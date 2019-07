Félix Azón: "Marruecos frena el 30% de las pateras que se dirigen a España"

El director general de la Guardia Civil, Félix Azón Vilas, inauguró en la mañana de ayer el Curso Universitario del Instituto Armado, que este año se desarrolla en Tenerife y servirá para abordar tres asuntos principales, como son la inmigración, el medio ambiente y la ciberseguridad. Azón indicó que en lo que va de año ha descendido la llegada a España de inmigrantes irregulares en un 35 por ciento respecto al mismo periodo de 2018. Explicó que este fenómeno se está conteniendo "razonablemente bien", gracias a varios factores. Azón señaló que una de las causas se debe a la intervención de la Guardia Civil en sus diferentes facetas, así como a la acción de instituciones como Salvamento Marítimo o Cruz Roja.

Además, el director general del cuerpo de seguridad resaltó la cooperación de Marruecos, que frena o rescata un 30 por ciento de las pateras que intentan cruzar el Estrecho o el Mar de Alborán. Sobre las compensaciones que exige el reino alauí por llevar a cabo esa tarea, Azón preguntó a los presentes "¿Quién trabaja gratis?". Matizó que "ellos (los marroquíes) tienen necesidades y nosotros los ayudamos". "Es nuestro gran aliado en la lucha contra la inmigración irregular", apuntó el director general de la Guardia Civil.

Sobre la migración, opina que "la necesitamos, pero ordenada, por los cauces legales y siempre que su interés coincida con el interés nacional".

Advirtió de que algunas organizaciones aprovechan los flujos de personas para favorecer delitos como la "trata, el tráfico de drogas o alguna otra cuestión".

Azón recordó que "la frontera con mayor nivel de diferencia de renta la tenemos nosotros", en referencia al límite entre África y Europa.

Sobre la incidencia en Canarias del aumento de la inmigración irregular, comentó que ha habido un "rebrote mínimo". En cuanto a otro de los asuntos que se abordarán en el Curso Universitario de la Guardia Civil, el medio ambiente, señaló que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) es un referente mundial como policía ecológica, en materias diversas, como la sanción, la investigación o la detención de los infractores y su puesta a disposición judicial. Para Azón, el Seprona también ha contribuido a educar a la sociedad en materia medioambiental. Respecto a la ciberseguridad, incidió en que su velocidad de avance es brutal, por lo que "o se tiene en la agenda o pasa el tren". Además, anunció que la Guardia Civil está poniendo en marcha una unidad especializada en ciberseguridad, aunque no quiso revelar demasiados datos. Y destacó que en los últimos meses se han realizado acciones que han contribuido de forma importante a la seguridad nacional a través de dicha vía. Señaló que el Instituto Armado actúa por tierra, mar y aire, y ahora también en el ciberespacio.

Influencia en la economía

Vicent Beltrán Vila es secretario técnico del Comité especializado de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, que depende de la Presidencia del Gobierno español. Ayer habló de la incidencia que la inmigración regular tiene en el país de destino y en el de origen. Expuso que, según Naciones Unidas, desde comienzos del presente siglo ha habido unos 260 millones de migrantes. Y, de ese fenómeno global, Europa asume el 31 por ciento y Estados Unidos, el 22%. Una veintena de países concentran el 67% de tales movimientos, entre los que figuran Estados Unidos, Arabia Saudí, Alemania o Rusia, por ejemplo. Beltrán planteó que España recibe cada vez más migrantes. De hecho, en la década comprendida entre 1998 y 2008, al calor del crecimiento económico y la burbuja inmobiliaria, fue el estado de la OCDE que más inmigración acogió. El experto del Departamento de Seguridad Nacional apuntó que, independientemente del flujo de personas desde el Sur al Norte, cada vez hay más movimientos de migrantes que se desplazan a países de su misma región, es decir, con la tendencia Sur-Sur, o bien Norte-Norte, ya sea en Europa, África, Oceanía o Sudamérica.

El 15% de ingresos en remesas a familiares

Vicent Beltrán recordó que en el ámbito del Mediterráneo se registran dos fenómenos a la vez. Por un lado están aquellas personas que intentan salir desde África y asentarse en Europa. Y, por otro, figuran aquellos ciudadanos originarios del África Subsahariana, o más concretamente del Sahel, por ejemplo, que buscan una vida mejor en el Magreb. Por eso, países como Marruecos o Argelia cada vez tienen más presión migratoria. Ante algunos mensajes sobre los inmigrantes, como que detraen empleo en países de destino, que contribuyen a reducir los salarios y que lo que aportan a la sociedad no compensa, Beltrán aclaró que "es una percepción que rara vez se basa en pruebas empíricas". Por el contrario, este experto considera que, a largo plazo, su actividad contribuye a incrementar el PIB. Según los datos aportados por el mencionado especialista, los estudios determinan que los migrantes consiguen enviar remesas a sus familiares en los países de origen con el 15 por ciento de sus ingresos totales, mientras que el 85 por ciento restante se queda en el lugar donde trabajan. En cualquier caso, según Beltrán, no tiene tanta relevancia el porcentaje de dinero que remiten a sus regiones de procedencia, sino el bienestar que generan con esos recursos. Reconoció que la inmigración "es un desafío para la Seguridad Nacional", ya que si no se gestiona adecuadamente puede potenciar riesgos y amenazas. Beltrán advirtió también de que las vulnerabilidades de tales personas también facilita su captación por las redes de tráfico de seres humanos o de los que impulsan las radicalizaciones. En opinión de Vicent Beltrán Vila, en estos momentos España mantiene una colaboración leal con los estados de origen y tránsito de migrantes. Este especialista asegura que países como Sudáfrica, Nigeria o Etiopía, junto a Senegal, pueden ejercer como "anclas de estabilidad" en la región subsahariana, merced a su potencial económico.