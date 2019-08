Torres asegura que será "inflexible" si el CIE de Hoya Fría es inadecuado

"Seremos absolutamente inflexibles si el CIE es inadecuado". Esto aseguró ayer el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, sobre el único centro de internamiento de extranjeros (CIE) que hay en Canarias, el de Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife. El socialista añadió que su Gobierno defenderá que las Islas cuenten con los "mejores espacios" para el internamiento de migrantes sin documentación que llegan al Archipiélago.

Estas declaraciones del presidente canario se produjeron el mismo día que la ONG Cáritas Diocesana consideró necesario un posicionamiento del nuevo Gobierno canario en contra del centro de internamiento de extranjeros (CIE) que hay en las Islas, después de que el pasado sábado se intentaran fugaran de sus instalaciones 24 internos, de los que seis siguen en paradero desconocido y los otros 18 hayan sido devueltos a Hoya Fría.

Ángel Víctor Torres señaló, al respecto, que ha habido manifestaciones diversas en distintas Administraciones -cabildos, ayuntamientos, también en el Parlamento de Canarias- sobre competencias que no son propias, y aclaró que hay que respetar las que, en este caso, son del Gobierno de España. El presidente canario insistió en que defenderán que Canarias tenga "los mejores espacios, adecuados a lo que es el fin para lo que se pretenden, y, cuando no es así, el Parlamento de Canarias, los partidos políticos e incluso el propio Gobierno se lo han manifestado a quienes tienen esas competencias", apostilló. Es más, quiso recordar que el PSOE ya ha denunciado en algún caso espacios que no tienen habitabilidad suficiente ni las condiciones pertinentes. "Cuando esto ocurre, somos absolutamente inflexibles".

La responsable de Cáritas del programa de migraciones de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Arantxa Méndez, explicó en una entrevista a Efe que, aunque los CIE dependen del Ministerio del Interior, el Ejecutivo canario y el resto de Administraciones públicas canarias podrían manifestar su posición para contribuir a su cierre. Cáritas entiende que tanto el Gobierno canario como los cabildos y ayuntamientos tienen, entre sus funciones, impulsar políticas que ayuden a los ciudadanos y no que los estigmaticen o los criminalicen, como, en su opinión, hacen los CIE. Según Cáritas, ONG que aboga por el cierre de los CIE, hay alternativas, como el establecimiento de otro tipo de centros de régimen abierto y con personal especializado que trabaje en la integración de los inmigrantes.

Arantxa Méndez indicó que, en ocasiones, algunas de las personas que se encuentran privadas de libertad dentro del CIE de Tenerife son menores o solicitantes de asilo, sin que la opinión pública tenga conocimiento de ello. De ahí la necesidad de que ONG como Cáritas o Cruz Roja puedan entrar a los CIE con frecuencia para conocer a las personas, acompañarles e intentar "darles hospitalidad dentro de un espacio tan hostil". El CIE de Hoya Fría, el único operativo en Canarias, dispone de 234 plazas, si bien durante los últimos meses su ocupación no ha superado las cien personas.

Más ONG piden el cierre

Cáritas es solo una de las muchas ONG que exigen el cierre de estos centros en España tal y como están planteados. Hay incluso una plataforma específica para ello: Canarias Libre de CIE. El pasado lunes, manifestó a través de un comunicado su "preocupación por el estado en que puedan encontrarse las personas que huyeron del CIE de Hoya Fría. Denunciaron "la ausencia de datos completos y fiables sobre las circunstancias que les llevaron a materializar la búsqueda legítima de libertades".

La plataforma recordó que "estos centros, que presentan una estructura penitenciaria donde se restringe la libertad, surgen en 1985 con la Ley de Extranjería, como una medida excepcional, aplicable solo cuando se han agotado todas las vías, pero en la práctica se ha comprobado que se está haciendo un uso desproporcionado y un abuso sistemático del internamiento". "En Hoya Fría se dan circunstancias que hacen el encierro más lesivo para la salud y la dignidad", aseguró.

"Los CIE son peores que la cárcel; solo hay rejas"

Arantxa Méndez, la responsable de Cáritas del programa de migraciones, reclama al Ejecutivo canario que se manifieste y pida el cierre de estos centros "hostiles", que "son peores que una cárcel" porque no ofrecen ningún tipo de talleres ni ayudas a sus internos. Méndez, que lidera un equipo de once voluntarios que todas las semanas entra al CIE de Hoya Fría para vigilar que el reglamento del centro se cumple de forma escrupulosa, denuncia que en el CIE solo haya "policías y rejas". Lamenta que los internos, que se encuentran privados de libertad cuando sobre ellos pesa una falta administrativa, como es no tener residencia, y no por cometer un delito, no dispongan de asesoramiento jurídico para saber qué hacer si, al cabo de 60 días, no son devueltos a sus países y terminan en la calle sin pasaporte y sin posibilidad de trabajar. Además, critica que tengan dificultades con el idioma, la comida y la escasez ropa dentro del CIE de Hoya Fría, donde resalta que no hay talleres ocupacionales. "Las personas que están en el CIE no saben por qué están ahí dentro", señala Méndez, quien desconoce el motivo de la fuga del sábado en Hoya Fría, si bien alerta de un habitual alto nivel de tensión en todos estos centros.