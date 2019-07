TLP Tenerife arranca con TLP Innova que acerca las profesiones digitales

TLP Innova, el área profesional de TLP Tenerife Summer 2019, desplegará desde hoy [lunes 15] y hasta el jueves 18 de julio un extenso programa de actividades enfocado a la formación profesional relacionada con la tecnología y las nuevas profesiones promovidas por los entornos digitales. Esta iniciativa se enmarca en TLP Tenerife Summer 2019, el mayor evento de tecnología y nuevas tendencias del país que tiene lugar del 15 al 21 de julio en el Recinto Ferial. El evento está impulsado por INtech Tenerife, perteneciente al área Tenerife 2030 de Cabildo, y está organizado por la asociación de fomento y buen uso de las tecnologías Innova7

El vicepresidente y responsable del área Tenerife 2030, Efraín Medina; el ingeniero informático y doctor por la Universidad de La Laguna, cofundador de TLP Innova y miembro del departamento de investigación de IBM, Paco Martín; y el director de TLP Tenerife Summer 2019, Marce Concepción, fueron los encargados de presentar hoy [lunes 15] los detalles de TLP Innova.

Efraín Medina señaló que "la formación es una de las partes más importantes de TLP y está vinculada también al emprendimiento. Desde el Cabildo estamos apostando por las nuevas profesiones del futuro que se están gestando poco a poco, y un evento como TLP Tenerife es un buen sitio para completar la formación en industrias punteras como la animación o el desarrollo de videojuegos. Además, desde el área de Empleo y a través de Fifede tenemos una plan de emprendimiento para ayudar a todas las personas que quieren poner en marcha su negocio, ya sea vinculado a las nuevas tecnologías o a otros sectores".

Por su parte, Marce Concepción indicó que "las jornadas de TLP Innova tendrán una serie de charlas repartidas en cuatro días que serán impartidas por expertos en diferentes ámbitos de las nuevas tecnologías, los deportes electrónicos y la divulgación de la ciencia. Tenerife se convierte así en el punto de referencia para el aprendizaje y la formación sobre estas nuevas tendencias".

En ese sentido, Concepción remarcó que TLP Innova contará con la presencia de potentes compañías asentadas en Tenerife como El Ranchito VFX, estudio creador de los caminantes blancos de la serie de Juego de Tronos y ganador de un Premio Emmy; Drakhar Studio, B.Water Studios y Lightbox Animation Studios. También participarán en las jornadas Jaroslav Beck, cofundador y Head Music de Beat Games; Arturo Monedero, vicepresidente de AEVI, y Sitara Shefta, directora del estudio No Break Games.

Paco Martín explicó que "con las charlas, los asistentes podrán descubrir las oportunidades laborales que las nuevas tecnologías les pueden ofrecen y además resolver las dudas que puedan tener con respecto a lo que piensan dedicarse en un futuro". Así, decenas de expertos compartirán sus experiencias, vivencias y consejos con los asistentes para que estos descubran los entresijos de la industria del desarrollo, la tecnología, la computación cuántica y otras industrias que, a día de hoy, generan las nuevas profesiones del futuro.

Dentro de las cuatro zonas que conforman TLP Tenerife Summer 2019, TLP Innova es el área profesional y de formación que está al alcance de todos los públicos. Está enfocada a la formación profesional relacionada con la tecnología y las nuevas profesiones promovidas por los entornos digitales bajo diferentes charlas, talleres y clases de distintos expertos del sector.

Las Artes Digitales tendrán un papel muy importante en TLP Innova. Diversas empresas han encontrado en Tenerife una de sus sedes para desarrollar la labor que realizan en el mundo gráfico. El talento local, la calidad de vida y el apoyo institucional, entre muchas otras opciones, son motivos por los cuales se quedan afincados en la isla. Entre ellas se encuentra Lightbox, B-Water Studios y Drakhar Studio que, afincadas en la isla, realizan labores de enseñanza y desarrollo de distintos proyecto.

TLP Innova también contará con diferentes zonas enlazadas con numerosos expertos que mediante charlas formacionales, darán su visión y contarán su experiencia. Entre ellas, la jornada de formaciones centradas en la divulgación científica que se realiza en redes sociales e internet. Entre estos profesionales, destaca el youtuber de ciencia Quantum Fracture, que cuenta con 1,7 millones de subscriptores en YouTube.

Por su parte, la DEV Zone es la mayor convención de desarrolladores de Canarias. Los expertos en las nuevas tecnologías que están revolucionando el mundo del desarrollo de software se reúnen para compartir y aprender. A esto se le suman charlas relacionadas con los esport como herramientas educativas e integrativas.

Además, gracias al convenio con Google Developers Groups Spain, una decena de expertos en tecnología, ingenieros, desarrolladores web o community manager impartirán diversas formaciones de la temática TLP Tenerife Summer 2019 también ha firmado un acuerdo de colaboración con IBM Q, la división cuántica del gigante informático. Diversos expertos impartirán charlas donde explicarán qué es el ordenador cuántico y por qué supone una revolución en la informática mundial.

TLP Tenerife es una iniciativa impulsada por INtech Tenerife, perteneciente al área Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife, y está organizada por la asociación sociocultural de fomento del buen uso de la tecnología Innova7. El evento es posible gracias al apoyo de MEDI y FDCAN y los patrocinadores Movistar, Tenerife 100 % Vida, Work&Play, Why Tenerife?, YoSoyTenerife, Tenerife Film Commision, Fundación Cepsa, QiCanarias.com, Globalan, Aruba, IBM, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Fuentealta, RedBull, ITER, CanaLink e it3. Asimismo, cuanta con la colaboración de Multicines Tenerife, Sonopluss y Google Developer Groups Spai.

DEV Zone, el punto de encuentro de desarrolladores

DEV Zone es la mayor convención de desarrolladores de Canarias y se desarrollará a lo largo del lunes 15 y el martes 16 de julio en TLP Tenerife Summer 2019. Los expertos en todas las nuevas tecnologías, frameworks, librerías y lenguajes que están revolucionando el mundo del desarrollo de software se reúnen para compartir y aprender. A esto se le suman charlas relacionadas con los esport como herramientas educativas e integrativas, redes sociales, animación, computación cuántica, etc. Entre los ponentes se encuentran personas de reconocido prestigio internacional que trabajan con grandes corporaciones como Google o IBM.

Colaboración con GDG Spain

Gracias al convenio con Google Developers Groups Spain (GDG Spain), una decena de expertos en tecnología serán ponentes en la jornada de formación para desarrolladores que tendrá lugar en TLP Tenerife Summer 2019. Además, a estos profesionales se suman ingenieros informáticos, de telecomunicaciones y de software, podcaster, periodistas, community manager y desarrolladores web entre otros especialistas. Estos numerosos expertos impartirán formaciones donde los asistentes podrán conocer cómo se desarrollan las aplicaciones móviles o android a través de plataformas como google assistant, el comienzo de los podcast en España entre otros muchos conocimientos.

Colaboración con IBM Q

TLP Tenerife Summer 2019 también ha firmado un acuerdo de colaboración con IBM Q, la división cuántica del gigante informático. En TLP Tenerife varios de sus expertos impartirán talleres y explicarán están a disposición de los medios para conceder entrevistas y explicar qué es el ordenador cuántico que puede suponer una revolución en la informática mundial.

Los ponentes impartirán diferentes sesiones sobre cómo programar algoritmos cuánticos utilizando Qiskit, el primer framework open source de computación cuántica. Recordemos que un equipo de investigación de la ULL, liderado por Paco Martín trabajó en remoto para IBM Research y apoyados por los servicios de incubación empresarial de INtech Tenerife. Hoy en día trabajan directamente para el gigante informático en su sede de Nueva York.

Las jornadas se llevarán a cabo entre el lunes 15 y martes 16, en distintas salas y aulas del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, con diferentes charlas entre las que destaca la oferta formativa en diferentes ámbitos, entre las que podemos encontrar en la agenda de TLP Tenerife. Entre ellos, destacamos algunos de los cursos o talleres, aunque en la web se encuentra al completo.

Lunes 15 de julio:

Arquitectura de aplicaciones móviles: El camino hacia un software robusto. Impartida por el Ingeniero Informático Manuel Alejandro Bacallado, se mencionan los patrones de arquitectura para desarrollar aplicaciones móviles útiles para crear software robusto y que sea resistente a cambios.

Historia y evolución del Podcast en España por el podcaster Javier Almenara. El objetivo es conocer el cómo, cuándo y por qué del Podcast en España desde sus comienzos en hasta las aplicaciones actuales de moda.

Una visión del software en el Instituto de Astrofísica de Canarias, impartida por el Ingeniero de Software Jorge Quintero y el Doctor en inteligencia artificial César Guzmán. Basada en el departe de software del IAC donde se llevan múltiples proyectos de desarrollo de nuevos instrumentos para observar y descubrir el espacio. En la charla, se dará una visión del departamento de software y los proyectos que se llevarán a cabo así como oportunidades de empleo en el IAC.

Reto: Descubre Santa Cruz, impartida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El consistorio municipal te anima a descubrir la capital con retos y preguntas. Asiste a la charla, aprende a utilizar el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y mide tus conocimientos. ¡Los mejores se llevan premio!

Martes 16 de julio:

Mi juego iba a ser un Battle Royale, pero se quedó en el Pong. Charla de la mano del estudio de videojuegos Papas con Mojo Games. En ella, contarán con su experiencia en el mundo del desarrollo de videojuegos desde la formación hasta la acción.

Esto no es solo un juego, da para más. Impartida por el Community Manager Antonio Blas García, irá centrada al apartado del marketing en videojuegos con el fin de darle atención e importancia.

La diversidad de los esports por Avigdor Suárez, CEO de GC Liberty Esports. Se trata de una charla impartida por el CEO del primer club de esports adaptado para personas sordas del mundo y difundir la diversidad.

¿Qué es y cómo funciona la computación cuántica? El objetivo de esta charla impartida por la matemática Carmen Recio será una introducción para comprender lo que es la computación cuántica además de realizar la construcción de un circuito cuántico con la plataforma IBM Q Experience entre otras prácticas.

Las mujeres también investigan: el tratamiento de la científica en los medios de comunicación. La periodista Verónica Pavés realizará un análisis en el que se encuentra el papel de la mujer científica como fuente en los medios de comunicación, así como su tratamiento desde la perspectiva de un redactor.

Bbooster Week

La Bbooster Week, se celebra dentro del marco de TLP Tenerife Summer 2019 y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, a través del área Tenerife 2030 e INtech Tenerife, Turismo de Tenerife y Sodecan. Durante la Bbooster Week se han seleccionado 7 startups tecnológicas en fase de crecimiento —que se encuentren facturando más de 100.000 euros anuales— con el objetivo de conectar con inversores y realizar un proceso de networking con las entidades de desarrollo económico del ecosistema local. También se invitará a inversores profesionales de la Península y del extranjero y se organizará una charla informativa para empresarios de Tenerife interesados en la inversión en empresas tecnológicas. La startup ganadora recibirá 100.000 euros en inversión a través de Bbooster Week.

Ciencia en las redes

TLP Tenerife Summer 2019 contará con una jornada con charlas centradas en la divulgación científica que se realiza en redes sociales e Internet. La jornada estará presentada por el periodista científico y se clausurará con una mesa redonda coordinada por la periodista científica Verónica Martín. La jornada tendrá lugar el miércoles 17 de julio de 16,00 a 19,00 horas con la participación de:

Miquel Serra, director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de La Laguna, astrónomo y administrador del Observatorio del Teide, impartirá una charla acerca de la herramienta Cazasteroides, una app para controlar la población de asteroides potencialmente peligrosos para La Tierra.

Quantum Fracture, youtuber de ciencia con más 1,7 millones de suscriptores en YouTube. José Luis Crespo es físico y un reconocido divulgador científico en YouTube, siendo uno de los creadores de contenido científico en la plataforma con más seguidores en nuestro país. Expondrá en TLP Innova las relaciones que existen entre el mundo del arte y el de la ciencia, y cómo las aplica a sus vídeos.

Dot CSV, youtuber de tecnología, informática e inteligencia artificial. Carlos Santana, ingeniero informático especializado en Data Science e Inteligencia Artificial, divulga contenido a través de talleres, cursos y su canal de YouTube. En TLP Innova mostrará la revolución que supone la tecnología del Machine Learning.

Eladio Torres. Mago e ilusionista canario especializado en Magia de Cerca (Close-Up) llega a TLP Innova para ofrecer el espectáculo y la charla Tecnomagia, en el que demostrará la reinvención a la que el sector de la magia se ha visto expuesta gracias a los avances tecnológicos.

Lucía García, divulgadora científica. Física y colaboradora en divulgación de la ciencia en programas televisivos como El Hormiguero y Órbita Laika, en prensa, radio y YouTube a través de colaboraciones con creadores tan importantes como El Rubius. Su amplia experiencia permitirá que en su intervención en TLP Innova pueda mostrar a los asistentes los secretos y entresijos de la comunicación científica.

Pino Caballero, catedrática en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Doctora en Matemáticas por la Universidad de La Laguna, Caballero coordina el grupo CryptULL de investigación en Criptología de la Universidad de La Laguna, participando en 53 proyectos nacionales e internacionales de investigación.

Charlas Summer-Con

La zona Summer-Con ofrecerá, dentro del marco de TLP Innova, una serie de charlas de diferentes temáticas como los eSports, el mundo de YouTube y la seguridad en las redes. Todas ellas se desarrollarán a lo largo del día 17 de julio en la Sala Invernalia del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

10:00 h. Comienza Youtubeate 2019. Youtubeate es un taller que nace en 2013, impulsado por Playstation, El Corte Inglés y la Factoría de Innovación, enfocado a las nuevas tecnologías y su influencia en nuestra vida desde los prismas de la seguridad, riesgos, ocio y estilo de vida. Remarcando como estas marcan la pauta de un nuevo y cambiante panorama profesional que necesita de nuestro conocimiento y capacidad de adaptación.

10:20 h. Seguridad y prevención en ámbito de Internet, chats y RRSS. La ciberseguridad, aplicada a los diferentes ámbitos de Internet y el uso de las

plataformas web y redes sociales, será el eje central de la charla impartida por Eduardo González, director de la Factoría de Innovación.

11:00 h. Juego "La caza del Lobo" y minitorneo retro "Derrota al viejo campeón". Juego "La caza del Lobo" (adaptación de los Lobos de Castronegro, vinculado a la prevención del ciberbullying) y minitorneo retro "Derrota al viejo campeón".

12:00 h. PC Gaming vs Consola y What is Stadia? Muestra de las diferencias en la experiencia del usuario en los videojuegos en función del dispositivo empleado y el presente de Stadia, la nueva plataforma streaming de Google de videojuegos.

12:30 h. Artes digitales y nuevas profesiones. La industria de las artes digitales, la animación y los efectos visuales se encuentra en pleno auge y con ella, la proliferación de nuevas profesiones y oportunidades laborales en el sector.

13:00 h. Battleroyale y Auto Chess, somos fashion victim. Dos de los géneros de videojuegos más famosos del mundo y su alto consumo por los usuarios, sometido a debate.

15:00 h. Presentación ARCADEV. Presentación de la Asociación Regional Canaria para el Avance de los Deportes Electrónicos y Videojuegos, cuyo objetivo es impulsar el sector de los deportes electrónicos en las Islas.

15:30 h. La diversidad de los esports por Avigdor Suárez, CEO de GC Liberty Esports. Se trata de una charla impartida por el CEO del primer club de esports adaptado para personas sordas del mundo y difundir la diversidad.

16:15 h. Fundamentos legales de los esports I. La abogada sénior Carmen Aguado tratará los deportes electrónicos desde el punto de vista legal.

16:30 h. Fundamentos legales de los esports II. Iván Afonso, abogado sénior, comentará los esports y desde una perspectiva jurídica.

16:45 h. Fundamentos legales de los esports III. Impartida por la abogada sénior Daiana Lamela Scaferelli, que tratará las competiciones de videojuegos y su parte legal.

18:00 h. Esports y el papel de la mujer. Diana 'Princesa Namine' Hernández, jugadora de Esports del equipo INtech Titans Tenerife, comentará su perspectiva como jugadora y cómo es el día a día de la mujer en los deportes electrónicos.

19:00 h. Mesa Redonda: Sector de Esports. Charla sobre los deportes electrónicos Impartida por Bruno Boeri, CEO de INtech Tenerife Titans y Héctor Calvo, CEO de ESL España.

Llegan los caminantes blancos de Juego de Tronos

Jornadas de Artes Digitales

Las artes digitales, como el desarrollo de videojuegos o ilustradores digitales, son el método de trabajo del siglo XXI al que muchos jóvenes sueñan con dedicarse. Tenerife se está convirtiendo en un buen lugar para que este ecosistema crezca tanto por los incentivos fiscales que Canarias ofrece al sector como por el clima y el confort que supone como lugar para vivir. A ello se suma que las empresas encuentran una interesante masa crítica y talento para hacer crecer sus poyectos.

TLP Tenerife quiere contribuir a la consolidación de un ecosistema de creación digital en las islas y dar a conocer las oportunidades laborales reales en estos sectores con casos de éxito -algunos de ellos se han instalado en Tenerife- como los creadores de los caminantes blancos de Juego de Tronos, por ejemplo. Esta jornada tendrá el siguiente programa:

11:00 h. Presentación de Proyectos Zona Indie. Los equipos que exponen juegos en la Zona Indie de TLP Tenerife Summer 2019 presentarán su proyecto a un jurado experto. La entrega de premios será a las 14,45.

12:45 h. Todo sobre Drakhar Studio. Miembros del equipo de desarrollo del estudio basado en Tenerife contarán cómo es su día a día y hablarán sobre los proyectos desarrollados y los proyectos futuros. Drakhar Studio persigue llevar a lo más alto los juegos en plataformas móviles. Emplean las tecnologías más avanzadas del mercado, aprovechando las capacidades de los dispositivos móviles para ofrecer juegos de gran calidad visual.

16:00 h. Charla de Félix Bergés, CEO de El Ranchito. El Ranchito ha sido el proveedor de efectos visuales (VFX) de la serie 'Juego de Tronos' de HBO en varias de sus temporadas. Este equipo, liderado por Félix Bergés, ha ganado un Emmy por su participación en Juego de Tronos, pero además, posee multitud de premios nacionales como internacionales. Recientemente, han abierto una de sus oficinas en Tenerife atraídos por los incentivos fiscales y la Zona ZEC, pero también, por las crecientes oportunidades profesionales y creativas que ofrecen las Islas. El Ranchito ha participado además en largometrajes nacionales como Los Otros, Ágora, de Alejandro Amenábar; Un monstruo viene a verme, de J. A. Bayona, Superlópez, de Javier Ruiz Caldera; la coproducción hispano argentina Relatos salvajes, de Damián Szifron o Biutiful, de Alejandro González Iñarritu.

17:00-19:00 h. Mesa redonda: Trabajar en videojuegos, VFX o animación en Tenerife. Durante esta sesión cuatro empresas que producen arte digital para el mundo desde Tenerife (El Ranchito, Drakhar Studios, Lightbox y B. Water) explicarán cómo formarse y cómo conseguir un trabajo en el sector sin salir de la isla. Se repasarán las carreras de profesionales en activo actualmente en estudios y empresas basadas en Tenerife, se comentarán las mejores formas de obtener la formación necesaria y cómo completar el currículum para poder ser un artista digital profesional en la isla. B. Water es es una empresa de animación internacional presente en Tenerife hace un año y medio, convirtiéndose en uno de los tres estudios de animación más grandes de la isla.

Por su parte, Lightbox una compañía de estudio de animación y producción centrado en la creación de contenido para audiencias mundiales, como producciones cinematográficas, televisivas y publicitarias. Cuenta con algunos de los mejores artistas del país en todos los proyectos que desarrollan, y cuenta con un sistema que no para de evolucionar y que se adapta a las continuas innovaciones de la industria. Lightbox Animation Studios es el estudio de animación de España con más galardones en Artes Digitales, como ocho Premios Goya, tres Premios Forqué y dos Premios Gaudí.

19:00-20:00 h. Mesa redonda: la industria del videojuego desde dentro. Esta mesa redonda presentará a distintas personas con años de experiencia en distintas vertientes de la industria del videojuego, como Jaroslav Beck, cofundador y Head Music de Beat Games, Arturo Monedero, fundador de Delirium Studios y vicepresidente de Asociación Española de Videojuegos (AEVI), y Sitara Shefta, directora del estudio No Break Games, desarrolladores de Human: Fall Flat.