Solidarios Canarios en Gambia

Un grupo de niños de Jalo Koto, aldea del interior de Gambia, con esa sonrisa eterna que enamoró a los miembros de Solidarios Canarios y les impulsó a desarrollar su labor. Decenas de niños de Jalo Koto han sido escolarizados por la acción de Solidarios Canarios. A los críos de la localidad del interior del país africano no les falta el material escolar llegado de la isla. El Día

Jalo Koto. Es el nombre que se ha convertido en casi mágico para un grupo de amigos, trabajadores de la hostelería en el Sur de la Isla, en concreto de la zona de El Médano, que en el año 2015 se plantearon ayudar a los demás y en concreto a los niños africanos. Hoy Solidarios Canarios -la estela de aquella locura- ya es una ONG consolidada que trabaja de manera habitual en Gambia, donde abrió una primera escuela y ahora están en pleno proceso de ampliación con un segundo aulario, el próximo gran objetivo de estos entusiastas solidarios.

"Éramos cuatro al principio y cuatro años después tenemos 32 voluntarios en total y somos seis en la junta directiva" Lo explica Toño Mendoza, secretario del colectivo. Añade que "todo empezó tomando unas cañas y pensamos primero en la posibilidad Etiopía pero luego surgió Gambia pos distintas circunstancias".

Un primer viaje en marzo de 2016 les enganchó: "Siempre marca un antes y un después para cualquiera que vaya allí porque no hay nada como la sonrisa de esos niños, No hay una sola foto en la que no se le vea esa dentadura blanca tan característica. Quedas tocado porque en África todo cambia, hay una realidad completamente diferente a la de aquí y siempre vuelves distinto".

En esa primera oportunidad "llevamos mil kilos de material deportivo y escolar". Estuvo muy bien "pero no dejaba de ser una ayuda puntual". Se les quedó la magua de "impulsar algo que pudiéramos dejar allí para toda la vida". Y, entre otras cosas, pensaron en que nada mejor para esa huella imperecedera que intentar construir un colegio. Dicho y hecho. Con el consabido trecho del refrán en medio, claro está.

El centro educativo soñado ya es una realidad tras ser inaugurado en diciembre de 2018 después de dos años de construcción. Toño recuerda: "Empezamos con 92 niños y ya tenemos 135 para el curso que comenzará el próximo mes de septiembre".

Entre los apoyos más recientes "hemos recibido el de la Asociación Chanvergas, a quienes damos las gracias después de que nos hicieran llegar hace unos días la recaudación del VI torneo de pádel Ciudad de Güímar 2019 que ascendió a 13.500 euros". Desde Solidarios Canarios se muestran "emocionados, ilusionados e infinitamente agradecidos a la gran familia Chanverga".

En paralelo a las acciones en África, Solidarios también organiza actividades en su sede la avenida Santa Cruz, 66, de San Isidro (Granadilla). Hasta allí se acercó, por ejemplo, el pasado viernes en una visita muy especial Austin, voluntario desde 2017 de ProActiva OpenArms y patrón/primer oficial o socorrista (según el papel que le toque) en ocho misiones de rescate humanitario en el Mediterráneo central.

Apunta Toño Mendoza para volver a la realidad de su labor en Gambia que "a partir de este próximo curso tendremos cuatro clases de 1º, 2º y 3º. El siguiente, si todo va como esperamos, para 4º, 5º y 6º".

Pero eso , con ser importante, no lo es todo. "Hace unas semanas falleció un alumno a consecuencia de las heridas que sufrió al caerse de un árbol. Fue algo muy duro y nos ha hecho volver a retomar otra de nuestras grandes metas iniciales: contar con un puesto de salud". Las previsiones desde Solidarios pasan por "comenzar la construcción ya antes de finalizar este año y empezar ya a trabajar allí en la Semana Santa del 2020". Con dentistas, cirujanos y médicos que "sin duda, van a beneficiar a cientos de personas. No sé calcular exactamente a cuantas pero a todo el entorno de esta ubicada a 80 kilómetros de la capital, Banjul, hacia el interior".

Después de un intenso primer curso escolar, "ya empezamos a abrir las zanjas y seguimos haciendo los bloques para el segundo aulario del cole. Siguen las obras en Jalo Koto y en un plazo máximo de tres meses esperamos poder contar con la obra terminada", valoran.

Hay una en enorme ilusión en el colectivo por culminar este trabajo porque "detrás de un proyecto como el de Jalo Koto hay mucho esfuerzo y compromiso. Ya ha terminado el curso y queremos compartir con todos nuestros amigos, socios, padrinos y colaboradores la labor realizada desde septiembre hasta julio". Un eslabón más en la cadena solidaria de este colectivo que nació por la inquietud de un grupo de cuatro amigos y unos años después ya es toda una realidad. En Gambia y aquí".

'Chimiche es la caña'

Muy activos en las redes sociales, desde Solidarios Canarios anuncian y agradecen la próxima iniciativa de apoyo. Será el 20 de julio, de 18:00 a 00:00 horas, en la plaza de Chimiche (Granadilla). "La Comisión de Fiestas nos ha apoyado los últimos años y esta vez organiza Chimiche es la caña. Allí estaremos con nuestras barras, grifos y vasos, esperándoles", anuncia Toño. Actuarán la Comparsa Los Guajeiros, Son d'Chasna , Son Pa' Gozar y Aparranda2. Los propios niños de la escuela de Jalo Koto invitan estos días en vídeo a participar. Además, los organizadores del VIII Trail Nocturno de El Médano, también el día 20, destinan una parte de la inscripción a la ONG.