Solo 33 de los 77 municipios costeros dan datos de seguridad en sus playas

El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha señalado que "solo 33" de los 77 municipios de Canarias con costas han contestado al requerimiento sobre el grado de ejecución y cumplimiento del Decreto de Medidas de Seguridad en Playas y Zonas de Baño, que establecía como plazo para presentar los planes de seguridad el pasado 1 de agosto.

Así se lo expresó Yanes al promotor de la plataforma Canarias, 1500 Km de Costa, Sebastián Quintana, con quien mantuvo un encuentro en Las Palmas, reunión en la que Quintana también aprovechó para explicarle al Diputado del Común las líneas de actuación impulsadas en los últimos cuatro años, entre las que se encuentra la campaña audiovisual para la prevención de ahogamientos, pionera en España y en la Unión Europea (UE).

El Diputado del Común abrió el pasado mayo una investigación de oficio después de mantener un encuentro con la esposa de Arturo Fontán, conocido como el Héroe de Tebeto, quien perdía la vida cuando se lanzó al agua en la citada playa de Fuerteventura para rescatar a una joven.

Su viuda, Ana Suárez Romero, denunció ante el Defensor del Pueblo de Canarias la ausencia de carteles informativos y elementos de salvamento en una zona de costa de alto peligro para el bañista. Fue entonces cuando Yanes inició una investigación de oficio dirigida a determinar las medidas de seguridad que "deben estar operativas en las casi 600 playas y puntos de costa" de las Islas, así como su situación y grado de cumplimiento del decreto del Gobierno de Canarias.

Sin embargo, según Yanes, hasta el momento solo 33 municipios con costas han contestado a su requerimiento, junto a las Consejerías de Turismo y Seguridad del Gobierno canario y la propia Federación Canaria de Municipios (Fecam).

Matizó que el que las corporaciones locales hayan contestado el requerimiento de la Diputación del Común "no significa que tengan elaborados planes de seguridad".

Por otro lado, Yanes mostró su sorpresa al conocer el dato ofrecido por la plataforma de que en "Canarias se producen más muertes por accidentes en el agua que en las carreteras, así como que de cada diez fallecidos, ocho son extranjeros, en su mayoría turistas", cuestionando así la "mínima inversión" en Canarias para activar una campaña de prevención de ahogamientos.

Expuso que ha contactado con el Gobierno de Canarias y lo hará también con los cabildos para buscar que se trabaje en campañas de prevención de ahogamientos, porque las islas reciben millones de turistas al año "y no informa convenientemente de este tema crucial para su seguridad". El Cabildo de Gran Canaria es prácticamente la única institución pública que se ha comprometido.

Para el Diputado del Común, "llama la atención" que se informe en el aeropuerto a los turistas sobre la oferta de ocio que ofrece cada isla y "no se les advierta de los lugares recomendados y desaconsejados para el baño".

Campaña de prevención de Cruz Roja en zonas de baño

Cruz Roja ha lanzado su campaña de prevención de accidentes en el agua. Con ella se trata de recordar las mínimas normas de seguridad para prevenir incidentes durante el baño. Es importante tener precaución y así evitar ahogamientos, cortes de digestión y accidentes similares, como los que se producen con artefactos acuáticos. Uno de los principales consejos para disfrutar del verano sin percances es bañarse en zonas habilitadas y vigiladas para poder solicitar ayuda de inmediato si surge algún imprevisto. Asimismo, lo mejor es conocer el significado de las banderas (roja indica prohibición de baño, amarilla significa mucha precaución y verde permite el baño). O seguir las indicaciones de los socorristas. No hay que olvidar que después de tomar el sol o comidas copiosas se aconseja entrar de manera suave. Es preferible no alejarse de la orilla y, en el caso de no saber nadar, permanecer en una zona donde el agua llegue a la cintura. Si la corriente arrastra, es vital mantener la calma. Además, no se debe nadar contra corriente, sino paralelamente a la orilla. Otro problema son las zambullidas, por lo que se recomienda comprobar la profundidad y no tirarse de cabeza. También es fundamental vigilar a los más pequeños y a las personas mayores.