La esquela más polémica: Funeral conjunto para una mujer y su marido que la asesinó

A final de julio, en un pequeño pueblo de Burgos - Villagonzalo Pedernales, una localidad de 1.785 habitantes-, u n hombre asesinó a su mujer y luego se suicidó . Rafael Velázquez cogió una escopeta y disparó a Josefa Santos. La mató. Luego disparó a su hijo, al que hirió de gravedad y después se suicidó.



Una semana más tarde se desata la polémica tras la esquela del funeral entre la fallecida esposa y su esposo y asesino.



Las redes se han indignado por la aparición de la esquela.



Ese hombre de la esquela es el asesino de esa mujer de la esquela. La mató el miércoles con una escopeta de caza, y también disparó a su hijo, que sigue en la UCI. Josefa no falleció, no debería ser enterrada con él, esa esquela no debería existir.

Indignación en las redes por una esquela en la que una víctima sale junto al hombre que la asesinó. Josefa Santos Martín comparte obituario con su marido Rafael Velázquez Sanz

La verdad es que chirría por todos, debería ser hasta ilegal compartir esquela y funeral con tu asesino. Dicho esto, por desgracia la esquela a Josefa se la trae al pairo, pero me parece imposible que a la mayoría de sus seres queridos no le ofenda.

No falleció, como dice su esquela, fue asesinada. A Josefa la mató su marido de un tiro, y sin embargo ha tenido que compartir funeral y esquela con su asesino.



Por su memoria y porque ninguna mujer más tenga que ser víctima de este machismo. #NiUnaMenos https://t.co/qr4FfAytKV

