24 inmigrantes intentan fugarse del centro de internamiento de Hoya Fría

lograron escapar habían sido localizadas y devueltas al CIE, por lo que catorce continúan fugadas

Un total de 24 de inmigrantes protagonizaron ayer un intento de fuga en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, situado en Santa Cruz de Tenerife, mientras se realizaba un traslado para resolver trámites administrativos. Algunos finalmente lograron salir corriendo por los terrenos que rodean estas instalaciones, entre coladas de lava. Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Santa Cruz, localizaron a diez, por lo que aún continúan fugadas 14 personas, la mayoría jóvenes de origen saharaui.

Los hechos se produjeron a las nueve de la mañana, aproximadamente. Un grupo de inmigrantes que se encontraba en el patio del CIE de Hoya Fría forzó la reja del citado espacio para conseguir formar un hueco por el que poder salir. Desde el pasillo exterior que se encuentra tras la reja, algunos lograron trepar y saltar por la pared trasera y otros salieron por la puerta principal, por la que entran los vehículos. Echaron a correr e intentaron esconderse.

La Policía Nacional solicitó la colaboración de las policías locales de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna y, de manera urgente, se puso en marcha un dispositivo de seguridad, con helicóptero incluido, para facilitar la búsqueda de las personas que finalmente habían logrado fugarse del centro de internamiento de Hoya Fría.

Fuentes consultadas por este periódico señalaron que de las personas que huyeron, diez fueron localizadas en las inmediaciones del CIE, seis por parte de los agentes de la Policía Nacional y otras cuatro por parte de los efectivos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

La mayoría de los inmigrantes que fueron encontrados por los agentes se habían escondido entre tabaibas y cardones, que es lo único que hay alrededor del centro de internamiento de Hoya Fría. Algunos habían echado a correr solo con unas cholas y otros, incluso, descalzos.

Las personas localizadas fueron devueltas al Centro de Internamiento de Extranjeros de Hoya Fría, bajo custodia de la Policía Nacional. Fuentes consultadas por El Día indicaron que el dispositivo de búsqueda seguía en marcha para localizar al resto de inmigrantes fugados, un total de 14. Participaron en el mismo la Policía Nacional y las policías locales de Santa Cruz y La Laguna.

Eso sí, desde la Policía Nacional se quiso dejar claro que en ningún momento se produjo un motín, sino un intento de fuga durante un traslado. Fuentes consultadas recuerdan que las personas retenidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Hoya Fría no están acusadas de ningún delito penal, sino que han cometido una falta administrativa por entrada al país sin la documentación exigida legalmente.

El de Hoya Fría es el único centro de internamiento de extranjeros que continúa abierto en Canarias, tras el cierre del situado en Fuerteventura y los trabajos de reforma al que está siendo sometido el de Barranco Seco, en Gran Canaria. El descenso de las llegadas de inmigrantes irregulares vía marítima durante los peores años de la crisis redujo de manera considerable el uso de este tipo de instalaciones, que, sin embargo, han recobrado actividad -al menos en el caso del ubicado en Tenerife- con la cierta reactivación -muy lejana de las cifras que se dieron en la década pasada- que ha experimentado este fenómeno desde que la situación económica ha mejorado. Así, algo más de 70 personas se encontraban alojadas entre los muros de Hoya Fría a mediados de este año, según los datos del Ministerio del Interior.

Por lo que se refiere en concreto al CIE tinerfeño, en los últimos meses ha sido motivo de diferentes tipos de denuncias. Interior negó el acceso a la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol, al tiempo que sindicatos policiales reclamaban con insistencia más agentes para la seguridad del centro. Además, el entonces alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, trasladó a la Delegación del Gobierno el aumento de en las calles de la ciudad de personas sin techo bajo el que pernoctar, extranjeros cuyo plazo de internamiento había vencido.

El papel de estos recintos -y su misma existencia- ha sido objeto de una creciente contestación social que en los últimos años se ha concretado en la creación de la plataforma Canarias Libre de CIE, cuyos componentes entienden que en estas instalciones se vulneran de forma sistemática los derechos de los internos.

En el Archipiélago, la polémica ha rodeado de forma especial al centro de Barranco Seco, que es una antigua cárcel -ese fue el uso que tuvo durante la Segunda República y la dictadura franquista- y cuyas condiciones no resultan aptas para acoger a los internos. Así lo reconoció incluso el propio Ministerio del Interior, que en 2015 admitió que las instalaciones no se adecuaban a la ley. Aunque está siendo reformado desde hace alrededor de un año, el destino del recinto cuando finalicen los trabajos no ha sido aclarado aún.

Más allá de las fronteras isleñas, el último acontecimiento luctuoso relacionado con los centros de internamiento de extranjeros ha sido la muerte, el pasado 15 de julio, de Marouane Abouobaida, un joven marroquí que se quitó la vida después de haber sido sometido a aislamiento tras verse envuelto en una pelea. Según la documentación aportada por el colectivo CIEs NO, Abouobaida comunicó al director del centro que padecía fuertes dolores y que había perdido la visión de un ojo, afirmaciones que sustentó adjuntando un informe médico.

Cronología

Noviembre de 2003

El Ministerio del Interior construye en Tenerife, en unos terrenos adyacentes al acuartelamiento militar de Hoya Fría, un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) con capacidad para 250 personas y custodiado por 32 policías nacionales.

Mayo de 2007

Tres de los diecisiete inmigrantes que protagonizaron una fuga seguían sin ser localizados.

Agosto de 2008

La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia que ocho subsaharianos fueron trasladados al hospital de La Candelaria con síntomas de enfermedad infecto-contagiosa, en concreto fiebre tifoidea.

Octubre de 2008

Los funcionarios denuncian que la instalación se encuentra saturada, al 200% de su capacidad.

Febrero de 2009

Se fugan los dos patrones subsaharianos de un cayuco que había arribado a las costas de Tenerife con 65 inmigrantes a bordo.

Marzo de 2009

El CEP pide el cese del director del CIE de Hoya Fría, por cuanto uno de los patrones fugados en el mes de febrero ya había protagonizado otra huida en el año 2007.

Octubre de 2010

Fuga de tres inmigrantes de origen magrebí aprovechando las rejas de una ventana anexa al patio.

Marzo de 2011

El CEP denuncia falta de seguridad, al considerar que 3 policías por turno resultan insuficientes. Uno debe ocuparse del control de entrada, otro de la sala de videovigilancia y el último de acompañar físicamente a cada uno de los internos.

Julio de 2012

El Ministerio del Interior estudia cerrar el CIE de Hoya Fría para así ahorrarse 288.000 euros anuales. Por entonces, la instalación acogía una media mensual de 8 internos para una dotación de 12 policías.

Enero de 2016

El delegado del Gobierno en Canarias, el popular Hernández Bento, visita el CIE de Hoya Fría, vacío y fumigado al declararse una plaga de chinches. Había entonces 162 internos, de los que 79 se trasladaron al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), junto a la Comisaría de la Policía Nacional en Adeje.

Febrero de 2017

El grupo político Sí se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presenta una moción instando al cierre del CIE de Hoya Fría, por cuanto afirman que no cuenta con la preceptiva licencia de apertura y otras autorizaciones.

Abril de 2017

Denuncian que el CIE carece de trabajadores sociales, tal y como establece al artículo 15 del reglamento de funcionamiento del régimen interior de estos centros.

Diciembre de 2017

Cáritas y CEAR alertan sobre la escasez de recursos para la acogida de personas que llegan en patera a las Islas.

Junio de 2018

Interior dicta una orden por la que se suprime el CIE de Fuerteventura, creado en 2003, y vacío desde 2012.

Julio de 2018

Interior cierra el CIE de Barranco Seco (Gran Canaria) para acometer obras de reformas. Continúa clausurado, por lo que todos los inmigrantes son derivados desde entronces al CIE de Hoya Fría.

Enero de 2019

El sindicato Unión Federal de Policía (UFP) demanda que se incremente la dotación policial para así garantizar la seguridad.

Deniegan la entrada a la eurodiputada Marinal Albiol, de IU.

Mayo de 2019

Una brutal pelea se desata en el CIE de Hoya Fría, que en aquel momento acogía a 102 internos. La bronca se salda con tres internos heridos de carácter leve, uno de ellos hospitalizado por una crisis de ansiedad. Los seis policías nacionales que se encontraban de servicio solicitaron refuerzos y dos de ellos sufrieron la agresión de un marroquí.

Junio de 2019

Dos internos magrebíes aprovecharon un descuido para huir por la zona de las carpas instaladas como dormitorios supletorios.