Antonio Sierra: "Sería mucho más restrictivo con la prohibición de fumar"

"Hay que informar más y mejor a la opinión pública para calibrar cómo el tabaco es uno de los grandes enemigos de la salud". Lo asegura Antonio Sierra López, catedrático de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna (ULL) y lo refrendó en la conferencia que ofreció en la Sala San Borondón bajo el título El tabaco y la salud. Situación de la lucha antitabáquica en España.

Sierra, un experto en tabaquismo como ha demostrado en múltiples foros, insiste: "No se da la información suficiente. Por ejemplo se divulga la muerte de media de unas 1.800 personas cada año en accidentes de Tráfico pero no que, según datos del Ministerio de Sanidad, son 51.000 los fallecidos, 146 cada día, por el tabaquismo. Como si a diario se estrellara un avión con esos pasajeros. Sin contar enfermos o personas con diferentes discapacidades. Una adicción que origina dolencias tan graves como el cáncer de pulmón o la EPOC. Ni siquiera por el reciente Día Mundial contra el Tabaquismo se ha dicho que es la causa aislada de muerte más importante de España".

Dos son los grandes objetivos frente al tabaquismo: lograr que la persona deje de fumar y que los adolescentes y jóvenes no se incorporen al hábito. El 85% de ellos a través del tradicional cigarrillo de combustión.

El catedrático recuerda: "A partir de 2005 se tomaron medidas legislativas desde la restricción del tabaco en lugares públicos hasta la supresión de la publicidad". Sin embargo, apunta, "la encuesta Edades del Plan Nacional sobre Drogas deja bien claro que entre 1997 y 2017 se ha mantenido el porcentaje del 34% de fumadores entre 15 y 65 años. Eso, pese a las medidas restrictivas, incluida la anulación de la publicidad, para lograr la deshabituación tabáquica". Incluso, añade, "después de la caída a raíz de las medidas ha repuntado ligeramente".

Sierra explica que "la nicotina produce una dependencia química y existen sustitutivos. Pero no es un tóxico. Tóxicos que se reducen drásticamente con el uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores. Hasta un 90% y un 95%".

Antonio Sierra es firme partidario de la prohibición de fumar en espacios públicos e "incluso sería aún más restrictivo". Y tiene claro que "en vehículos con niños dentro no dejaría fumar". Respecto a las playas fue más cauto: "Hay que estudiarlo aunque en principio también me mantengo a favor de la prohibición"-

Todo con el objetivo de luchar contra el tabaquismo, origen de procesos cancerígenos "y no solo de cáncer de pulmón". El experto repite las dos ideas del inicio: "No hay información suficiente y no podemos permitir que cada día mueran 140 personas sin hacer nada. Las políticas educativas son clave pero sobre todo entre los jóvenes y adolescentes",

El catedrático de la ULL consideró que la meta final "no es eliminar el daño, ya que es conocido que tanto en tabaquismo como en cualquier epidemia, la erradicación casi no existe", pero sí se puede "trabajar por llevar las enfermedades a los mínimos posibles, y así se plantea en la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

"Cigarrillos electrónicos y vapeadores son alternativa"

"Era fumador de puros y no me tragaba el humo", recuerda Antonio Sierra para añadir: "Los había en mi entorno, pero buen número han dado el paso a los cigarrillos electrónicos y los vapeadores. Rotundamente sí son alternativas, manejados por las autoridades sanitarias y sin dar publicidad". Apoya su tesis en el ejemplo del Reino Unido, "que nos lleva ventaja, ya que el Real Colegio de Médicos se ha posicionado claramente a favor". Sierra se muestra convencido de que "debe abrirse el debate sobre las estrategias de reducción del daño en el tabaquismo porque representan un complemento muy potente a las políticas de prevención". El Parlamento británico, según valora, publicó un informe "en el que revisa los estudios realizados y señala que los cigarrillos electrónicos son un 95% menos nocivos; insta al Gobierno a implementar una regulación basada en evidencias científicas". Por contra, resalta, "nuestro Ministerio de Sanidad tiene una posición anclada en contra. Hay asociaciones a favor, siempre que se deje en manos sanitarias su uso, y otras totalmente en contra". En Japón, según la Asociación Americana del Cáncer, el 20% de la población fumadora se ha pasado los últimos años al cigarrillo de calentamiento sin arder.

Las cifras