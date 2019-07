Una sentencia obliga a mejorar el sueldo a unos 10.000 trabajadores temporales

La demanda fue interpuesta por Intersindical Canaria

"Hay unos 25.000 trabajadores en la Sanidad canaria y el 40% son temporales. Por tanto la sentencia beneficiará a unas 10.000 personas". Lo valora Ruymán Pérez, secretario de Comunicación del Nacional de Salud de Intersindical Canaria respecto a la sentencia que obliga a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a reconocer los derechos de la carrera profesional del personal no fijo adscrito al Servicio Canario de Salud (SCS).

"Reivindicamos al principio del contencioso que la administración actuara de oficio pero nos obligaron a acudir a los tribunales", apunta Pérez para añadir: "Ya hay jurisprudencia a nivel del Tribunal Constitucional". "La Consejería intentó -relata- reconducir la situación y reconocer la carrera profesional a estos trabajadores pero quería abonar sólo hasta el grado 1 cuando tienen hasta 4. Eso significa que alguien con más de 20 años de servicio tendría derecho a cobrar el sueldo por el 4 y recibiría el del 1. Eso supone, evidentemente, pérdida de dinero para el trabajador".

IC ha ganado este proceso judicial, iniciado hace meses por esta fuerza sindical y supone el reconocimiento salarial de este sector de trabajadores. La asesoría jurídica del sindicato iniciará ahora los trámites oportunos para continuar con las reclamaciones del resto de solicitudes puesto que, asegura Ruymán Pérez, "hay más de 200 demandas presentadas ante la Justicia". Apostilló: "Lo lógico y lo que corresponde ahora es que la administración acate y cumpla ese fallo".

Intersindical Canaria ha ganado la sentencia a la denuncia presentada ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de Santa Cruz de Tenerife. Mediante la misma se fija el derecho al reconocimiento de la carrera profesional del personal no fijo del Servicio Canario de Salud.

Tal y como ha manifestado Pérez, "estamos ante un hecho histórico que permite al personal laboral discontinuo, con años de servicio acumulados, afianzar sus derechos y equiparar su sueldo al resto de la plantilla".

Este procedimiento judicial, abanderado por los servicios jurídicos de Intersindical Canaria, se inició a raíz de la apertura del proceso de reconocimiento de la carrera profesional por vía extraordinaria, anunciada por el Servicio Canario de Salud en junio del presente año.

Fecha a partir de la cual IC animó a los trabajadores no fijos y con años acumulados dentro del sistema de contratación a solicitar dicho reconocimiento. "Desde un principio sabíamos que era complicado que desde el SCS se reconocieran y se consolidaran los derechos laborales de estos trabajadores. Por eso apostamos por la lucha judicial ya que consideramos que este grupo de trabajadores debe tener los mismo derechos en este aspecto que el resto de trabajadores", añadió Pérez.

La denominada Carrera Profesional es un sistema retributivo mediante el cual, se combina el tiempo trabajado en el Servicio Canario de Salud, la formación y el cumplimiento de objetivos, de cara a establecer un concepto salarial cuya cuantía varía entre las diferentes categorías y grupos profesionales, hasta alcanzar cuatro grados.

Un mecanismo "abusivo"

No obstante, el acceso que se ha abierto recientemente para el personal temporal, sólo incluía, "de forma injusta tal y como ahora se reconoce mediante esta sentencia", la vía ordinaria. Un mecanismo "abusivo" que exige al trabajador su paso nivel por nivel, debiendo permanecer cinco años en el primer nivel para pasar al segundo, seis en el segundo para pasar al tercero y siete en el tercero para pasar al cuarto y último nivel.

Por lo tanto, no se contempla el tiempo de servicios prestados o la antigüedad del trabajador previa al reconocimiento, cuestión que si se contempla para el personal fijo mediante el procedimiento extraordinario de encuadramiento. A partir de ahora, tal y como ya ha informado Intersindical Canaria a sus afiliados, mediante un comunicado interno, se dará salida al resto de las peticiones efectuadas por los trabajadores.

"Lo que no se lucha..."

"¡Lo que no se lucha, no se consigue!!". Este grito resume la valoración que hacen en IC del hecho de que "la vía extraordinaria de la carrera profesional para el personal no fijo sea ahora una realidad". Abierto el plazo de solicitud vía extraordinaria para el encuadramiento de carrera profesional el pasado año, "Intersindical Canaria hizo un al llamamiento a todo el personal no fijo y con años suficientes para el reconocimiento a que lo solicitará de forma extraordinaria, entendiendo que habría que lucharlo finalmente en los juzgados dado que la administración sanitaria no iba a ceder en este asunto". A tal iniciativa "enseguida le llovieron las críticas de algunas organizaciones sindicales del sector sanitario, quienes llegaron a realizar una campaña de desprestigio. Y resulta que el tiempo nos ha dado la razón". Para concluir: "Estamos en disposición de afirmar que hemos ganado la primera sentencia judicial con carácter firme, del reconocimiento de encuadramiento de carrera profesional por vía extraordinaria a personal contratado y nos sentimos satisfechos. Quedamos a la espera de que nuestra asesoría jurídica nos diga cómo proceder con el resto de las solicitudes presentadas".