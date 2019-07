La formación de los canarios es hoy incompatible con la industria de los videojuegos

perfiles profesionales locales carecen de las características para los proyectos en los que están inmersos, por lo que piden más cursos de reciclaje

Las empresas de videojuegos se están empezando a asentar en Canarias pero tienen un problema insalvable a corto plazo: los expertos canarios no cuentan con los conocimientos adecuados para trabajar en el sector. Así lo constató Alberto Sajeras, lead game designer de Drakhar Studio, una productora de videojuegos que lleva dos meses en las Islas y no encuentra profesionales para llenar sus plantillas.

El problema de base se encuentra en la formación, que en las Islas parece encontrarse por detrás de las exigencias de la industria. Los efectos visuales (VFX) y la animación 3D son parte fundamental para las series de televisión, el cine y los videojuegos. Este nicho de mercado se empieza a asentar cada vez más en las Islas aprovechando los incentivos fiscales, y de ahí surgió ayer un debate entre cuatro empresas dedicadas al arte visual en Canarias: El Ranchito, Drakhar Studios, Lightbox y B.Water Animation Studios, en una jornada celebrada en TLP Innova. Las conferencias culminaron con una mesa redonda en la que estuvieron presentes importantes figuras del sector tanto nacional como internacional. Concretamente debatieron sobre el estado de la industria del videojuego Jaroslav Beck, cofundador y director ejecutivo de Beat Games; Sitara Shefta, directora de No Brake Games; Arturo Monedero, fundador de Delirium Studios y presidente de la Asociación Española de Videojuegos (Aevi), y Luis Torres, CEO de Drakhar Studio.

Una situación que está intentando solventar LightBox Academy, una escuela que surge a raíz del éxito de la productora Lightbox -la que creó Tadeo Jones-. "El problema es que hay muchos artistas, pero no tienen conocimientos técnicos", explicó Juan Nieto, director de formación de esta empresa. "Estamos intentando salvar ese problema con formación especializada", insistió el experto.

Nieto destacó que existe un "hueco enorme" entre la formación y la industria. "En ocasiones uno se pega un tiempo estudiando y cuando llega a la empresa parece tonto", remarcó Nieto. Por esta razón, insistió en que es "la formación la que necesita conocer más la industria". Pero también es importante "la actitud y predisposición al trabajo" de los expertos, como remarcó Tei Brito, compositor junior de El Ranchito. Brito ha empezado a trabajar en esta gran empresa instalada recientemente en Canarias y que sigue buscando perfiles profesionales que se ajusten a las necesidades de los nuevos proyectos que desea llevar a cabo. Su consejo para trabajar en estas empresas: "siéntense delante del ordenador y échenle horas".

Y es que la industria se basa justamente en eso, en trabajar durante horas e incluso semanas. Así fue por ejemplo en Juego de Tronos, tal y como explicó Félix Bergés, CEO de El Ranchito. Ejemplo de ello es la escena de la muerte de Viserion, uno de los dragones de Daenerys durante la séptima temporada de Juego de Tronos. Crear una muerte visualmente realista del dragón entre hielo y fuego costó unas 18 semanas de trabajo a 140 personas. A ello se suman las exigencias de la empresa contratante, porque conseguir que se despertara y su ojo hiciera contener el aliento a los fans de la serie al demostrar que Poniente temblaría ante la aparición de un dragón zombie conllevó 60 repeticiones del plano.

Pero no está todo perdido, pues para Luis Torres, "Canarias es un destino totalmente viable para el desarrollo de videojuegos". Según afirmó, a su estudio no le ha costado demasiado encontrar un buen equipo de arte. Pero sí que admite que, a la hora de encontrar programadores, ha sido "más complicado". No obstante, no tiene que ver con el Archipiélago. "Al igual que en la Península, es un perfil en el que hay que incidir más y lanzar más procesos de formación", concluyó Torres.

"En Canarias estáis empezando a despegar ahora", afirmó por su parte Monedero, que aseguró que la industria en las Islas se encuentra en el estado de hace 10 años en la Península. No obstante, remarcó que harán lo posible para que siga creciendo en los próximos años.

¿QUÉ PUEDO VER HOY?

Concurso de karaoke Varios participantes compiten en el tradicional concurso de karaoke.

Hora: 16:00 horas

Lugar: Escenario Summer-Con

Caracterización en el cosplay. Los cosplayers Rai Cosplay y Dedalo muestran al público los pasos necesarios para realizar una caracterización.

Hora: 18:00 horas

Lugar: Sala Intech

Los grandes maestros del manga. El traductor Marc Bernabé explica en su conferencia los orígenes del manga.

Hora: 19:00 horas

Lugar: Sala IBM

Final de Island of Legends Los dos mejores equipos de League of Legends de TLP Tenerife se baten en un duelo encarnizado por el título final.

Hora: 16:00 horas

Lugar: Escenario esports

Actividad con Mangel y Cheeto. Los youtubers dinamizan Summer-Con con un evento de esports.

Hora: 16:00 horas

Lugar: Arena Última