Peter Hayes: "En Europa hay una tendencia hacia las ideas diabólicas"

Tras décadas de investigación acerca de las atrocidades de los nazis durante la II Guerra Mundial, el historiador norteamericano Peter Hayes expone en Las razones del mal (Crítica) los motivos que condujeron a los nazis a exterminar a miles de judíos mientras Europa miraba con indiferencia para otro lado y la Iglesia Católica se mantenía en un silencio por el que ha tenido que acabar pidiendo perdón. "La ideología nazi es resultado del sentimiento de autocompasión" del pueblo alemán, concluye en esta entrevista exclusiva para Epipress Hayes en la Fundación Ramón Areces, convencido de que en Europa existe una tendencia a adoptar ideas diabólicas.

Señor Hayes. ¿Cómo pudo llegar Hitler democráticamente al poder en Alemania?

Lo hizo apoyado por grupos de conservadores, ricos y militares que persuadieron al presidente Paul von Hindenburg para que le diese el poder pensando que lo iban a manipular por su escasa formación y falta de experiencia política y diplomática. Hitler en las elecciones había sacado el 37 por ciento de los votos y no tenía mayoría pero había sido el más votado.

¿Qué papel jugó el antisemitismo en su triunfo?

El antisemitismo fue muy fuerte en los primeros años del partido nazi porque culpaban a los judíos de la derrota en la I Guerra Mundial pero la mayoría de los votantes eligieron a Hitler no por ese motivo sino por el fracaso del resto de los partidos políticos ante la crisis económica y por el rechazo al comunismo. Hitler les convenció de que él era el único que podía devolverles el orgullo perdido.

¿Estuvo en manos de la Iglesia Católica haberlo evitado?

La Iglesia Católica trató de evitar en un principio que Hitler llegara al poder porque no veía con buenos ojos el nacionalsocialismo pero cuando los nazis se hicieron con las riendas de la nación prefirieron alinearse con él. El primer estado en firmar un tratado diplomático con los nazis fue el Vaticano en julio de 1933 para proteger a los católicos y no perder su patrimonio.

¿Qué hizo la Iglesia cuando se produjo el Holocausto?

La Iglesia Católica se quedó callada ante semejantes atrocidades y solo algunas diócesis de Berlín protegieron a judíos que se habían convertido al catolicismo.

Los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han pedido perdón por la insensibilidad de la Iglesia respecto al Holocausto.

El Papa Pío XII fracasó en el cumplimiento de los diez mandamientos entre los que destacan el no matarás y el de proteger a los perseguidos. Pío XII vivió una situación muy complicada defendiendo siempre sus intereses en vez de seguir las enseñanzas de la Iglesia. Los papas que le sucedieron lo vieron con otras gafas porque las circunstancias eran otras.

¿Por qué decidió Hitler apoyarse en los protestantes?

No era especialmente proclive a los protestantes ni a los católicos pero los protestantes eran más permeables a la idea de nación que defendía Hitler y además abundaban en las zonas rurales aturdidas por la crisis. Había además más protestantes que católicos.

¿Qué papel jugó Lutero en el odio de los nazis a los judíos?

Lutero escribió unos panfletos que animaban a fulminar a los judíos, quemar sus casas y destruir sus sinagogas. Estos panfletos no tuvieron mucho éxito cuando se escribieron pero fueron recuperados por Hitler cuando llegó al poder a modo de propaganda.

O sea que Hitler utilizó a los católicos y a los protestantes para desarrollar sus planes.

La mayoría de la población era protestante pero unos y otros colaboraron en la ejecución de los planes de Hitler o al menos no se opusieron.

¿De qué ingredientes surgió el Holocausto?

De la obsesión por parte de los nazis con los judíos y de la indiferencia de muchos que facilitaron el fanatismo contra ellos. Eliminarlos de la sociedad se convirtió en una obsesión para poner fin a los males del momento provocados por la revolución industrial, la I Guerra Mundial y la revolución bolchevique.

¿Cuál es el origen del viejo antisemitismo?

Es teológico y fue lanzado por el cristianismo cuando proclamó que para la salvación del mundo había llegado Jesucristo. Los judíos dijeron que ellos ya tenían salvación y los cristianos comenzaron a perseguirlos como corruptores de la fe a los que habría que enviar a guetos. El origen del antisemitismo está en la enseñanza cristiana.

Pero los árabes también son semíticos y Hitler los aceptó.

El término antisemita es una falacia, un invento moderno que se originó a finales del siglo XIX para atacar únicamente a los semitas judíos sin incluir a los árabes o arameos.

¿Fue el exterminio judío una operación programada?

No, aunque fue el resultado lógico de las creencias nazis respecto a los judíos. Cuando Hitler llegó al poder no había decidido matar a los judíos, solo quería separarlos de la sociedad y durante los cinco primeros años se encargó de hacerles la vida imposible para que se fuesen de Alemania. Entre 1938 y 1941 se dio cuenta de que había una contradicción y es que echaban a los judíos fuera de sus fronteras pero invadían territorios llenos de judíos así que no les quedó otra que optar por su eliminación.

¿Cómo influyó en el nacimiento del nacionalismo alemán la amenaza de Napoleón?

El nacionalismo alemán es una creación de Napoleón. Todos los territorios alemanes que funcionaban por separado se unieron contra las tropas francesas y ahí surgió su nacionalismo.

¿Qué inspiró a Herder la defensa del nacionalismo?

Herder fue, a finales del siglo XIX, de los primeros pensadores que hablaron de idea nacional en término de pueblos, no de dinastías. Creía que diferentes nacionalidades que hablasen la misma lengua podrían unirse sin apelar a un nacionalismo exclusivo. Los nacionalistas tomaron y siguen tomando esa idea, la retorcieron y la volvieron agresiva.

También influyó la crisis de la agricultura alemana por la competencia de la producción norteamericana.

Los agricultores desde finales del siglo XIX han sufrido los embates de la economía y no es de extrañar que en ciertos momentos se hayan rebelado. En aquella época contra Norteamérica y la Pampa argentina que son zonas más ricas y de más producción. Por eso los agricultores fueron los primeros que ayudaron a aumentar el poder de los nazis.

¿Es la ideología nazi el resultado de la autocompasión, el racismo y la agresividad?

De los tres, pero sobre todo de la autocompasión. Los alemanes en la década de 1920 se sentían humillados tras la firma del Tratado de Versalles, la inflación se había desbocado y Hitler les vendió que no se merecían eso.

¿Hubo colaboración o por lo menos tolerancia del resto de Europa con el Holocausto?

Por supuesto. En Europa del Este hubo mucha colaboración con los nazis porque pensaban que así lograrían su favor y a lo mejor la independencia. En Occidente miraron para otro lado, optaron por la indiferencia, y la Francia de Vichy llegó a anticiparse a los nazis en la redacción de un estatuto restrictivo para los judíos.

¿Qué países trataron de ayudar a los judíos perseguidos?

Los países donde más judíos se salvaron fueron Bulgaria, Italia y Dinamarca. Irónicamente en los dos primeros porque los gobiernos de esos países eran colaboradores de los nazis. Dinamarca era neutral. Los nazis no atacaban a sus allegados a la espera de que ellos exterminasen a los judíos.

¿Qué quiere decir cuando afirma que el Holocausto no fue nada misterioso?

Que todo puede volver a pasar aunque no sea de una forma idéntica. Es difícil comprender cómo un partido pudo convencer a una población de que una minoría tan heterogénea como la judía era la fuente de todos sus problemas. Todo lo que pasa en la historia tiene su causa en el pasado y en Europa hay una tendencia a las ideas diabólicas. Algunos políticos echan mano cíclicamente de esas ideas inherentes a la cultura europea para reactivar ciertas emociones.

¿Existen entonces las condiciones para que un fenómeno así se repita?

El peligro está en que la frustración lleve a la gente a adherirse a ideas radicales para buscar culpables. En principio creo que no puede repetirse lo mismo pero la gente está muy harta de los políticos.

¿Qué papel jugó la resistencia judía?

Poco porque apenas tenía apoyo. No tenía armas y poco podía hacer más que tratar de sobrevivir.

¿Lograron escapar muchos de los nazis más sanguinarios tras la II Guerra Mundial?

La cúpula falleció en 1945. Hitler y Himmler se suicidaron y otros fueron castigados en Nuremberg sorprendentemente cuando aún no se sabía casi nada de las atrocidades que habían cometido. También fueron ajusticiados los comandantes de los campos de concentración y de los escuadrones de la muerte pero a medida que se baja el escalafón nazi, sí que fueron muchos los que huyeron.

¿Quiénes les dieron cobijo a esos criminales?

Sobre todo Argentina, Siria y Egipto. Muchos de ellos pasaron por España, sobre todo por Barcelona, en su huida hacia Argentina. Léon Degrelle vivió más de 20 años en España.