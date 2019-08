La lista canaria del horror de Mauthausen

El BOE publica la relación que reconoce su condición de fallecidos en un documento al que se pueden presentar alegaciones

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la lista de los 4.427 españoles -de más de 8.000 contabilizados en total- que fueron asesinados por los nazis en el terrible campo de concentración de Mauthausen y sus numerosos subcampos aledaños, sobre todo en el de Gusen. Este último fue la tumba de muchos de los 28 canarios incluidos en esa macabra relación, entre los años 1941 y principios de 1943: 10 de Gran Canaria, 8 de Tenerife, 7 de La Palma, 2 de Lanzarote y uno de La Gomera. El documento reconoce la condición de fallecidos de estas personas, cuyos familiares y otros posibles interesados pueden presentar ahora alegaciones durante un mes.

Mauthausen. Solo pronunciar ese nombre aterra casi 75 años después de la liberación del campo por los estadounidenses -el 6 de mayo de 1945-, pese a tratarse de una idílica, y en apariencia inofensiva, aldea austríaca. Su geografía, sin embargo, esconde el infierno. El infierno nazi que sufrieron casi una treintena de canarios, luchadores antifascistas en un doble frente: primero, en la Guerra Civil española, y luego en la Resistencia francesa, donde combatieron en su gran mayoría.

Todos fueron apresados precisamente en Francia. Unos habían llegado tras haber traspasado las fronteras piernitas después de luchar en la Guerra Civil -previa huida de muchos a África, entre "los canarios que salen de la jaula", que pregonaba Dolores Ibarruri- y otros que, siendo reclusos en la prisión chicharrera de Fyffes, tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936, habrían sido canjeados por otros presos.

Según los datos del historiador Sergio Millares Cantero, 43 canarios habrían estado entre el campo principal y en el auxiliar de Gusen, a muy pocos kilómetros, donde llegaban ya debilitados y el trato de los guardianes (kapos) era peor incluso que en el principal. De los 43, 28 murieron al no poder resistir aquella existencia de auténticos esclavos y 15 salieron con vida. Entre estos últimos estuvo Gregorio Nacianceno Mata quien publicaría posteriormente el libro Memorias de un superviviente del Holocausto nazi. El estadilllo adjunto es fiel a los datos publicados en el BOE pero recoge algunas variantes -hay algunas más según las distintas tesis aunque con una base común- resultado de las investigaciones de historiadores que han trabajado sobre los hechos como el palmero José Melquiades López Mederos, Pedro Medina Sanabria o Fabián Hernández Ramos.

En este sentido, por ejemplo, López añade al posible número 29, el que sería octavo fallecido palmero. Se trata de Martín Medina Reyes, natural de Garafía, retornado de Cuba y militante del PCE. Fue canjeado en Fyffes y formó parte de la resistencia francesa. Se suicidó lanzándose contra las alambradas del campo en una fecha desconocida. Según el listado, doce de los canarios eran procedentes de la provincia de Las Palmas y dieciséis de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En el documento oficial publicado aparece el nombre y los dos apellidos de cada uno, la fecha, lugar y provincia de nacimiento, así como la de su muerte y el campo donde fallecieron.

La mayoría de los canarios registrados murieron entre 1941 y 1943 en el mencionado Gusen que dependía de Mauthausen para formar parte de un complejo que acabó por ser Mauthausen-Gusen, El que más españoles recibió. Ahora son 4.427 los reconocidos simbólicamente como fallecidos en el Registro Civil Central del Estado. Pero no serán los únicos, pues los historiadores encargados de la base de datos han recopilado hasta 695 nombres de otras víctimas. Entre ellos podría haber algún canario más.

De los 16 hombres con origen en la provincia occidental ocho eran de Tenerife: tres residían en la capital (centro y El Tablero), dos en La Laguna, uno en San Juan de la Rambla, otro en Los Silos y otro en La Orotava, Siete procedían de La Palma: tres de Santa Cruz de La Palma, tres de Garafía y uno de Tijarafe. Más el gomero de Hermigua Alejandro Moreno García. De la provincia de Las Palmas procedían 12 hombres: dos de Lanzarote y el resto de Gran Canaria, tres de la capital , uno del Carrizal de Ingenio y el resto sin especificar.

El canario de más edad fallecido en estos campos nazis fue Francisco Santana Pérez, quien nació el 7 de febrero de 1889 en Las Palmas de Gran Canaria y murió en Gusen el 26 de septiembre de 1941, con 52 años. Por contra, el más joven fue Ursicino Ruiz García, nacido en el municipio grancanario de Ingenio, en la localidad de Carrizal, el 11 de octubre de 1921 y fallecido, también en Gusen, cuando contaba 20 años, el 21 de noviembre de 1941.

Según el listado del BOE el primer canario fallecido en estos campos fue Orencio Mata Rodríguez, natural de Garafía (La Palma), el 27 de julio de 1941 en Gusen a los 27 años. El último muerto, en Mauthausen, Israel Cabrera Álvarez, de Las Palmas, el 17 de febrero de 1943 -el único que llegó a ese año- a los 43.

Ellos no pudieron estar pero algunos (pocos) compañeros canarios y los cientos de supervivientes españoles tuvieron protagonismo durante los tres días de mayo de 1945 - 5, 6 y 7- en los que se produjo la liberación de los campos. Desarmaron a los pocos guardias que quedaban en Gusen I y colocaron a la entrada una gran pancarta en español: "Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras". Más de 150.000 personas murieron en el complejo, unos 37.000 en Gusen I; de ellos, más de 8.000 eran españoles y 28 canarios. La lista canaria de Mauthausen.

Sergio Millares: "La novedad es salir en el BOE"

El historiador Sergio Millares Cantero valora: "Esta no es una investigación nueva. Un equipo encargado por el Ministerio de Justicia de la Universidad Complutense de Madrid ha hecho una recopilación de datos, pero ya se sabían desde hace tiempo". Explica que "el Ministerio de Cultura publicó un libro en 2007, Memorial de los españoles deportados en los campos nazis, de Benito Bermejo y Sandra Checa, donde aparecen ya todos los nombres". El experto aclara que muchos presos que sobrevivieron y fueron liberados por los americanos cogieron los listados que habían elaborado los nazis en el campo de Mauthausen, los rescataron e hicieron listas de supervivientes y de fallecidos. Más de 50.000 personas en todo el mundo. "Desde los años 40 ya circulaba esta información sobre los españoles hasta esta última recopilación de 2007", resume. El profesor añade: "La investigación actual no es nueva sino cogida del Registro Civil Central de Madrid que la tenía guardada de una información de las autoridades francesas". Para Millares Cantero "bienvenida sea cualquier difusión de esta problemática, pero los datos están fijados hace mucho tiempo. La única novedad es que aparecen en el BOE y que el Ministerio de Justicia ha utilizado esta información pedida a determinados historiadores. Ya con el libro de 2007 las familias podían revisar si figuraban sus familiares". Millares subraya: "Hay un error porque en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sí son 16 los fallecidos, pero en la de Las Palmas son 12, no 11. 28 en total. 8.700 españoles pasaron por Mauthausen. 43 eran canarios y 15 sobrevivieron. Murieron más de 5.000 españoles, es decir el 60%". Respecto a los canarios en otros campos, el experto apunta que la mayor parte de los españoles fueron trasladados al complejo Mauthausen-Gusen y los canarios también. "Algunos fueron deportados a Sachsenhausen y a otros, y estamos siguiendo ahora el rastro", adelantó. Millares concluyó: "Cuando se hace el homenaje a los aliados por el Desembarco de Normandía falta una bandera, la republicana. Muchos republicanos españoles lucharon y murieron contra el nazismo y la inmensa mayoría no han sido reconocidos oficialmente. Estos republicanos lucharon en favor de la democracia y contribuyeron a salvar al mundo de la barbarie nazi. Cuando vea la bandera republicana ondear en el homenaje en Normandía ya hablaríamos de otra cosa". A. G. A.