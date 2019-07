El déficit de funcionarios de las prisiones de las Islas llega a 127

La carencia de funcionarios de prisiones en todo el Archipiélago asciende ya a 127. Esa cifra hace referencia a las plazas vacantes en las relaciones de puestos de trabajo, ya que aparte deben contabilizarse las jubilaciones o fallecimientos que se registran anualmente.

La diputada de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) en el Congreso de los Diputados Ana Oramas registró una pregunta al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez sobre qué previsiones tiene para cubrir las más de 3.000 plazas vacantes de personal en las prisiones españolas.

Esta cuestión se plantea a raíz de las necesidades de funcionarios recogidas en las relaciones de puestos de trabajo oficiales de los centros penitenciarios, teniendo en cuenta no solo las últimas ofertas de empleo público, sino también las bajas anuales por fallecimiento, segunda actividad y jubilaciones pasadas y futuras.

Fuentes de la asociación Tu Abandono me Puede Matar, que agrupa a empleados públicos de Instituciones Penitenciarias, explican que en todo el país faltan 3.087 funcionarios de prisiones, según los datos recabados en marzo de este año.

Las carencias, prisión por prisión

En cuanto a las carencias existentes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en Tenerife II faltan 43 de 386; en el centro de inserción social Mercedes Pinto, 10 de 62, así como en Santa Cruz de La Palma, 7 de 58. Respecto a Gran Canaria, en Las Palmas I (Salto del Negro) están por cubrir 43 plazas de 395, mientras que en Las Palmas II (Juan Grande) faltan 37 de los 334 funcionarios asignados. Sin embargo, el citado colectivo explica que, en realidad, en este último centro faltan muchos más, ya que la cárcel está "abierta a la mitad, lo que supone que muchos presos canarios tengan que estar en prisiones de la Península". Y en la cárcel de Tahíche (Lanzarote) no se han cubierto 24 de 248. Un portavoz de Tu Abandono me Puede Matar señala que "se convocan promociones de 800 personas, que no llegan a cubrir ni 300 vacantes reales", debido a las jubilaciones, las muertes o el paso a segunda actividad.

Para dicha asociación, la falta de personal en todas las áreas está directamente relacionado con el aumento de las agresiones a trabajadores y entre internos, así como los casos de sobredosis, que presuntamente "están producidas en muchos casos por el reparto de la medicación, que no se puede llevar a cabo todos los días por la carencia de personal sanitario".

Un representante del colectivo indica que "lejos de buscar una solución, la administración lo que hace es camuflar las agresiones a funcionarios, algunas de ellas de tipo sexual, como ocurrió en Aranjuez o Foncalent". Según el actual protocolo, únicamente se considera que existe agresión cuando existen lesiones físicas y un parte médico; es decir, que no se tienen en cuenta las amenazas o insultos.

Además, lamenta que se persiga a aquellos funcionarios que sacan a la luz pública las graves deficiencias, mientras ignora las reivindicaciones de Tu Abandono me Puede Matar en materia de medios, personal y retribuciones.

Recientemente, funcionarios de Tenerife II han protestado para que se aumente el personal y se hagan obras en el área de Enfermería que contribuyan a elevar la seguridad de los trabajadores.