Más de 200 profesores y maestros se unen para cambiar el sistema de oposiciones

Cambiar el sistema de oposiciones en la enseñanza pública por uno "más justo, objetivo y transparente" es el objetivo de la recién creada plataforma SOS Docentes, que arranca con cerca de 200 maestros y profesores no universitarios, interinos, aprobados sin plaza y suspendidos, que denuncian trato discriminatorio e irregularidades en los últimos procesos selectivos (OPE 2018 y 2019).

La iniciativa surgió tras las últimas oposiciones celebradas en junio, donde un grupo de maestros y maestras denunciaron sentirse indefensos ante el "poco transparente" proceso selectivo. "Ahora se han sumado compañeros de Secundaria y todos tenemos el mismo reto, lograr un acceso igualitario, con pruebas objetivas", señalan Dayana Rodríguez (profesora de Primaria, aprobada sin plaza), Silvia García (profesora interina aprobada sin plaza) y Cristina Valerón (maestra de Infantil), miembros de SOS Docente. Entre otras "irregularidades" destacan que los criterios de calificación no son públicos; "hay tribunales que enseñan los exámenes tras reclamar y otros que no, incluso unos te dan explicaciones y otros no...".

Con la constitución de la nueva plataforma, los docentes afectados pretenden lograr que desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se les escuche y apoye para garantizar un acceso a la función pública donde prime la igualdad, tal y como recoge el artículo 23 de la Constitución Española.

"A un suspendido se le está negando su derecho fundamental de acceder a la función pública docente en condiciones de igualdad por su mérito y capacidad desde el momento que el proceso selectivo sea arbitrario, lo cual deja a los opositores en indefensión. E igualmente, a un aprobado sin plaza se le está negando su derecho fundamental de acceder a la función pública docente en condiciones de igualdad por su mérito y capacidad que ha podido demostrar desde el momento que se bloquean listas de empleo públicas, lo cual los deja en indefensión", señalan los afectados. "No hay otro camino, que procurar igualdad, con matices, cediendo y entendiendo al otro. Pretendemos exigir al gobierno un cambio ofreciendo el inicio de la unión", subrayaron.

"Tráfico de influencias"

Los miembros de SOS Docentes, que ya se están movilizando para reclamar por la vía administrativa y judicial, también denuncian irregularidades "posiblemente constitutivas de delito", como presunto tráfico de influencias y prevaricación de funcionarios públicos; además de la presencia de delegados sindicales en tribunales y el uso de plantillas de corrección preestablecidas. "Se ha puesto en conocimiento de la directora de Personal de Educación, que ha manifestado su preocupación por el alcance que puede llegar a tener una situación de esta índole. Existe asesoramiento por parte de abogados especialistas en la materia y seguimos los cauces oportunos".

Entre las acciones que se van a llevar a cabo señalan, desde interponer recursos de alzada -"la directora de personal se ha comprometido a no recurrir al silencio administrativo siempre que los medios se lo permitan"-, y acudir a la Justicia; organizar grupos de trabajo para diseñar en colaboración con la administración, una propuesta de nuevo proceso selectivo; hasta iniciar una recogida de firmas en los centros educativos a partir de septiembre; y exigir a las administraciones públicas un cambio de modelo del sistema de selección. "Sabemos que es competencia estatal, regulado por un Real?Decreto, pero desde Canarias podemos iniciar un movimiento al que se sumen otras comunidades, para exigir el cambio".

El nuevo modelo de oposiciones debe contemplar, a juicio de la Plataforma, una serie de medidas de control estrictas, tales como tribunales preparados; criterios de calificación y ponderación públicos; reclamaciones resueltas por otros tribunales diferentes a los que han calificado, preservando el anonimato del opositor, la justificación de juicios técnicos, un temario único y que el primer examen del concurso oposición sea tipo test para garantizar la objetividad.

Asesores externos

También demandan asesores externos para los presidentes de tribunales; gratificaciones para los miembros de dichos tribunales con puntos para comisiones de servicio o traslado, el anonimato real y la aplicación de medidas cautelares ante posibles "vicios de nulidad".

Por último, exigen, para los aprobados sin plaza, que se lleve a cabo la recolocación en las listas para que los nuevos tengan opción, de forma que se cumpla la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019. "Que estén detrás de los trabajadores vale, pero detrás del resto a partir de septiembre ya no es tolerable". Demandan la reforma del Decreto 74/2010 que regula las listas de empleo en Canarias, antes de empezar el nuevo curso; y que se reconozca el aprobado como mérito.

Entre las pretensiones de SOS Docentes, asesorados por especialistas en Derecho Administrativo, está la de solicitar los exámenes y criterios de calificación, tanto de los recurrentes como de los aprobados de la oposición. Aseguran que ya se han pronunciado distintos tribunales de justicia dando la razón a los opositores, indicando que los tribunales evaluadores deberán acreditar y cumplir al menos la exigencia de expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia a un candidato frente a otros.

Criterios de evaluación