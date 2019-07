El SUC pide que en los rescates en el mar se vaya con algún objeto que flote

El Servicio de Urgencias Canario (SUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, recuerda los primeros auxilios que se deben llevar a cabo en caso de que una persona sufra ahogamiento o síndrome de inmersión.

Médicos coordinadores del SUC señalan que, como en cualquier otra emergencia, hay que aplicar la conducta PAS (Proteger, Alertar y Socorrer), especialmente cuando se trata de un incidente en el mar. Proteger el incidente significa que se deben adoptar las medidas necesarias para que la situación no empeore, como, por ejemplo, en el caso de que una persona se encuentre en apuros en el mar. El SUC advierte al que vaya a auxiliarlo de que, además de ser un buen nadador, siempre debe acudir con algún objeto que flote (tubo de rescate, salvavidas o tabla de surf) que sirva de ayuda para evitar una segunda víctima. Resulta preciso alertar cuanto antes al sistema de emergencias, a través del teléfono 1-1-2, para garantizar que llegue cuanto antes la ayuda sanitaria o de otro servicio de salvamento.

Cómo acercarse

La forma de acercarse a la víctima cuando esta se encuentra en el agua también es muy importante y, si la persona está consciente, hay que hacerlo por detrás para evitar que si entra en pánico se agarre al socorrista y terminen hundiéndose los dos. Además, hay que pasar los brazos por debajo de las axilas de la víctima, sujetándola firmemente y buscando la flotabilidad.

Si se dispone de un flotador, hay que colocarlo entre el pecho del rescatador y la espalda del afectado y es importante hablarle al oído para tranquilizarlo y que colabore.

Si por el contrario la víctima se encuentra en estado inconsciente, hay que sacarle la cara del agua lo antes posible. Una vez en tierra, hay que comprobar si el afectado respira y tiene pulso. Cuando la persona está consciente, respira o tose, aunque sea con dificultad, hay que colocarla en la posición lateral de seguridad hasta que llegue la ayuda sanitaria, según constan en los consejos ofrecidos por la sala operativa del 1-1-2.

Respetar si la playa es apta o no para el baño

En caso de que no respire y no tenga pulso, significa que el afectado se encuentra en parada cardiorrespiratoria, y se debe comenzar a realizar masaje cardíaco hasta la llegada de los equipos de emergencias. Si la persona que asiste al afectado no sabe cómo realizarlas, un médico coordinador del Servicio de Urgencias Canario le prestará teleasistencia indicándole los pasos a seguir. Si acudimos a la playa, es imprescindible respetar las señales que indican si es apta o no para el baño y seguir las indicaciones de los socorristas en caso de que los hubiera. Cuando se desea bañarse, es recomendable entrar en el mar poco a poco para evitar los cambios bruscos de temperatura y, una vez dentro, evitar las zonas de corriente y salir rápidamente del agua ante cualquier síntoma de malestar.