam Subaru Strategic Program (HSC-SSP)





nació en Santa Cruz de Tenerife. Tras licenciarse en Física y doctorarse en Astrofísica por la Universidad de La Laguna con un proyecto llevado a cabo en el Instituto de Astrofísica de Canarias, desarrolla ahora su actividad investigador a caballo entre la Universidad de California, Santa Cruz, y el Max-Planck-Institut für Astronomie, Alemania, estudiando la formación y evolución de las galaxias más masivas del Universo.

