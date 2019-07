Parche instalado: todo listo para TLP

En el recinto ferial ya se respira otro aire. Operarios, voluntarios y staff están ultimando los preparativos para que TLP 2019, en su edición veraniega, se convierta en ese rincón que concentre a personas de todo tipo cuyos intereses están íntimamente ligados con las nuevas tecnologías.

Hoy, más de 2.000 teleperos cruzarán las puertas -las más cercanas a la refinería- portando sus equipos electrónicos, grandes maletas llenas de ropa y mensajes de tranquilidad para sus progenitores: "mamá estoy bien". Porque estos jóvenes de entre 16 y 30 años pasarán los próximos días viviendo en el lugar que la organización del evento, Innova 7, ha habilitado para ellos. Consiste en un puesto en una de las grandes mesas colocadas desde la entrada hasta aproximadamente la mitad del edificio, a la altura de la cafetería, que cuenta con un cable de red que les proporcionará más de más de 20 GB de velocidad de Internet.

Estos cables, de hecho, ayer todavía eran los principales protagonistas del recinto. Estirados en el suelo, en cajas o recogidos en grandes ruedas, los cables de red se trasladaban de mesa en mesa para ser bien configurados por staff y voluntarios que llevan un mes trabajando sin descanso para que todo esté preparado para cuando lleguen los teleperos.

Pero quizás, en los últimos años y con la democratización de la fibra óptica, este ya no sea el reclamo más importante de TLP. Entonces, ¿por qué sigue siendo una de las citas más importantes del año para miles de jóvenes? Es fácil encontrar la respuesta cuando tienes la oportunidad de ver la rutina de estos teleperos más de cerca. Delante de la pantalla, a través de un traqueteo de un teclado o con el manejo de los joysticks de un mando de PS4, lo más común es que los participantes del evento estén comunicándose con el resto de su grupo para determinar la mejor estrategia que les pueda hacer ganar la partida del videojuego al que están jugando en red.

Ayer, los participantes premium tuvieron la oportunidad de ver la nueva configuración de TLP antes que ninguno. Este año un escenario más reducido para los teleperos se compensa con otros tres escenarios ubicados en la zona Summer-Con, abiertos al público general. De esta forma, en esta edición cabrá la posibilidad de que se realicen cuatro actividades distintas a la vez, pudiendo dar cabida a competiciones de deportes electrónicos, exhibiciones de baile coreano o juegos entre teleperos de forma simultánea.

A partir del miércoles, la "comunidad de comunidades" -término acuñado por el propio presidente de Innova7, Marce Concepción- en la que se transforma el recinto ferial también dará cabida a fans de representaciones artísticas como el pop coreano (K-Pop) o el anime, así como seriéfilos y cinéfilos. El espacio reservado para ellos aún es una estructura prácticamente vacía que culminará su preparación este mismo martes. Destacan en este espacio dos zonas TLP Summer-Con (antes conocido como salón del manga) y TLP eSports.

La primera de las zonas contará con invitados especiales provenientes del cómic y del cosplay, así como del doblaje de películas y series de televisión. Unas profesiones muy ligadas a los intereses de los visitantes de la Summer-Con a los que se les ofrecerá la oportunidad de conocerlos y saber cómo han llegado tan alto en este mundo. El espacio está ubicado en la zona baja del recinto ferial, en el que ahora operarios de distintas tiendas dedicadas al merchandising friki trabajan por configurarlas en tamaño reducido.

La segunda zona acogerá varias competiciones nacionales de deportes electrónicos, siendo las de mayor relevancia las de videojuegos como League of Legends (Circuito de Tormenta e Island of Legends), Counter Strike: Global Offensive (ESL Masters) y Tekken 7 (Island of Gamers). Además, este año los visitantes podrán acudir a una jornada especial dedicada a los deportes electrónicos en los que se tratarán temas como sus fundamentos legales o el papel de la mujer en estas actividades. El parche de actualización de TLP 2019 se ha instalado al 100% y las puertas ya están abiertas a la reunión más importante del año para geeks, frikis y otakus que hasta el domingo podrán disfrutar de un lugar de esparcimiento único en nuestro país.

¿QUÉ PUEDO VER HOY?

Mi juego iba a ser un Battle Royale, pero se quedó en el Pong. Conferencia del estudio desarrollador de videojuegos Papa con Mojo Games en la que contarán su experiencia profesional.

Hora: 10:00 horas

Lugar: Sala IBM, Recinto Ferial

Esto no es solo un juego, da para más. El community manager Antonio Blas García cuenta su experiencia en el sector del marketing de videojuegos.

Hora: 11:00 horas

Lugar: Sala IBM, Recinto Ferial

¿Qué es y cómo funciona la computación cuántica? La matemática Carmen Recio ayudará a los asistentes a construir su primer circuito cuántico con la plataforma IBM Q Experience

Hora: 16:00 horas

Lugar: Sala IBM, Recinto Ferial

Las mujeres también investigan. La periodista Verónica Pavés analiza el estado del papel de la científica en los medios de comunicación.

Hora: 18:00 horas

Lugar: Sala InTech, Recinto Ferial