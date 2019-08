"Sin agua" y "al sol", el maltrato de un perro que cabrea en Canarias

El vídeo de un perro, atado en una pequeña cadena sujetada a un palo ha causado la indignación este jueves, 8 de agosto, en la red. El can se encuentra en una azotea a pleno sol de mediodía "sin agua y sin sombra" , denuncia PACMA Canarias que ha publicado el documento audiovisual que ha provocado la indignación de los isleños ante "la presencia de gente que trate así a los animales".

"Este problema se da en Canarias a diario. Y no sólo en azoteas, sino en también en terrazas cerradas, balcones, solares sin vigilancia, huertos...", afirma en un comunicado la formación política que pide una mayor persecución para esta clase de actos. "Podemos rompernos las cuerdas vocales a gritar contra el maltrato animal. Podemos llenarnos las manos de callos redactando denuncias, y morirnos de hambre haciendo huelgas para que esto acabe, que si no hay ni un ápice de interés político por parte de los únicos responsables de esto, no cambiará nada", añade

Gran Canaria registra uno de los mayores índices de animales abandonados de Europa, Con entre 5.000 y 7.000 cada año, según ha informado el Cabildo.

Sin comida, agua y herido en Fuerteventura

La Guardia Civil ha denunciado a una persona como presunto autor de un delito de maltrato animal en Fuerteventura al tener a su perro "abandonado, sin comida ni agua y con heridas abiertas", informa este jueves la Comandancia de Las Palmas.

El perro, de raza pitbull, se encontraba atado en una parcela del municipio de La Oliva, sin los cuidados debidos de alimentación ni en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, de ahí a que el animal presentara una "extrema" delgadez.

Además, el perro carecía de identificación de microchip, cartilla sanitaria y la vacunación obligatoria, así como los requisitos sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales 'potencialmente peligrosos'.