"Me emociona recordar a Amstrong de visita al Roque de los Muchachos"

Francisco Sánchez: "Nunca pensé estar en La Palma con el primer hombre que pisó la Luna"

"Me emociona recordar cuando un año antes de su fallecimiento, en 2011, llevé a Neil Armstrong al Roque de los Muchachos para que visitara el Observatorio. Nunca pensé estar allí con el primer hombre que pisó la Luna". Lo valora Francisco Sánchez, director y fundador del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), que inauguró con una conferencia en el teatro Leal de La Laguna el congreso Impulsando la Astrofísica en España: 50 años de tesis doctorales en el IAC. Durante dos días reunirá a la familia de la Astrofísica en el ámbito local, nacional e internacional. Ese medio siglo de tesis doctorales hasta superar las 300 lo glosó Sánchez con el desarrollo histórico del centro que creó prácticamente de la nada. Fue un poco lunático en el sentido de diseñar su sueño que era difícil de plasmar, pero que hoy es una realidad.

"La llegada del hombre a la Luna y los inicios del IAC -apunta- van en paralelo. Hay coincidencia en el año, 1969, aunque sean dos procesos distintos sin relación en otros aspectos. Como astrofísico y persona fue un momento muy importante para mí y para la humanidad. Emocionante". Pero sí reconoció Sánchez "que hay algo de lunático en este proceso porque no hay más que ver el título del libro -además de glosar la historia presentó ese compendio que desde hoy está la venta en el centro-, Soñando estrellas, y el subtítulo Así nació y se consolidó la Astrofísica en España".

Este sentido de sueño en el que pocos creían hecho realidad lo resume una de sus frases: "En este país los heterodoxos siempre han tenido complicaciones". Añadió: "Y hecho en Canarias. Todos juntos, aportando cada uno su grano de arena para tener lo que hoy tenemos: un centro consolidado y referente a nivel mundial"· Sánchez disertó durante algo más de hora y media ante un auditorio entregado de investigadores, profesores, doctorandos y trabajadores del IAC.

Antes de su intervención tomaron la palabra Ignacio González, profesor y coordinador del Comité organizador -entregó un ramo de flores a Lourdes González, del PAS, quien representó a sus compañeros-; Rubens Ascanio, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna; Rosi Aguilar, rectora de ULL que incidió en los lazos pasados y los que se espera de futuro "en la fructífera relación entre la Universidad y el IAC".

Posteriormente el actual director del centro, Rafael Rebolo, glosó "de donde venimos y a donde vamos" en un Instituto formado por unas 400 personas y con tres patas: investigación, formación y desarrollo tecnológico. Desde hace 50 años hasta convertir a Canarias en Reserva Astronómica. Con los observatorios de Izaña, en el Teide (Tenerife) y el Roque de los Muchachos en La Palma. Y recordó el presente y el futuro que suponen los grandes telescopios.

Francisco Sánchez recordó en una charla amena, llena de momentos muy divertidos, los duros principios. El nacimiento y consolidación de esta rama de la Ciencia en España.

Lo cuenta en el libro, que sirvió como hilo conductor de la charla inaugural. Un recorrido histórico desde los años sesenta del siglo pasado y la Transición hasta la actualidad, relatando en primera persona. Medio siglo de investigación y trabajo que hablan de la evolución de la Astrofísica y sirve para inaugurar el congreso que se desarrollará hasta mañana en la Facultad de Física de la ULL.

Sánchez detalló una vida dedicada la a Astrofísica y al IAC. Rememoró la primera tesis doctoral, la suya, con el apadrinamiento de René Dumont tras viajar a Francia becado. "Tú no tienes cielo y yo no tengo telescopio" fue la frase clave para que el profesor galo dirigiera la tesis doctoral de Sánchez en la Complutense de Madrid.

Luego llegó un recuento de acontecimientos, personas y personajes históricos que han pasado por la íntima y profesional de Sánchez. Empezando por su familia, a la que recordó con emoción, y acabando por la consolidación jurídica, administrativa, económica y social, con su actual estructuras, del IAC.

Acabó con una confesión y una alegoría. La primera: "Siempre me gustó hacer investigación pero no pude por sacar esto adelante. Lo doy por bien empleado".

La segunda: "Un barco con el firmamento detrás. Del mar salen monstruos y también los hay en las velas. Externos (la burocracia) e internos (la endogamia)".

Si quieren saber más, como dijo en varias ocasiones el propio Francisco Sánchez, "lean el libro". Seguro que valdrá la pena.

Maspalomas: tenemos un problema

Este fin de semana se cumplen 50 años de uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad: la llegada del hombre a la Luna. El alunizaje se produjo oficialmente el 20 de julio de 1969 (domingo), aunque ya eran las 02:56 de la madrugada del 21 (hora de Canarias). En ese momento Neil Armstrong ponía su pie izquierdo sobre la superficie lunar. Canarias jugó aquel día -y en los previos- su papel. Así, en el momento culminante de la gesta, la Estación de la Nasa de Maspalomas que, entre cuarterías de tomateros, se levantaba en el sur de Gran Canaria, era la interlocutora válida entre el módulo lunar y la Estación central de Houston -origen de frases ya míticas como Houston tenemos un problema-. Así está recogido en la historia como hacía referencia un periódico nacional en los días previos: "La estación de Maspalomas será la primera del mundo en establecer contacto con los astronautas de la cápsula Apolo XI. Este se efectuará 16 minutos exactamente después de su lanzamiento. En Maspalomas se grabará todo lo que hablen los astronautas y se seguirá en contacto con la nave durante su travesía. Mientras dure la estación de Maspalomas permanecerá cerrada a todo contacto con el exterior y sólo será facilitada información por teléfono y en horario preestrablecido". Así fue durante los cuatro días, del 16 al 20 de julio de 1969, que duró el viaje y en los momentos posteriores. Pero no acabó ahí el contacto con Maspalomas de Armstrong, Aldrin -por cierto, a sus 89 años no compareció ahora a los actos conmemorativos de la Nasa en Cabo Cañaveral y no dio ninguna explicación- y Collins. El enclave turístico del municipio de San Bartolomé de Tirajana fue el primer punto europeo que visitaron los astronautas en su gira mundial, a los tres meses escasos de la gran hazaña, (octubre de 1969). Se hospedaron en el recién inaugurado Hotel Maspalomas Oasis, gracias al impulso que dio a esta visita, de gran repercusión en todo el mundo, el famoso Conde la Vega Grande. Fueron acompañados por un séquito de unas cincuenta personas. No ocurrió, pero la frase pudo ser verdad: Maspalomas, tenemos un problema.

Astrofísico de vocación

Nacido en Toledo en 1936, Francisco Sánchez estudió Física en la Complutense de Madrid. En 1969, publicó Contribución al conocimiento del medio interplanetario por fotometría y polarimetría de la Luz Zodiacal, la primera tesis realizada en España. Pero bajo esa historia oficial está la intrahistoria de quien llegó recién casado a principios de los sesenta y tuvo aquí a sus hijos, Aquel que conoció la precariedad de medios en el viejo observatorio de Izaña donde "no había nada y nuestra consideración oficial era material de oficina no inventariable". Repitió un "pero nos quedamos" para contar como resistieron, él y su mujer, la tentación de "coger el barco y marcharnos" para aceptar algunas de las suculentas ofertas que tuvo del extranjero. El tiempo se fue entre anécdotas. Fue rector en funciones de la ULL en una época tan complicada como 1978. Tuvo referencias y guiños a políticos como Adolfo Suárez o al guitarrista de Queen y astrofísico Brian May. En medio del desarrollo histórico del avance -y algún retroceso- del IAC. Como la inauguración de los observatorios que "celebramos tan a lo grande que en algún sitio al que fuimos nos dijeron que no volviéramos nunca". Palabra de astrofísico.