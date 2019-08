La UE deja a 121 personas a la deriva

ellos dos mujeres embarazadas, por la ONG catalana Open Arms. Italia y Malta se niegan a acogerlos

A la deriva, hacinados en una embarcación de rescate durante seis días, ante una Unión Europea que mira para otro lado y sin un puerto para proceder a su atención. Es la situación en la que se encuentran las 121 personas rescatadas el pasado jueves por la ONG catalana Proactiva Open Arms, cuya embarcación sigue en el Mediterráneo y reclamando un puerto seguro. La embarcación rescató el jueves a 55 personas y, un día después, a otras 69, entre las que hay dos mujeres embarazadas, que fueron evacuadas por la Guardia Costera italiana el sábado.

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, defendió que la Comisión Europea y el resto de países de Europa deben "asumir su responsabilidad y no eludirla" en la acogida de los 121 migrantes que siguen a bordo del barco. El presidente del Govern catalán, Quim Torra, ofreció los puertos catalanes a la ONG, y defendió que la oferta se respalda en un "compromiso de la mayoría parlamentaria y un consenso social de la ciudadanía catalana".

También se han ofrecido a colaborar la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, para que desembarque el Open Arms, y la Junta de Extremadura, para acoger a personas rescatadas. Y el Gobierno Vasco ha propuesto al Ejecutivo central acoger a los 121 migrantes rescatados entre las distintas comunidades autónomas a través de porcentajes en función de la población, la renta y el desempleo de cada una de ellas. Pero pese a estos ofrecimientos, aún no hay permiso, ni en España ni en ningún país, para dar un trato humanitario a estas personas.

Fuentes gubernamentales han asegurado a Europa Press que "no ha habido una solicitud oficial del Open Arms pidiendo España como puerto de destino". En declaraciones a los periodistas, el ministro de Fomento apuntó que "no se puede dar la imagen de que España sea el único puerto seguro", si bien no descartó la posibilidad de que el buque acabe en puerto español. En cualquier caso, a juicio de Ábalos, "es importante que la Comisión Europea asuma sus responsabilidades" y la acogida de los migrantes "no puede ser una cuestión voluntarista" y "debe haber una política común".

66.000 firmas de solidaridad

Más de 66.600 personas han firmado una petición en el portal Change.org reclamando al Ejecutivo español que ofrezca un puerto seguro o medie con la Unión Europea para conseguir uno para poder desembarcar a estas 121 personas. La iniciativa ya supera las 66.000 firmas de apoyo en apenas 24 horas. "España puede ofrecer un puerto seguro o mediar en la UE para conseguir uno en Malta o Italia", asegura la petición lanzada en esta plataforma.

Actualmente el buque se encuentra en aguas internacionales frente a la isla italiana de Lampedusa, pero Italia le niega la autorización de desembarco para las 121 migrantes que siguen abordo. "Un millón de euros de multa si un barco humanitario como el Open Arms entra en aguas territoriales italianas. Todo por seguridad. Seguimos", escribió entonces la ONG en su perfil de Twitter. En este contexto, y también ante la negativa de Malta de permitir el desembarco, el buque ha pedido "urgentemente" un puerto seguro al que dirigirse con estas personas. "El Open Arms salvando vidas, y las autoridades condenándolos. Estas personas necesitan un puerto seguro en el que desembarcar. No hay tiempo que perder", se afirma en el texto de la iniciativa lanzada en Change.org. En la petición, iniciada por el madrileño Javier Oliva, se pregunta si "¿va a ser España cómplice?". "Señor Borrell, Señor Sánchez: ¿van a ser cómplices de la tragedia? ¿Van a dejar que el Mediterráneo sea un cementerio vergonzoso en el que se sigan ahogando miles de esperanzas?", cuestiona.

El peor de los escenarios

Fuentes de Proactiva Open Arms han explicado a Europa Press que, tal y como establecen los protocolos y la normativa internacional, "lo primero" es encontrar un puerto seguro, que son los más cercanos al buque, por lo que las peticiones se dirigen concretamente a Italia y a Malta. Aunque por el momento Italia y Malta se han negado a autorizar el desembarco, el buque no ha pedido a España poder desembarcar, ya que esa sería la opción en "el peor de los escenarios".