Educación garantiza las 18 horas lectivas para el próximo curso

"Nos ha garantizado la aplicación de la medida de recuperación de las 18 horas lectivas en Secundaria y es una excelente noticia". Lo asegura Pedro Crespo, presidente provincial de la Junta de Personal de profesores de la Enseñanza no universitaria que, junto a su homónimo de Las Palmas, Emilio Armas, mantuvo ayer la primera toma de contacto con la directora de Personal de la Consejería de Educación, Marisol Collado.

Crespo añadió: "Nos ha resuelto las dudas creadas por algunas declaraciones públicas en las que desde el nuevo gobierno autónomo se planteaban dudas respecto a esta medida que, evidentemente, tiene un coste financiero. Incluso nos adelanta que será necesario contratar a 1.400 docentes de las listas de empleo según especialidades y que el proceso está ya decidido así como presto para ponerse en marcha".

Un proceso cuyo objetivo final es "fundamental para los docentes y para la enseñanza pública porque de esa manera el profesor tendrá tiempo para tutorizar, atender a la diversidad o desarrollar otras tareas en el centro"

En líneas generales, apuntó Crespo, "la valoración es muy positiva porque hemos adquirido el compromiso de que desde la administración recojan las aportaciones sindicales para iniciar en septiembre el calendario de negociaciones. Y sentenció: "Mostró ser receptiva a las propuestas realizadas por esta parte".

Otra característica que valoran desde las fuentes sindicales pasa por "el conocimiento de la directora sobre la problemática que vivimos en los centros, ya que ella misma fue docente en activo hasta el pasado 30 de junio".

Además de los presidentes de ambas Juntas acudieron a la cita miembros de todos los sindicatos con representación entre el profesorado no universitario.

Además de las 18 horas lectivas, la directora general recogió otras grandes reivindicaciones del sector. Entre ellas, la recuperación de las 23 horas para el Cuerpo de Maestros, o sea Infantil y Primaria; el descenso de la ratio entre alumnos y profesor en las aulas; afrontar y paliar el exceso de burocratización que afecta al profesorado y la regulación de las listas de empleo mencionadas. "En este sentido -puntualizó Pedro Crespo-, le hicimos llegar a la directora general una extensa relación de temas y asuntos pendientes".

Crespo añadió: "Acudimos a esta cita con la confianza en la directora general de Personal, y no nos ha defraudado en esta primera impresión. Máxime si partimos del compromiso asumido ante el Parlamento de Canarias por el Presidente del Gobierno para alcanzar en los presupuestos educativos el 5% del PIB en el año 2022".

Para el presidente de la Junta: "Estamos plenamente convencidos de que la Mesa Sectorial de Educación será el punto de encuentro decisivo en el que las fuerzas sindicales y la Administración podremos demostrar al profesorado que apostamos por la enseñanza pública de nuestras islas."

35 horas en Sanidad

La nueva consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, afronta hoy su primera Mesa Sectorial con los sindicatos. Antes de la misma, desde CCOO advierten de que "la jornada de 35 horas en el sector sanitario de estas islas no se toca". Aclaran que "la jornada de 35 horas no es un capricho ni una veleidad desclasada ajena a las realidades económicas de nuestra sociedad; la jornada de 35 horas constituye un pilar básico en el diseño de la nueva sanidad de nuestras islas". Pero no fue esta la única voz sindical que se alzó ayer en la sanidad. Así, Intersindical Canaria (IC) rechaza la convocatoria de la propia mesa ya que, argumentan, "este llamamiento escapa al control del nuevo equipo de la Consejería de Sanidad pues, una vez analizados los documentos, en muchos de estos figura el ex director del SCS, Conrado Domínguez". Por último, desde Asamblea 7 Islas han pedido directa y públicamente a la Consejería de Sanidad "paralizar las oposiciones, que se modifiquen las fechas de examen aprobadas para el último trimestre de este año y se confeccione un nuevo cronograma". La nueva consejera tiene un intenso trabajo por delante en este ámbito.