"Nunca tiraremos la toalla": la conmovedora carta de la madre de Yéremy Vargas por su 20 cumpleaños

Hoy es un día especial para Ithaisa Suarez Santana, la madre de Yéremy Vargas, el pequeño que desapareció hace más de 12 años cuando jugaba en un descampado cerca de su casa en la localidad de Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria). Más especial aún si cabe que cada uno de los días de su ausencia, ya que este 18 de julio Yéremy Vargas cumpliría 20 años. "Sólo puedo prometerte que dedicaré cada segundo de mi vida a hacer justicia y poder tenerte en un sitio santo cómo mereces", este es un estracto de la carta que Ithai le dedica a su hijo, que ha compartido a través de las redes sociales.

"Felicidades mi pequeño Yeremi en tu 20 cumpleaños -comienza la misiva- "Hoy estarías celebrando tu cumpleaños haciendo planes, con tus amigos tus primos quizás novia...cómo tus primos. Tu hermano Aidan al que tanto deseaste ver caminar para enseñar tus pasos. Tenías tantas ilusiones y eras tan felíz. Un niño alegre desinquieto juguetón, con muchas ilusiones. Que tardes recuerdo compartir contigo en el gimnasio y aquellos días en los que ya planeabas los Reyes del siguiente año e incluso escrib iste una carta a tu abuelo, la cuál nunca deja de lado. Ya tenías planes muchas ilusiones para tu 8 cumpleaños y le contaste a tu prima como te gustaría celebrarlo. Eras un niño llenito de ilusiones y cariño de toda la familia. Tu primo Magüe incluso a compuesto una canción y miles de cartas que deja desde que desapareciste en tu habitación,que a día de hoy es lo poco que tenemos para acercarnos un poquito a ti".

"Es tan injusto todo.. es tan cruel que hoy sólo quiero recordar esos tiempos en los que todo eran alegrías. Fiestas con toda la familia alegría y más alegría. Este siempre será tu día. El día que naciste. Sólo puedo prometerte que dedicaré cada segundo de mi vida a hacer justicia y poder tenerte en un sitio santo cómo mereces. Poder saber está aquí. Y por supuesto justicia".

Por esta justicia, la familia de Yéremy ha anunciado en una comparecencia ante los medios de comunicacion que llevarán a cabo una revisión de la investigación policial sobre el caso para esclarecer si se ha procedido correctamente a lo largo de todos estos años.

Esta es su forma para no tirar la toalla, tal y como asegura en su emotiva carta: "Siento mucha pena y una angustia en mi interior imposible de consolar. Sé que desde el cielo nos estás guiando. Por eso sigo los pasos que mi corazón me dice. Nunca tiraremos la toalla. Es un cumpleaños más sin ti. Y es muy duro. Otra fecha difícil. Sé que era importante para ti. Por muy difícil que sea el camino pequeño no dudes que lucharemos. Hasta saber la verdad y que se haga justicia. Feliz cumpleaños mi pequeño. Te quiero mi Yeri.