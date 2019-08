9.000 canarios con dependencia reconocida aún esperan la ayuda

"Hay 9.000 canarios con la dependencia aprobada que todavía no la cobran entre los 30.000 que la tienen reconocida. Esa es la realidad sobre la que debemos trabajar para poder revertirla". Lo reconoce la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, quien propone varias medidas desde su área para mejorar esta cifra.

Para la consejera, que dialogó con EL DÍA durante la toma de posesión de varios de los directores generales de su departamento, "el principal problema son las elevadas listas de espera, que superan con creces los plazos temporales que marca la ley".

Santana incide en que "hay un doble problema. Por un lado, la evaluación y, por otro, el tiempo que se tarda para recibir la ayuda".

La consejera añade: "Nuestra población está cada vez más envejecida. Muchos mayores siguen esperando el compromiso legal de ser atendidos por el sistema en seis meses y no tardar como ahora casi dos años".

Lo primero que quiere establecer la consejera es "un diagnóstico claro y detallado", aunque "tenemos claras las dificultades que existen a nivel general. Para ello "hemos solicitado informes provinciales y ya tenemos elaborado el de Las Palmas de Gran Canaria y próximamente estará en marcha el de Santa Cruz de Tenerife".

La apuesta de la Consejería pasa por "dinamizar y dar impulso al sistema de la dependencia". Noemí Santana tiene un diseño con tres grandes ejes de trabajo.

"En primer término -explica- mejorar las herramientas informáticas que faciliten su labor al funcionario público".

Asimismo, "la contratación de más personal, porque resulta fundamental contar con los profesionales que puedan agilizar los expedientes en curso".

Y, en tercer lugar, "para ser fieles a nuestro modelo social, pretendemos potenciar la atención domiciliaria y la teleasistencia, tal vez con un sistema menos atomizado que hasta ahora, cuando lo gestionan los municipios, y más centralizado".

Noemí Santana alude a las dificultades presupuestarias: "La realidad que nos hemos encontrado no es la que nos habían planteado, y por supuesto que deberemos contar con el presupuesto suficiente para poder desarrollar esas tres grandes líneas de trabajo. Pero son una prioridad".

Santana tiene claro que "hay que tomar medidas de calado y de fondo, desde luego, pero lo primero en lo que podemos actuar es en la eficacia y la eficiencia en la gestión. Hay que empezar por ahí".

Valoró la consejera de Unidas Podemos la herramienta que supone la Ley de Servicios Sociales "con un 40% de la población canaria en la pobreza o en peligro de exclusión social". Planteó tres ramificaciones claves desde el marco normativo: "Por un lado, el catálogo; además, las mesas de trabajo y, finalmente, la renta ciudadana, que aspira a ser otro recurso fundamental".

Aunque reconoce que sí hay un problema de recursos, humanos y económicos, vuelve a incidir en "la gestión para prestar el servicio en las mejores condiciones".

Un grave problema es el presupuestario. Recuerda que "en los Presupuestos Generales del Estado que querían aprobar Unidas Podemos y el PSOE había un incremento bastante notorio de los recursos para dependencia, pero no solo no se aprobaron, sino que no hay ni gobierno ahora mismo".

Concluye: "Hay hoja de ruta y un diagnóstico global, además de un equipo de trabajadores que hay que aumentar en número para que su labor sea más eficaz. Estamos en el inicio del camino para poner en marcha una estructura en la Consejería. Nos preocupa contar con menos recursos en la realidad de los que esperábamos y nos había anunciado el Gobierno anterior, pero vamos a intentar sacar adelante nuestra agenda social y ayudar a quienes más sufren. También en dependencia".

"Prometo mi cargo por imperativo legal"

Parecía que Julio Concepción iba a ser la excepción, porque comenzó el ritual de la toma de posesión con un clásico "prometo por mi conciencia y honor". Pero rápidamente repitió la fórmula de los dos compañeros que le precedieron, Jonás González y Laura Fuentes, que usaron la fórmula "prometo (mi cargo) por imperativo legal". Fue parte de la ceremonia de acceso a su responsabilidad durante los próximos cuatro años, en principio, de tres de los nuevos cuadros de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Su titular, Noemí Santana, presidió el acto y destaca que "conocen los retos de la sociedad canaria", porque "han pisado la calle con su activismo en movimientos sociales". El diplomado en Relaciones Laborales y activista a favor de la inclusión laboral, Jonás González, será el encargado de Derechos Sociales. Por su parte, la socióloga y exsecretaria de comunicación de Podemos Canarias, Laura Fuentes, ha tomado posesión como directora general de Juventud y el exconsejero del Cabildo de Tenerife y activista en movimientos LGTBI, Julio Concepción, se hará cargo de Diversidad. El resto del organigrama lo componen las viceconsejeras de Derechos Sociales, Gema Martínez (presente) y de Igualdad y Diversidad, Sylvia Jaén, y el director general de Discapacidad y Dependencia, Miguel Montero. Noemí Santana ha valorado la "trayectoria y formación" de su "equipo". Santana ha subrayado que "hay que empezar ya a trabajar en los objetivos", porque Canarias "tiene muchísimas necesidades con un 40% de su población en la pobreza y la exclusión social". Rechazó la nueva agresión a una persona trans en Tenerife y abogó por presionar hasta llegar a la Ley Estatal. Valoró crear un área específico para la Diversidad.