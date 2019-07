Pineda abre la UVA en Adeje: "Hay que bajar al mundo real"

El conferenciante, autor, actor y presentador de televisión Pablo Pineda, conocido por haber sido la primera persona con síndrome de Down en obtener una titulación universitaria en toda Europa, ha sido el ponente inaugural de la XXVII edición de la Universidad de Verano de Adeje (UVA). Repasó su trayectoria vital, profesional y académica y, al hablar de la formación superior, fue muy crítico y consideró que ésta debe abrirse más a la sociedad: "La universidad es muy buena para la pompa, pero debería bajar más al mundo real". Por ello, reclamó que tanto las empresas como las instituciones académicas deberían aceptar a más personas con perfiles diversos. "No discriminemos, hagamos una sociedad inclusiva, no tengamos miedo a la diferencia", resumió.

Previamente, se celebró el acto de apertura oficial de esta cita académica, con la presencia en la mesa presidencial, entre otros, de la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar y el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga.

La rectora de la ULL recordó sus orígenes gomeros para valorar que la institución llegue a todos sitios

La rectora incidió en su interés en acudir "para poder conocer de primera mano la buena relación y buen hacer de estos cursos estivales". Recordó sus orígenes en La Gomera para resaltar que es consciente de "la importancia de que la universidad llegue a todos los lugares".

El alcalde de Adeje, por su parte, recordó que la de 2019 es la primera edición de la Universidad de Verano de Adeje que se celebra durante los nuevos mandatos tanto de la rectora como de él mismo, por lo que, a su juicio, se afronta con "una ilusión especial", si bien también tuvo palabras de recuerdo al rector saliente, Antonio Martinón. Resaltó "la importancia de la formación y la universidad para lograr el avance social".