El servicio de seguridad de la ULL anuncia huelga desde el 6 de agosto

"La Universidad de La Laguna se queda sin seguridad en agosto". Así sentencian desde el Comité de Empresa de Ombuds, firma responsable del servicio en la ULL, la convocatoria de huelga a sus 84 miembros a partir del próximo día 6 de agosto. Diez de los trabajadores forman desde ahora el preceptivo Comité de Huelga.

"En los últimos días -aseguran en un comunicado-, el Comité de Empresa de Ombuds en la Universidad ha tenido constancia de que la dirección de la empresa no puede garantizar el pago de la nómina de junio y la paga extra de julio". Además, "desde el 8 de junio este Comité solicitó una reunión con los responsables de la ULL para tratar el impago".

"Ante la falta de respuesta tanto de la empresa Ombuds como de los responsables de la Universidad, los vigilantes de seguridad hemos decidido convocar una huelga indefinida a partir del 6 de agosto", explica el Comité.

La empresa, prosiguen, "nos aseguró que el 31 de julio entraría un inversor extranjero que se haría con el 80% de las acciones, y la mayoría de los 8.000 trabajadores en todo el país cobrarían el sueldo de junio, la gratificación de verano y la nómina de julio".

El panorama para Ombuds, según esta fuente, "es que tendrá que sufragar la deuda con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, además de pagar a los acreedores entre los que se encuentran los trabajadores y sus salarios, por lo que nos tememos que acabaremos en el Fogasa". Por todo lo expuesto, "esperamos que la ULL exija a Ombuds que cumpla el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad y abone el salario en la cantidad, tiempo y forma establecidos por la legislación vigente".

El comité de empresa "insta a los responsables de la ULL a que rescindan el contrato de manera inmediata a Ombuds y garantice el cobro de nuestros salarios".

Por último, "en el caso de que el 5 de agosto Ombuds haya abonado a su plantilla en la ULL los salarios adeudados, la huelga indefinida quedaría sin efecto".

Un ránking destaca la docencia en la institución tinerfeña

Times Higher Education (THE) ha publicado este mes los resultados de su ránking sobre docencia universitaria correspondiente a 2019. La ULL ha logrado una evaluación favorable y se sitúa entre las 45 instituciones de educación superior españolas que han conseguido presencia en la clasificación. A nivel europeo se sitúa en los puestos por encima de 201 (el ránking no lo concreta a partir de los 100 primeros) y, en el ámbito español, es el número 41. El THE, inaugurado el año pasado, se diferencia de otros al centrarse en la enseñanza y no en la actividad investigadora, lo habitual.

La directora de la Unidad de Género de la ULL, asesora en Cabo Verde

La directora de la Unidad de Igualdad de Género de la ULL, Laura Aguilera, fue invitada recientemente por la Asociación Caboverdiana de Lucha contra la Violencia de Género para impartir un curso de tres días en la ciudad de Praia, capital del país, destinado a profesionales en esta materia. /el día