"El limpio cielo se abre a los ojos del mayor telescopio"

El Rey se coló por la víscera del GTC durante un largo período de tiempo y al salir dijo "el amplio y limpio cielo de la isla de La Palma se abre hoy a los ojos del mayor telescopio óptico-infrarrojo del mundo". Fue el 24 de julio de 2009, hace una década, la fecha elegida para inaugurar el telescopio con un poder de visión que equivale a cuatro millones de pupilas humanas. Sí, capaz de encontrar un plato de sopa caliente en la Luna.

La ministra en ese momento de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, fue incluso más lejos. Sí, aún más allá. Dijo que el Gran Telescopio Canarias era "la mayor infraestructura científica jamás construida en España", representando "un paso importante en la consolidación de la ciencia española entre la de los países más avanzados".

El OSIRIS fue el primer instrumento que se instaló en esta infraestructura, con un espejo de 10,4 metros de diámetro que ya por aquel entonces, incluso antes de la inauguración, ya estaba haciendo ciencia. A propósito, sería bueno recordar que el antaño Príncipe Felipe presidió en 2017 el acto de la 'primera luz'. Sí, ha sido un telescopio bautizado por la realeza añeja y moderna.

Han pasado diez años de aquello. El tiempo 'vuela'. ¿Ha merecido la pena? Sí. Un dato: gracias al Grantecan, el ser humano ha podido llegar a sitios donde nunca antes había llegado. Pero no solo eso. También ha participado en proyectos creados para salvar a la humanidad. Suena a película, pero es real. Como muestra, la vigilancia de asteroides potencialmente peligrosos. En abril estuvo vigilando el 2019 DS1. Y es que con estas 'piedras' no pasa nada, hasta que pasa.

También cabe destacar que gracias a la cámara revolucionaria HiPERCAM ha revelado nuevos detalles sobre las estrellas más antiguas de la Vía Láctea, mientras que con Osiris fue clave en el descubrimiento de una población de galaxias fantasma en el Universo. El GTC lo tiene todo... o casi.

Ahora que se habla del Telescopio de Treinta Metros, de la apuesta real que existe por megatelescopios, todos mayores de 10 metros de diámetro del espejo principal, la realidad es que el GTC sigue siendo el mayor óptico del mundo y su importancia para la comunidad científica es capital a la hora de comprender cómo funciona el Universo, que es al fin y al cabo de lo que se trata.

No se trata tampoco de una infraestructura científica que se encuentre en sus últimos años de operatividad; al contrario, hay quien incluso asegura que lo mejor del GTC está por llegar. La instalación de nuevos instrumentos, la recuperación de la economía para seguir invirtiendo en su futuro, hacen que una década no sea nada. O, al menos, no sea tanto.