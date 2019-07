Los funcionarios solicitan mejoras en la seguridad de la enfermería de Tenerife II

La plataforma Tu abandono me puede matar realizó ayer una protesta ante la cárcel Tenerife II para pedir obras de mejora de la seguridad en la enfermería de la prisión, más personal y la creación de más hospitales psiquiátricos penitenciarios en todo el país, ya que ahora solo hay dos y muchos enfermos con problemas de salud mental tienen que convivir en módulos con el resto de reclusos.

La concentración se hizo a raíz de que el pasado viernes un trabajador y una funcionaria en prácticas que estaban en Enfermería fueran amenazados por un interno con un bolígrafo. Según una de las protagonistas, Virginia Martínez, ella y su compañero tuvieron un alta de nuevo ingreso. Según dicha mujer, le dijeron al preso que esperara fuera de la oficina mientras se le asignaba una celda. Pero no hizo caso, entró en el recinto y amenazó a ambos. Al tratar de reducirlo, el funcionario fue lesionado con dicho objeto en un brazo y sufrió varios golpes. Virginia relató que "fue un momento en el que no sabes cómo defenderte, porque no tenemos medios para ello".

Además, indicó que el presunto autor tenía uno de los niveles más fuertes de abstinencia alcohólica, pero "no lo sabíamos". Para Martínez, el episodio "te hace reflexionar sobre las condiciones de la Enfermería, que es el departamento más deficitario". Los funcionarios se quejan de que no existe un espacio intermedio entre las zonas comunes de los internos y las oficinas del personal, lo que se conoce en el argot como "rastrillo".

La joven apuntó que en la zona de mujeres no existe una ventanilla para atender a las reclusas, sino que directamente hay que abrir la puerta de las oficinas para atender sus necesidades, "lo que resulta más peligroso". Comentó que "hace falta personal y los de prácticas tenemos que trabajar donde nos coloquen". Apuntó que "el otro día" ella "estaba haciendo labores de una encargada de departamento".