LA GRAN APUESTA POR LA CULTURA CANARIA

Es de bien nacidos el ser agradecido y, si me lo permiten, El Cotarro de hoy va de homenaje a un proyecto, la defensa del mismo, y mi total respaldo para que continúe en el tiempo. En 1977, un grupo de entusiastas de "lo nuestro" y de todo lo que significaba "canariedad" en el mejor y más amplio sentido de la palabra, hizo posible que "Natura y Cultura de las Islas Canarias", bajo la dirección de Pedro Hernández "Guanir", se convirtiese en una feliz realidad cultural. Fue una iniciativa pionera, que pudo salir adelante gracias al empeño de un grupo de jóvenes canarios, que por aquel entonces tenían poco más de treinta años y que se convirtieron en autores.

DEL "NATURA Y CULTURA" A LA "GEVIC"

Uno de ellos era de La Palma, Arnoldo Santos Guerra, y los demás tinerfeños: Adolfo Abreu Padrón, Ángel Martín Falcón Domínguez, Máximo Padrón Hernández y Antonio Ruiz Martín. Pero, sin duda, el puntal y "alma pater" fue Pedro Hernández Hernández ("Guanir"), que, además de autor de varias secciones fue (y es) el coordinador y director del proyecto. Aquellos "locos" apasionados por la cultura convirtieron lo que casi era una utopía, en el libro de mayor impacto en la cultura popular canaria y de mayor difusión, con más de 150.000 ejemplares vendidos y con 15 actualizaciones en 25 años. No contentos con ello, y con la incorporación y el empuje de otro incuestionable puntal, Pedro Félix González Martín, el año 2002 comienzan a reinventar el proyecto en forma de gran "aventura" cultural digital.

OTRA ILUSIÓN DEL GRAN PEDRO MOLINA

Con la colaboración de múltiples expertos y técnicos, comienza otra apasionante y mucho más compleja y ambiciosa aventura cultural con el nombre de Gran Enciclopedia Virtual de las Islas Canarias, conocida genéricamente como GEVIC, que, como su nombre indica y dirigida también por Pedro Hernández, constituye una enciclopedia especializada sobre la realidad natural y cultural de las Islas Canarias. Un gran proyecto público y gratuito que pretende convertirse en la referencia básica de la cultura, historia y actualidad de Canarias, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como soporte de difusión. Otro gran Pedro, el querido y recordado líder del Sector Primario, Pedro Molina Ramos, apoyó el proyecto desde el minuto 1. Hoy la GEVIC (www.gevic.net) recibe más de 2.000 visitas diarias entre profesores, alumnos y público en general y, para mí, su existencia y permanencia es todo un homenaje a Pedro Molina.

¡SALVEMOS LA GEVIC..., TODOS NOSOTROS!

Pero todo esto no se hace de hoy para mañana, ni se financia con dinero caído del cielo, ni se mantiene por amor al arte. Esto ha supuesto la inversión casi altruista de mucha gente, especialmente de Pedro Hernández y Pedro Félix González, que hasta han hipotecado su patrimonio personal y familiar. Ahora es el momento de que la GEVIC no sólo no muera, sino que sea de verdad patrimonio de todos. Y para ello hace falta que el Gobierno de Canarias la termine de hacer suya, rematando la tramitación de un expediente que viene gestionándose desde hace tiempo y al que solo le falta la "bendición" del nuevo Gobierno.

A FIRMAR EN CHANGE.ORG / SALVAR GEVIC

Me consta que el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, así como su viceconsejero, Fermín Delgado, conocen bien el proyecto, su historia y su delicada realidad actual. De ellos depende (y de todos nosotros) que la GEVIC se salve para siempre. Y para ello se ha puesto en marcha una acción con el título "Salvar GEVIC" en la plataforma Change.org, dirigida al presidente del Gobierno de Canarias (Angel Víctor Torres) y los consejeros de Hacienda (Román Rodríguez) y de Educación (María José Guerra). La acción ya ha recibido más de 2.000 firmas y yo les animo a todos a entrar, implicarse y firmar.

OBRA LAGUNERA DE LA FUNDACIÓN IDENTEY siguiendo con educación y cultura, les recuerdo que hace un par de meses les adelanté en El Cotarro que la Fundación Idente de Estudios e Investigación estaba construyendo un gran edificio (que será emblemático) donde en su día estuvo el recordado y pionero colegio Cross College (Colegio de la Cruz) en la lagunera calle Catedral. Ese nuevo edificio albergará un centro y residencia de estudios e investigación, donde vendrán a formarse jóvenes de muchas partes del mundo. El proyecto, que acaba de incorporar dos grandes y simbólicos elementos, es obra del reconocido arquitecto tinerfeño Germán J. Delgado Pérez con Gabriel Córdoba Rodríguez como arquitecto colaborador, quien, asimismo, es un destacado miembro de la Fundación Idente.

PILARES DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN

También les adelantaba hace meses que esta obra iba a ser emblemática y objeto de admiración y visita, y me reafirmo. Su singular fachada va a estar presidida por dos impresionantes columnas de hormigón armado de casi 10 metros de altura que desde hace unos días ya son una impresionante y arquitectónica realidad. Unos 17 metros cúbicos de hormigón y casi 45.ooo kilos de peso cada una de ellas, cuya ejecución ha sido respaldada por Benjamín Cova (cálculo de estructura), Luis Barber (ingeniero consultor), Pedro Rodríguez Peña (ingeniero técnico) Ana María Delgado Navarro y Yanira Pérez López (arquitectas), Isabel Nichaldas Nazco (arquitecta técnica) y José Manuel Alonso (director de ejecución), siendo HEB ArecoCanarias la empresa constructora. Se me antoja que las columnas son como los dos sólidos pilares de la Fundación Idente para fomentar la investigación y el estudio desde La Laguna para todo el mundo. Que para bien sea. Amén.

josécarlosmarrero@elcotarro.com