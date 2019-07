Corea inunda Tenerife

El grupo 'The Lights' durante su actuación.

El grupo 'The Lights' durante su actuación. El Día

Ni competiciones de deportes electrónicos, ni el youtuber más famoso asistente consigue la afluencia de público en TLP que logra el mayor concurso de pop coreano de Canarias. Durante la noche de ayer el Recinto Ferial volvió a marcar un hito con la final de la TLP K-Pop Championship, algo que empieza a convertirse en una tradición. La batalla de baile definitiva entre varios grupos de baile provenientes principalmente de Canarias, pero también de otras partes de España, consiguió congregar a más de mil fanáticos que en poco tiempo lograron que las gradas ubicadas en el escenario principal de TLP se quedaras pequeñas.

El fenómeno del K-Pop, o pop coreano, ha pasado de ser un entretenimiento residual en Canarias a provocar, en tan solo un par de años, que una multitud de adolescentes -porque la mayor parte de sus seguidores son mujeres- coreen, vitoreen y aplaudan cada vez que uno de los 12 grupos participantes en la final aparecen entre luces y humo al escenario.

En este salto de fronteras -de Corea hasta Canarias- Tenerife, y concretamente TLP, ha sabido ver el filón en este tipo de entretenimiento. Ya son tres años seguidos en los que apuesta por una actividad de estas características y cada año amplía más su oferta, logrando que ya sea un entretenimiento seguido por miles de jóvenes en la isla.

Tras casi 40 minutos de retraso después de lo previsto, los jóvenes empiezan a gritar de emoción. Las gradas se convierten en el lugar más codiciado para conseguir una visión completa del escenario. Pero quienes no han llegado a tiempo para coger un sitio, el suelo se convierte en el mejor lugar para sentarse. El resto, permanece de pie expectante a que comience la final mientras los organizadores amenizan la jornada con bailes amateurs y sorteos. Esta imagen contrasta con la de la final de Tekken que, debido a problemas técnicos, se retrasó y se produjo de forma simultánea a la final de K-pop. No obstante, la cantidad de asistentes fue mucho menor.

Los grupos que se batieron ayer en duelo fueron Synaem, M/DNIGHT, Rhythym MAX, The Lights, Step by Step, The Witch3s, BlackJack, Solstice, I-SONYEOL, Insanity, Yügen y Gaman Crew. La mayoría de ellos llegaron a esta final gracias a las jornadas clasificatorias celebradas los últimos días en TLP Summer-Con.

Gaman Crew llegó a Tenerife directamente desde Madrid para participar en este acontecimiento de gran importancia nacional. Las mujeres que constituyen el grupo resultaron ganadoras de TLP K-Pop Experience, constituido por dos fases. La primera, en la que se seleccionaron de entre todos los participantes a 15 grupos, diez de ellos a través de un jurado y los cinco restantes por medio de votos en las redes. En la segunda fase, el ganador también fue producto de las votaciones, esta vez en la web de TLP Tenerife.

Volvió a repetir en este evento Insanity, un grupo que durante el año pasado tuvo que retirarse de la competición -también celebrada en TLP Tenerife- debido a la lesión de uno de sus miembros. Un problema que, durante varios minutos, contuvo el aliento del público y de la organización del evento. No obstante, fue solventado sin mayor problema.

Entre vítores y aplausos, los jóvenes seguidores del fenómeno que mueve masas alrededor de todo el mundo reciben al primero de los 12 grupos de baile que tratarán durante la noche de probar su valía en el escenario. De inmediato, las grandes columnas de sonido comienzan a retransmitir algunas de las canciones más conocidas actualmente entre los fans de K-pop. Tampoco falta en el escenario las luces de colores y el humo, que acompañan a los bailarines que han estado meses practicando sus pasos para que se parezcan lo máximo posible a los de sus ídolos. El público, por su parte, demuestra su fanatismo coreando las letras de las canciones que van sonando y que pertenecen a los grupos más conocidos del panorama K-pop como EXO, KDA, Blackpink, Infinity o 2ne1.

Los que finalmente se alzaron con la victoria del TLP K-Pop Championship recibieron un premio de 600 euros. Una cantidad con la que podrán continuar trabajando en su entrenamiento y poder seguir progresando en esta afición. Los segundos y terceros clasificados de la noche recibieron 250 y 150 euros, respectivamente.