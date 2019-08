Canarias llora la muerte de Catalina Ruiz, una de sus grandes científicas

"Una científica excepcional. No hay más que ver su currículo. Con esa a final y las implicaciones que conlleva. Luchó y trabajó por visibilizar a la mujer en la ciencia". Así valora Rosi Aguilar, rectora de la Universidad de La Laguna (ULL), la figura de Catalina Ruiz Pérez (Valencia, 1957-2019), "nuestra querida Caty". Catedrática de Física Aplicada de la ULL y primera mujer que logró el Premio Canarias en Investigación e Innovación (2017), Catalina Ruiz falleció ayer en Valencia a los 62 años como consecuencia de un cáncer tras una brillante carrera investigadora centrada en el estudio de los materiales moleculares. Citada entre las mejores investigadoras en su campo por la plataforma Web of Science, la ULL pierde a una de sus científicas de mayor prestigio, defensora del papel de la mujer en el mundo de la investigación.

Aguilar recuerda que "fue compañera mía en el equipo dirigido por el rector Eduardo Doménech -vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento entre 2011 y 2014- y me acuerdo de que pensaba en grande para hacer cosas grandes". "Caty siempre ponía por delante proyectos de importantes dimensiones con un concepto internacional. Le encantaban los retos nuevos", matiza. Rememora asimismo a Caty "con mucho cariño". "Me apoyó desde la distancia, porque ya estaba enferma, en la campaña y le dije que tenía que volver como pilar de la ULL que era". Pero no olvidó abordar "la pérdida de una de nuestras grandes mujeres científicas. Siempre apoyó la participación de la ULL en el Parque Científico-tecnológico".

Otra faceta de Catalina Ruiz era la solidaria: "Trabajó mucho con universidades iberoamericanas apoyando la investigación y amparando a doctorandos. Siempre con jóvenes investigadores en sus proyectos. Valoraba y protegía la cantera". Rosi Aguilar concluyó: "Una persona muy querida"·

"Era, sobre todo, una buena amiga. Estoy realmente triste. Se nos ha ido muy pronto". Lo afirma Marisa Tejedor, quien fuera rectora de la ULL (1990-1995). " Hoy es un día muy triste para la INVESTIGACIÓN, en mayúsculas, en Canarias y La Laguna. Se ha ido una gran investigadora, de prestigio internacional y nos ha dejado sin hacer ruido, como hizo su trabajo, con sencillez pero con grandeza", enfatiza.

Valora: "Los que hemos seguido de cerca su labor sabemos de su permanente inquietud y de su saber hacer". Continúa Tejedor: "Pero si es triste perder tan pronto a la primera mujer ganadora del Premio Canarias de Investigación e Innovación mucho más triste es decirle adiós a Caty, a una amiga y compañera, con quien compartía muchas ideas y proyectos".

No podía faltar el testimonio del exrector Eduardo Doménech: "Su fallecimiento es una gran pérdida para la ULL por ser una científica de gran prestigio y con un merecido reconocimiento como asesora de organismos y parques científicos para temas relacionados con la nanotecnología". "Su fallecimiento nos ha causado una gran conmoción a los que compartimos con ella el Consejo de Dirección de la ULL. Por sus muchas aportaciones y sus cualidades humanas. En el proceso de su enfermedad siguió mostrando sus valores de superación y amor por nuestra ULL hasta ver culminado el Parque Científico en el antiguo Hogar Gomero", concluyó.

Un currículo investigador de alto nivel internacional

La ULL emitía un comunicado a primera hora en el que confirmaba el fallecimiento de Catalina Ruiz "tras luchar contra un cáncer durante este último año". Pero ¿quién era Catalina Ruiz a nivel académico? La respuesta es un amplio currículo de alto nivel internacional. Su investigación se centraba en el estudio de los materiales moleculares, las técnicas de obtención y caracterización y la relación entre las propiedades de los materiales y su estructura cristalina.? Catedrática de Física Aplicada en la ULL, donde dirigió el laboratorio de rayos X y materiales moleculares. Se licenció en Física en la Universidad de Valencia y obtuvo el doctorado en Física en el Instituto Max Planck de Bioquímica, en Múnich (Alemania). Fue profesora visitante en París, Hamburgo, MIT y también estuvo en las Universidades de Bari, Roma, Burdeos, Stuttgart, Innsbruck, Cuzco, Concepción y Edimburgo. Obtuvo galardones como el Premio Linus Pauling, el Premio Charter 100 de 2017 o la Medalla de Honor Hermilio Valdizán de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco (Perú), además del Premio Canarias 2017 en Investigación e Innovación. También ha recibido la mención especial de la Fundación Humboldt y fue profesora honoraria por la Universidad de San Pedro de Chimbote (Perú). Miembro del Comité Nacional de la CNEAI (Campo 1: Física y Matemáticas), vocal del Consejo Rector del IAC y del Observatorio Industrial de Canarias, también fue integrante del Consejo de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Canarias (2009), del Consejo de Administración del Parque Científico-Tecnológico de Tenerife (2011) y del Comité Nacional para la Estrategia Atlántica de la Unión Europea.