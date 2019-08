Teresa Cruz Oval: "La Atención Primaria precisa un plan de choque y más recursos humanos"

Teresa Cruz Oval (Arico, 1967), consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias desde hace un mes, insiste en un concepto: la humanización de su departamento. Resume los objetivos en cuatro pilares básicos: mejor financiación, agilidad en la gestión, planificación adecuada y que el área forme parte de las prioridades del Gobierno de Canarias. Sus primeras medidas irán destinadas a las urgencias y a las listas de espera, "pero más que a los números fríos, a las personas que están detrás". Considera sencillo "dejar una carta a los Reyes Magos sin presupuesto a quien venga detrás" respecto a la herencia del equipo anterior de CC. Y al suyo lo ve como "el mejor porque lo he elegido yo". Asegura que "tardamos en hacerlo por intentar acertar porque es una gran responsabilidad dirigir una macroestructura como esta". Deja claro que "sugerencias las he aceptado todas, pero imposiciones, de nadie". Niega cualquier discrepancia en el seno del PSOE ni haber recibido consignas de partido.

¿Esperaba la designación? ¿Cómo se enteró?

Una está en política y tiene aspiraciones. Siempre he sido una mujer de partido, sea en primera, segunda o tercera línea. El presidente (Ángel Víctor Torres) me llamó una semana antes para preguntarme si quería formar parte de su equipo. Le dije que sí. Luego me planteó en qué área me sentiría más cómoda hasta quedar definida Sanidad.

Ha repetido mucho estos días el objetivo de la humanización de la sanidad. ¿Qué quiere decir?

Aludo a ella como el gran reto. El presidente ya lo esbozó en su discurso de investidura. Detrás de todo, desde las listas de espera a las urgencias, siempre están las personas como centro y prioridad. Humanizar es unir fuerzas con las otras consejerías de forma transversal en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En salud mental, atención sociosanitaria, etcétera. Humanizar es no fallar en la respuesta adecuada a áreas muy sensibles como oncológica o garantizar el transporte sanitario para la diálisis. Poco humano es que la población infanto-juvenil no tenga una respuesta en salud mental y la gente deba ir a la Península en su busca. Humanizar es que la lista de espera pase de un protocolo generalizado a tener excepciones. No es lo mismo dos años para una prótesis de rodilla que para una prueba que determine si se tiene cáncer o no.

Dirige una estructura con 3.000 millones de euros de presupuesto y 25.000 trabajadores. ¿Da vértigo?

En realidad son 27.000 trabajadores en total y el mayor presupuesto del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Es un reto de servicio público por excelencia que nos afecta a todos de una u otra manera. Como pacientes o familiares. Por eso estamos siempre pendientes de esta consejería. Afronto ese reto con la sensibilidad y la responsabilidad que requiere. Dentro de cuatro años se analizará el balance. O eso pensaba, porque Sanidad es diferente. No es que me dieran los cien días de gracia, sino que no tuve ni un minuto. Tomé posesión el 18 de julio y casi a renglón seguido Conrado Domínguez, con el que ya había hablado, pasó del SCS a Obras Públicas.

Su equipo es que el más ha tardado en definirse de todas las consejerías. ¿Por qué?

Este es un área muy complicado de gestionar por sus dimensiones. Hay que encontrar a personas con una alta cualificación, no sólo en el ámbito sanitario, sino en el de la gestión. Si a eso le unimos el mes de agosto y las vacaciones...

El equipo lo ha elegido usted. Me imagino que lo considerará el mejor. Por ejemplo, a la directora del SCS, Blanca Méndez.

Para mí son los mejores, pero no porque lo diga yo, sino porque ahí está su currículo profesional y, sobre todo, técnico. La directora general ha ocupado varios cargos y tiene una incuestionable experiencia en gestión. E igual que los demás, que tienen mi plena confianza.

¿Ha habido discrepancias en el PSOE? ¿La sombra de Morera es alargada o ha existido pugna entre partidarios de Patricia Hernández y Ángel Víctor Torres?

Desmiento esas supuestas discrepancias: ni presiones del partido ni cuestionamiento de personas para ningún cargo sino libertad para elegir. Han dicho que Jesús Morera (exconsejero socialista de Sanidad) me susurra al oído y yo soy su títere. La sanidad canaria no se merece tener ningún títere al frente. He consultado con Jesús Morera pero también con el anterior consejero, José Manuel Baltar, y mi deseo era reunirme con todos los que tuvieron algo que decir en el área durante la IX Legislatura (esta es la X). Estoy abierta a las sugerencias de los políticos pero también de los ciudadanos. Por otro lado, no me siento ni una mujer de Patricia Hernández (alcaldesa de Santa Cruz) ni de ningún otro sector. De mi familia en todo caso. Pertenezco al PSOE y me debo al partido. Ahora, en el cargo, también a canarios.

Los sindicatos alabaron la gestión del anterior consejero, José Manuel Baltar. ¿Y usted?

Soy incapaz de hacer una valoración más allá de lo que ha dicho mi grupo en la Cámara. Estamos en fase de recibir información. Hacienda me dice que tenemos una desviación presupuestaria. Se puede halagar el oído, eso es gratis, pero luego hay que tener un respaldo financiero. No se puede reconocer la carrera profesional de los trabajadores temporales sin garantía presupuestaria detrás. O el copago farmacéutico vía subvención a los pensionistas y previa declaración de la Renta cuando no tiene que hacerla. Es como una carta a los Reyes Magos para contentar a los sindicatos, pero sin nada tangible y pasando la pelota al equipo que viene detrás.

¿Cómo ha sido el primer encuentro con los representantes sindicales en la Mesa Sectorial?

Ellos mismos han valorado dos cuestiones. Por un lado, la presencia de la consejera y por otro el debate en el seno de la mesa y no antes. Que sea un órgano activo y no sólo valedor de otros acuerdos previos con unos determinados sindicatos y no con todos. El camino es escuchar y negociar.

Valore la reciente sentencia sobre la carrera profesional de los trabajadores temporales de Sanidad.

Volvemos a los Reyes Magos. Está reconocido pero no deja de ser un auto de fe si no tiene correspondencia presupuestaria. Es un derecho, igual que las 35 horas semanales, y vamos a trabajar para reconocerlo sin tener que acudir a los tribunales. El cálculo oscila entre los 15 y los 40 millones de euros, según máximos y mínimos. Sonará a excusa pero hay 200 millones de ámbito estatal que no han llegado, ni sabemos cuándo vendrán.

Ha habido muchos vaivenes en la política sanitaria con consejeros de PSOE, PP o CC ¿Resulta necesario un pacto por la Sanidad?

En democracia han sido doce los consejeros, cinco del ámbito sanitario y siete no. Entre estos últimos, yo como única mujer. El anterior consejero trabajó el Compromiso por la Sanidad Pública pero hay que dotarlo económicamente. La base pueden ser los cuatro grandes ejes propuestos. Pero es necesaria una Ley de Sanidad y Salud Pública porque la ordenación sanitaria actual data de 1984.

Sanidad pública y privada. ¿Cuál es la idea de la consejera para estos próximos cuatro años?

Formo parte de un partido y de un gobierno que tiene un modelo sanitario. Pasa por la defensa de una sanidad pública, universal y de calidad. Pero la privada seguirá presente en el Servicio Canario de la Salud. Básicamente porque este último resulta insuficiente para dar respuesta al conjunto de demandas asistenciales que tiene la ciudadanía. Tenemos claro que la sanidad privada va a colaborar con la pública, pero no a sustituirla".

Vayamos al grano. ¿Su objetivo es mejorar las listas de espera?

Por supuesto, pero sin obsesiones en cuanto a números porque detrás de ellos hay personas. Siempre sin ir más allá de lo que el profesional considera un tiempo prudencial, con transparencia. Si es necesario que el balance sea mensual, se publican mensualmente y se asume la responsabilidad. Lo primero es regularlas y que el dato que se ofrezca sea real y no mentira. Hay que dar una respuesta adecuada aunque siempre se puede mejorar el número y hay muchas maneras. No es lo mismo el acceso digital que el manual o pueden cerrarse en un momento dado. No es esa la mejora que busca Teresa Cruz, sino regularlas y tomar medidas para reducirlas.

¿Y las urgencias?

También, y aunque suene a redundancia, de manera urgente. Darles un giro y, sobre todo, mejorar la atención. Estamos valorando el Plan de Urgencias del equipo anterior porque aquí se necesita una labor a largo plazo. En las de Atención Primaria sí se necesitaría un plan de choque con más recursos humanos.

Hospitales del Norte y del Sur.

No puedo decir que hoy existan como tal. Hay infraestructuras para que en algún momento funcionen como hospitales. Espero que avancemos en estos cuatro años para dar el servicio que merece la población del Norte y del Sur. Visitaré este último estos días para comprobar cómo está la zona de los quirófanos y paritorios. No está recepcionada cuando en teoría debería estarlo desde marzo.

El HUC y sus eternos problemas de personal.

Me preocupa el tema de los auxiliares de Enfermería que hacen funciones de celadores y no pueden desarrollar correctamente su tarea, lo cual repercute en la calidad asistencial. Vamos a revisar las condiciones de las transferencias del Cabildo al SCS en 2009 y comprobar si afectan a estos perfiles profesionales.

Se ha cumplido un año del incendio en las urgencias de La Candelaria. ¿Cómo va el anunciado plan de reestructuración de plantas?

Hay unas obras en Urgencias que concluirán en breve. Pero hay áreas, como esta y la de la Unidad Específica de Pediatría, que hay que desarrollar en el Plan de Infraestructuras previsto.

El PSOE habla mucho de regeneración política en relación con el desalojo de CC del poder. ¿Era algo necesario?

Los cambios políticos son fundamentales en democracia. Casi 30 años en el poder supone gobernar por inercia y sin ilusión. La gestión desgasta y le ha pasado a CC.

Pero hay políticos del PSOE que gobiernan desde los tiempos de Naranjito ¿Partidaria de la limitación temporal de los mandatos?

No porque lo que comenté antes es un caso que no siempre se da. Lo necesario es hacer un balance de la labor y una valoración de los objetivos. Si son positivos no hay que cambiar por sistema. Aunque me mantengo en lo dicho.

Apuesta por mantener el calendario actual de las OPE e incluso convocar algunas más. ¿Hay que renovar las plantillas y las oposiciones son el camino?

Sin duda. Ya en la Mesa Sectorial se ha mantenido el calendario previsto. Hay que resolver las OPES de 2016, 2017 y 2018. Y convocar más, de manera ordenada, que respondan a las necesidades.

¿En este sentido hay que entender entonces la renovación de las plantillas de los médicos con un alto porcentaje de jubilaciones los próximos años?

No solo de los médicos. Es fundamental elaborar un Plan de Recursos Humanos, en general, porque en muy poco tiempo el 50% del personal sanitario tendrá más de 55 años. Es un problema grave y una de las primeras medidas es incrementar al máximo la formación y proceder al imprescindible relevo generacional. Sobre todo para potenciar Atención Primaria y Urgencias.

¿Considera implantar una Unidad Especial para la Anorexia y otros trastornos alimenticios como ha solicitado una madre?

La propuesta la conozco porque entró en el Parlamento a iniciativa del Partido Popular. Hay un Plan de Salud Mental que contempla la creación de esta unidad de Anorexia y la genérica de trastorno en la conducta alimenticia. Le hemos trasladado la documentación requerida al Diputado del Común y estaré encantada de recibir a esta madre.

¿Se valora poco el nivel de los profesionales de la sanidad y sólo se ven las listas de espera?

El ámbito sanitario se analiza según como te vaya. Todo es mejorable, pero los profesionales son excelentes y están bien equipados, Pero no se puede esperar dos años por una prueba. La gente se enfada y con toda la razón. Sanidad debe dar respuestas y no sólo recibir llamadas. Su expediente está en este momento así hay que decir. La no respuesta genera mal ambiente. Seis horas de espera en urgencias esperando información acaba con cualquiera. Eso se soluciona con recursos humanos. Pero hay que resolver cuestiones como la OPE de 2007 con gente todavía sin estar trabajando después de 12 años. Quedan algunos flecos y hay que resolverlos.

¿ Qué opinión tiene la consejera de Sanidad sobre la eutanasia?

En mi opinión hay que vivir y morir dignamente. Hay una proposición de Ley del PSOE y vamos a caminar en ese sentido en la Consejería. Toda mi admiración para los grandes profesionales de cuidados paliativos que tenemos en las islas. Pero solo once camas con esta condición en la isla de Tenerife, por ejemplo, es algo absolutamente inasumible. Hay que ponerse a trabajar ya en ello".

Entre dos amores

Parafraseando a la cantante Ana Belén, Teresa Cruz Oval asegura que está entre dos amores: "En Arico duermo y con Granadilla sueño". Es ariquera de nacimiento y granadillera por orígenes. Desvela "un mundo lleno de Diegos. Diego mi padre, Diego mi hermano (tiene dos, ambos varones), Diego mi sobrino e incluso Diego para la zona donde vivo". Está casada y tiene una hija de 14 años, Iris, "la niña de mis ojos, claro está", Asegura que como aficiones "me gusta disfrutar de la naturaleza y con mi familia. El mar, nadar, correr, la bicicleta...". La pregunta sobre su lugar favorito tiene respuesta: "Hay muchísimos rincones preciosos. En Canarias y en el mundo porque yo me considero ciudadana del mundo. Me quedaría con el último en un reciente viaje a La Palma, donde había estado ya, pero nunca en un lugar maravilloso: Los Tilos".

Preparada

Cruz Oval fue presidenta de la Comisión de Sanidad en el Parlamento regional y también ha ocupado en la pasada legislatura el cargo de portavoz de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Grupo Socialista. Diplomada en Trabajo Social por la ULL. Experta en intervención Familiar y Menores por la misma universidad y en intervención con menores maltratados por la Universidad de Valencia. Funcionaria del Ayuntamiento de Granadilla y coordinadora de los Servicios Sociales Municipales del municipio del Sur. Así como Secretaria Insular de Sanidad en la Ejecutiva del PSOE. Una declaración de intenciones: "Vengo sin mochila salvo la que he adquirido a lo largo de mi vida. Me parece una ventaja. Y con la ilusión de mejorar la gestión en la sanidad canaria".

Muchas sorpresas

Tras su llegada a la consejería asegura haberse encontrado con "muchas sorpresas" sobre todo en "la falta de planificación que afecta a los recursos humanos e influye en la opinión de los pacientes". Tiene claro que "se fue parcheando en cuanto a los profesionales, la normativa y las infraestructuras. No se ha hecho un ejercicio de responsabilidad. Además de la desviación presupuestaria". También al comprobar que "hay planes que se han publicitado pero o no existen o no tienen financiación". Puso un ejemplo: "Falta actualizar la normativa y eso provoca que no haya habido órdenes ni instrucciones para cuestiones como regular la remuneración al personal encargado de llevar a cabo el denominado Código Infarto en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria". Entre las primeras medidas tomadas, aumentar las plazas de especialistas MIR y solicitar al Ministerio la especialidad de Atención en Urgencias y Emergencias.