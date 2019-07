La Habana, de la A a la J

En noviembre de este año se cumplen los 500 años de la capital cubana. Y el 17 de mayo pasado se cumplieron 60 de la firma por Fidel Castro de la ley de Reforma Agraria.

Abastecimiento

Rafael Santiesteban Pozo, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) dijo: "Aquí no se rinde nadie", refiriéndose al acoso por parte de Donald Trump, consciente de las dificultades de abastecimiento que está empezando a tener la población con la entrada en vigor del título III de la ley Helms-Burton, que permite reclamar por vía judicial a los propietarios de bienes confiscados por la Revolución, el temor a la retirada de futuras inversiones, la limitación al envío de remesas por los cubanos en el extranjero a la isla y la presión sobre la débil economía cubana que ya se nota en las carencias de pollo, huevos y aceite. El pescado llegó hace unos días y "el cemento está perdido". Para colmo, el descarrilamiento de un tren de mercancías en el trayecto de la capital a Mariel a finales de mayo provocó la destrucción de 250 metros de vía y la pérdida de latas de atún, materia prima para papel sanitario, cerveza y cinco de las quince planchas portacontenedores.

Bienal

Durante la semana del 27 de mayo al 2 de junio se llevó a cabo la Bienal de Poesía de La Habana. La inauguración contó con la presencia de Nancy Morejón, máximo exponente de la poesía cubana del momento; Jüri Talbet, poeta e intelectual de Estonia, que habla perfectamente español; Arthur Richard Flower, de USA, y la poeta china Yu Er. El acto tuvo lugar en la Uneac (Unión de Escritores y Artistas de Cuba). Después de 15 años me encuentro con el novelista cubano Pedro Juan Gutiérrez (Matanzas, 1950), también poeta, al que Ediciones Unión acaba de publicar su Trilogía sucia de La Habana, 21 años después de que Anagrama la publicara en España. Pedro Juan se presenta con su gorra raída, calzón flojo, zapatos indefinidos y sonrisa protocolaria. La escasez de público, porque estos actos se nutren de los propios miembros de la Uneac y de los participantes, lleva la presentación a la biblioteca, donde se venden libros a un euro y donde Pedro Juan comparte lecturas con Jüri Talvet (Estonia, 1944), profesor e investigador, que tiene una hija de 21 años a la que dedica algunos versos.

Durante un almuerzo improvisado comparto mesa con Gaetano Longo (Trieste, Italia, 1964), poeta traducido a varios idiomas, que huyó de las prisas de Italia, donde fue cónsul de Colombia, y conoció a altos mandatarios europeos y latinoamericanos, y contó lo que robó Correa en Ecuador, ahora establecido en Bruselas, lo que roba Maduro en Venezuela, la corrupción en Italia, origen de la camorra, la mafia, el fascismo y ahora con un Gobierno líder de la xenofobia europea. Longo es uno de los pilares de la Uneac, por detrás del presidente Miguel Barnet, y es jefe de redacción de la revista Unión.

España está presente en esta Bienal con la poesía de Joaquín Juan Penalva, de Alicante, y Juan Eladio Palmis, de Cartagena. Por USA, Vielka Solano. Por el Salvador, Wiliams Méndez. Y por Cuba, Virgilio López Lemus, Kerel Leyba, Ismaray Pozo, Yenis Laura Prieto y Guiselle Lucía Navarro, entre otros muchos autores de varios países.

Ibis, profesora en la Escuela de Música Manuel Saumell de la calle 17 del Vedado, invita al profesor Jüri Talvet, al poeta salvadoreño afincado en Panamá Williams Méndez y al que suscribe a charlar con sus alumnos sobre los respectivos países. Llama la atención el auditorio disciplinado, con sus uniformes impecables, mostrando gran curiosidad por los temas tratados. Todos están con sus móviles, sacan fotos al encerado donde figuran nuestros nombres para ver quiénes somos con detalle a través de internet. Hacen preguntas sin complejos, comentan anécdotas de sus familiares referentes a la charla y se manejan con un desparpajo llamativo a pesar de sus cortas edades.

En uno de los días de la Bienal se hizo un "manifiesto contra la hegemonía imperialista", firmado por 90 poetas de 25 países. El Granma del 29 de mayo tituló el acto como: La arremetida de la derecha conspira contra la poesía. "Quieren matar a la poesía". "La poesía vencerá". "No reinarán la prepotencia, la crueldad y el crimen", escribieron. No se pierde ocasión para politizar la cultura. En cambio, el presidente de la Uneac, Miguel Barnet, poetiza: "Dejen la política tranquila en su tierra de humildad. La política es de los revolucionarios verdaderos". Una gran ocasión para intercambiar opiniones y conocimientos entre varias docenas de personas de diferentes edades, países y lenguas.

Corrupción

Todo se articula en una cadena que empieza en la deuda externa, sigue por las altas esferas, continúa por las necesidades de la población (20 euros al mes de salario no dan para mucho) y acaba en la falta de medios productivos. El primer indicio se produjo hace unos meses cuando un barco mercante brasileño con miles de toneladas de arroz para Cuba atracó en el exterior del puerto de La Habana y se detuvo la descarga por orden del Gobierno brasileño hasta que el país receptor pagara la deuda pendiente con ese país. Tuvo que intervenir el presidente Díaz-Canel, topándose con una corrupción en el puerto que alcanzaba a todas las escalas laborales, que ocasionó la purga de la mayoría de los cargos. Con esa cantidad de arroz, Cuba abastecería varias provincias durante cuatro meses. Ahora están derivando los transportes al puerto de Mariel, en proceso de ampliación por los chinos. Y una empresa mexicana está auditando el aeropuerto José Martí de modo preventivo. De momento, los visitantes a la isla tienen que entrar y salir descalzos por la aduana. Y hay una serie de inspectoras que supervisan a particulares y cuentapropistas que pertenecen al DISC, (Dirección de Inspección, Supervisión y Control), y que, a fin de jornada, sobre las seis de la tarde, echan cuentas de las multas impuestas. Pero seguro que se les escapa el Registro Civil de Calzada y 8, donde una funcionaria (Dulce) chantajea con 30 euros la solicitud de un certificado de defunción, so pena de no entregarlo

Donald Trump

Hay un sentimiento general de que, en contra de lo que se pudiera pensar, Donald Trump, con su política de acoso, se ha convertido en el mejor aliado de la Revolución. Pues ante las buenas relaciones entre Cuba y los EEUU durante la presidencia de Obama, que marcó la apertura política y comercial con la isla, y acabó con el hito de la visita de un presidente norteamericano a La Habana en 2016, ahora el enemigo del Norte vuelve a ser el único culpable de los males de Cuba. Todavía el pasado 6 de junio llegó el último crucero norteamericano a la capital, con lo mucho que significaba económicamente para los pequeños cuentapropistas.

Enterrador

Podríamos decir que hay vida en los cementerios. Algunos enterradores sin escrúpulos, a los pocos días del enterramiento sacan los restos, venden las cajas, que otros compran para hacer camas, venden las flores, quitan las joyas o sacan las muelas de oro en casos muy concretos. Una niña de 10 años fue enterrada en Arroyo Naranjo con una bata (vestido infantil rosado) de mucha calidad, que la familia había recibido del extranjero, y la madre de la fallecida vio días después cómo otra niña llevaba aquella prenda. La tocó y se dio cuenta de que tenía la misma textura que la de su hija fallecida. Como en las guerras, los vivos heredan las ropas de los muertos.

Fidel

Fue capitán en Sierra Maestra con Fidel Castro, se acerca a los 80 años, asegura que "Fidel tenía tremenda cabeza, pero se fue para afuera y abandonó el pueblo. Muy discreto con su familia. Tenía un círculo de gente muy estrecho a su alrededor. Para entrar en él había que ir desarmado. Gutiérrez Menoyo fue un gran combatiente, pero se fue y le costó 20 años de cárcel. Vuelve otro periodo especial como en los noventa. En Venezuela hay 15.000 cubanos, la élite militar, verdaderos guerrilleros, por eso Maduro se mantiene en el poder". El excapitán alquila dos apartamentos a extranjeros. Viaja a Miami de vez en cuando a por repuestos para el coche. Acaba de realizar un crucero por Bahamas. Hace un año quedó viudo y ahora tiene una novia doctora treintañera a la que trae todo tipo de regalos.

Generadores

En las Tunas se han instalado aerogeneradores de 70 metros de alto, bajo asesoramiento chino, mientras en España hay la creencia de que los productos chinos adolecen de calidad, en Cuba todo viene de allá. En Cuba se negocia por afinidad ideológica, aunque los chinos son comunistas en lo político, pero capitalistas en lo económico, y no regalan, sino que invierten. De allá llegan ascensores, vagones de tren, frigoríficos, etcétera.

Hoteles

No es fácil descubrir cómo es que en un país con una gran precariedad económica va a construir en plena calle 23 del Vedado, frente a la conocida heladería Copelia, un hotel de 42 plantas y, según dicen, con capital propio, a unos 400 metros del hotel Habana Libre, y que será el más alto del país. Porque los hoteles son también terreno revolucionario, los directores no tienen permiso para emitir opiniones ni dar información sobre estos negocios. Y remiten a los jefes de prensa, duchos en estas labores de hablar sin decir nada.

Hace unos dos años se inauguró el Gran Pakar, en plena avenida José Martí. Más recientemente, el cinco estrellas Gran Hotel Manzana Kempinski, bajo dirección alemana, y el Grupo Gaviota, aprovechando el edificio llamado la Manzana de Gómez, que fuera de un empresario azucarero de origen español. El potencial de Cuba como país para invertir lo demuestra el hecho de que se están construyendo seis hoteles nuevos en Miramar y el Vedado. Hay una explicación. Con el salario de un camarero en España, pongamos 1.300 euros, se paga a 65 en Cuba.

Según un experto en hostelería, el problema de la merma de asistencia a los establecimientos del Estado se debe al desabastecimiento, la miopía cerebral de los mandos intermedios y la coyuntura internacional.

Iglesia

Asisto a un acto de la Iglesia evangélica en el edificio de la Iglesia metodista universitaria, fundada en 1950. El oficiante, Lester Fernández, dirige los cantos a coro con frases como: "Hay libertad en la casa de Dios". Que los fieles corean con ferviente concentración convencidos de lo que cantan. El local está lleno. Y han habilitado una sala anexa en la que se siguen los oficios en una pantalla con circuito cerrado de televisión. En la entrada hay un pendón que reza: "Matrimonio hombre+mujer". "Estoy a favor del diseño original. La familia como Dios la creó". Nada que ver con los postulados de Mariela Castro Espín, directora del Cenesex (Centro Nacional de Educación Sexual), defensora del LGTB, por lo menos en apariencia, dada la controversia surgida por la supresión de la manifestación de gays y lesbianas, debido a la crisis, que luego se llevó a cabo por libre bajo la represión policial.

Al final del oficio evangélico, la media docena de organizadores, con claro afán recaudatorio, pasan unas bolsas azules banco por banco, donde los fieles echan sus exiguas monedas, y se colocan en la puerta para ordenar la salida dando la bendición, incluido al arriba firmante, con un paternalismo con tintes sectarios, por cuyo altar acaban de pasar, tras ser aplaudidos, los recientemente casados David y Miranda, muy sonrientes y felices.

Jóvenes

Un titulado superior en Electrónica hace un magnífico y ambicioso proyecto, y el Estado, al ver su valía, se apropia de él, hurtándole sus derechos como autor, bajo la disculpa de "posible enriquecimiento indebido". Su compañero, artesano panadero, trabaja doce horas en días alternos por seis dólares la jornada. Restando festivos sale por unos 60 dólares al mes.

Jóvenes, y no tanto, se han enganchado a internet con las facilidades para conectarse desde las casas. Etecsa, la telefónica de Cuba, vende paquetes de internet de un giga por 10 dólares que dan para muchas horas de conexión. De ese modo se ha creado un mundo virtual donde se comunican, protestan y pierden el tiempo, soslayando las relaciones personales en beneficio de las virtuales. El Gobierno se ha dado cuenta de que con este juguete electrónico mantiene las calles tranquilas, espacio tradicional de las protestas, porque la gente encauza sus reivindicaciones a través de las pantallas, pero no patalea en las calles. Podríamos decir: me conecto, luego no existo.

Otros, tal vez menos preparados, salen a las seis de la mañana a llevar los carritos con los recuerdos de artesanía que montan en La Rampa de la calle 23, que luego comprarán los turistas, y los retiran a las seis de la tarde empujando pesados transportes cuesta arriba, o dejándose llevar a la carrera cuesta abajo por la calle a cambio de 12 dólares semanales. Mientras los más ecologistas marchan en bici por el malecón.