¿Son machistas los concursos de belleza o las galas de las fiestas?

El Consejo Rector de la Bajada de la Virgen de La Palma, dependiente del Ayuntamiento, ha decidido eliminar la elección de la Reina Infantil y Adulta para las Fiestas Lustrales de 2020. Desde hace años, el Consistorio ha estado recibiendo quejas de ciudadanos y asociaciones que encuentran este tipo de actos denigrantes y ofensivos contra la imagen de la mujer. La decisión de suspender el acto, tomada el pasado jueves, ha reavivado un debate que cada vez es más recurrente en la sociedad española: ¿Son sexistas este tipo de galas? El periódico El Día ha recogido las opiniones de diferentes expertos y personas vinculadas a este tipo de certámenes para conocer la postura de personas, que de una manera u otra, están relacionadas con este mundo.

Juan José Cabrera Guelmes, alcalde Santa Cruz de La Palma. "Se suprimió un acto que no es de los tradicionales de la Bajada. No es un acto que tenga historia como los otros. En los tiempos que corren ha habido una evolución social que llama a ser más respetuosos con la figura de la mujer. Es un acto que desde hace tiempo genera reacciones negativas de muchas personas que ven herida su sensibilidad y nosotros nos hacemos eco de esa sensibilidad suprimiéndolo. La idea es sustituirlo por otro acto. No obstante, aunque esta decisión se ha tomado de manera consensuada en el Consejo Rector, no quisimos entrar a proponer una alternativa hasta no elaborar un estudio".

Colián Bethencourt, director de la Gala Miss y Míster de La Palma. "No estoy de acuerdo con la suspensión de las elecciones de la Reina Adulta e Infantil. Existen actos para todo tipo de intereses. Hay personas a las que les gusta más el deporte, a otros los eventos musicales y a otros los eventos de moda y belleza. Creo que tiene que haber espacios para todo el mundo. No creo que sean actos sexistas. En unas fiestas patronales, la finalidad es que la Reina sea la embajadora del pueblo y lo represente en los actos institucionales acompañando a las autoridades. Prohibir nunca es bueno. Lo que hay que hacer es dar igualdad de oportunidades. Si tienes una plataforma que cada año tiene un nivel de inscripción altísimo, con un evento multitudinario y que se viene celebrando tradicionalmente dentro del programa, en vez de suprimirlo se debería dar esa plataforma al género masculino para que tenga la oportunidad de participar. En definitiva, darle una vuelta al concurso y actualizarlo sin necesidad de suprimirlo".

Yaiza Afonso, asesora de bienestar social del Ayuntamiento de La Laguna y feminista. "Estoy de acuerdo con la reconstrucción de los concursos de hoy en día, que están totalmente anticuados. Creo que hay alternativas basadas en otro tipos de valores. En el Ayuntamiento de Santa Cruz hicimos una propuesta con respecto a las fiestas de mayo: suprimir la Gala de Reina por una de maga y mago, tanto infantil como adulto, en la que se premiara la vestimenta tradicional. También sería interesante darle un vuelco hacia la igualdad; es decir, que participen tanto hombres como mujeres e incluso introducir la perspectiva trans o de discapacidad. Galas inclusivas donde no se premie la belleza, sino otros valores intelectuales o tradicionales. En el caso del carnaval de Santa Cruz, por ejemplo, la vestimenta es algo muy importante. Se debería buscar la fórmula para incluir a los chicos en este tipo de actos. Tal y como están estipulados actualmente, son machistas. Hablar de reinas, damas y místers es absurdo.

Thalía Rodríguez, Reina Adulta de La Palma 2015. "No estoy de acuerdo con la suspensión de las galas de la Bajada. No creo que los motivos sean los adecuados ni que se trate de un acto sexista. A lo mejor en la gala infantil no, pero en la gala adulta somos lo suficientemente conscientes de a lo que vamos. No creo que tenga nada que ver con exponerse, porque al final somos reinas de las fiestas, no vamos a ir a ningún concurso internacional. Aquí vale más la forma de ser y la persona interior. Se valoran muchas otras cosas a parte del físico. Además, me da mucha pena no poder entregar la corona a mi sucesora. Es algo que me hacía mucha ilusión. Y no solo eso, sino estar con las chicas mientras se preparan y poder contarles mi experiencia, animarlas y que se hiciera piña. Me da pena no poder hacerlo".

Orbelinda Bermúdez, secretaria del Ateneo de La Laguna. "Estoy en contra de los realities y las elecciones de reina, me da lo mismo la edad que tengan. Nunca he jugado a las princesitas y me parece denigrante el hecho de que se sigan celebrando elecciones de reinas. A las niñas no se les debería inculcar desde pequeñas el ser princesas y pasar por una pasarela, y lo mismo pienso de las romeras, lo meto todo en el mismo saco. Me parece muy bien que lo hayan suspendido".

Juan Carlos Armas, diseñador de moda y director artístico. "Me parece ridícula esta suspensión. Estas tonterías no las entiendo. El sexismo no está en este tipo de actos; está en otras cosas. Las niñas pueden presentarse perfectamente a cualquier concurso y no tiene por qué ser sexista. Una chica que es guapa se prepara para un concurso porque es guapa y el que es pintor se prepara para ser pintor y el que es jugador de fútbol se prepara para jugar a fútbol. No se debería perder las libertades: si una chica quiere presentarse a un concurso debería ser libre para hacer con su vida lo que le dé la gana. Nadie debería condicionar lo que se puede hacer o no se puede hacer. Yo creo que esto es un paso hacia atrás, no hacia adelante. Cada uno debe elegir libremente lo que quiere hacer".

Colectivo Violetas, de defensa de los derechos LGTBI en La Palma. "Desde la asociación estamos felices y de acuerdo con que se haya eliminado la Gala de la Reina. De hecho, en nuestros estatutos también nos declaramos feministas, entonces nos parece que esta clase de concursos lo que hacen es cosificar el cuerpo de la mujer y ponerlas a competir por sus cualidades físicas y no por sus méritos intelectuales".

Fulgencio García, investigador y trabajador en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. "Las elecciones de la reina son el acto machista por excelencia, que no tienen que ver nada con las Fiestas Lustrales ni con la Bajada de la Virgen. Es un acto anacrónico que desde hace años he insistido en la necesidad de eliminar. Debemos felicitarnos a todos por esta decisión. De nada vale concentrarnos en el atrio del Ayuntamiento para condenar el asesinato de una mujer si luego subimos al salón de plenos para acordar subvenciones a este tipo de actos. Hay diferentes propuestas para sustituir la gala. Se puede apostar por una representación de mujeres de toda la Isla donde se tengan en cuenta otro tipo de valores culturales que tengan una trascendencia social real".

Alecai Hi, secretario general de la Asociación Transgirl. "En nuestra asociación no nos disgustan este tipo de galas en general. Sí es verdad que en muchos de ellos se promueve una estereotipación de las mujeres, incluso pudiendo llegar a denigrarla. Pero, por otro lado, este tipo de actos realizados en el colectivo trans ayudan a las mujeres trans a empoderarse dentro de las propias comunidades. Como ejemplo más visible ahí está Ángela Montes. Sí estamos de acuerdo en que se eliminen ciertos comportamientos en estos certámenes pero eliminarlos lo vemos como una medida muy drástica. Se pueden hacer de otra manera. Los actos en concreto de la elección de la Reina de la Bajada de la Virgen sí es verdad que promueven un tipo de cuerpo determinado. Sí que lo vemos sexista pues no da pie a la diversidad".

Miss y Míster España 2019 vuelve con aires renovados

El clásico concurso de belleza llevaba 8 años sin celebrarse y lo hará de nuevo el 7 de diciembre de 2019, coincidiendo con la celebración de su 90º aniversario. La ex Miss España, Juncal Rivero, se ha hecho con los derechos del certamen y pretende reinventarlo eliminando aquellos aspectos que se consideran machistas y que por tanto, generan más críticas. De hecho, este parón se debe a las polémicas generadas en las últimas ediciones que acabaron con la marcha los patrocinadores. Miss y Míster España se celebrarán de manera conjunta. El objetivo principal es eliminar cualquier norma discriminatoria contra la dignidad de la mujer. En este sentido, el concurso permitirá la participación de mujeres casadas o divorciadas, así como de aquellas que ya hayan sido madres. Aun así, las aspirantes a Miss España no podrán estar embarazadas durante el transcurso del certamen.

Uno de los puntos más polémicos era si se debía dejar participar a aquellas personas que se hayan realizado operaciones de cirugía estética. Ante este debate, la organización ha decidido permitirlo, siempre que se cumplan los estándares de sanidad y salud recomendados por la Organización Mundial de la Salud. También se permitirá la participación de personas con tatuajes, una de las prohibiciones consideradas más anacrónicas.

En cuanto a la participación de transexuales, la puerta se abre pero no del todo. Se permite la participación a aquellas personas que sean física y fisiológicamente del mismo género que aparece en su DNI. Esto quiere decir que, por ejemplo, un transexual al que por motivos burocráticos no le hayan cambiado el nombre en el DNI, no podrá presentarse al concurso.

Otra de las limitaciones sigue siendo la edad. No podrán presentarse personas mayores de 30 años, aunque esta edad era incluso menor en ediciones pasadas. La intención es modernizar el concurso, pero sin perder su esencia. Además de un buen físico, los concursantes deberán tener talento y potencial para destacar profesionalmente. Su nueva organizadora quiere convertirlo en un talent show en el que cada participante tenga un coach. Así podrían mostrarse en todo su conjunto, demostrando qué capacidades y cualidades tienen. En los tiempos que corren, esta renovación se hace necesaria para mantener un tipo de evento que mucha gente cree obsoleto.