Más de mil afectados por la niebla en el aeropuerto Tenerife Norte

Más de un millar de personas en total se vieron afectadas ayer por la densa niebla existente en el aeropuerto Tenerife Norte. Los planes de centenares de personas se vieron alterados, en mayor o menor medida, por los desvíos de los aviones que tenían previsto aterrizar en la pista del municipio de La Laguna, o bien por las cancelaciones de vuelos a varias de las islas del Archipiélago.

Fuentes autorizadas de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) aclararon que hubo diecisiete desvíos al aeropuerto Tenerife Sur (11), a Gran Canaria (5) y La Palma (1), así como seis cancelaciones de salidas desde las instalaciones de Los Rodeos. En cuanto a los desvíos para el aterrizaje, afectaron a los pasajeros que llegaron en aviones procedentes de Madrid (cuatro), Gran Canaria (tres), Lanzarote (tres), El Hierro (dos), La Gomera, La Palma, Barcelona, Lisboa y Casablanca.

En cuanto a la prohibición de las maniobras de despegue se afectó a ciudadanos que iban a volar hasta Gran Canaria (dos), Fuerteventura (tres) y La Palma, según las referidas fuentes de AENA.

La primera cancelación se produjo a las 8:55 horas por causas ajenas a la niebla y la mayoría, por la tarde. La mayoría de las personas afectadas por los mencionados cambios aceptaron la situación con resignación y tranquilidad. En unos casos, llamaron a sus familiares para que los fueran a recoger a la terminal del aeropuerto Tenerife Norte. En otros, decidieron coger taxis para dirigirse al aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía, al puerto de Santa Cruz de Tenerife o a algún establecimiento hotelero.

Testimonios de los afectados

Una de las personas afectadas es Ana Santana, una mujer que iba a viajar a Gran Canaria ayer a las 19:00 horas y nos explica su situación cuando se halla en una de las puertas del edificio de Los Rodeos a la espera de que la vengan a recoger.

Ante la situación, decidió regresar a Gran Canaria en barco. A las 20:00 horas partía uno de Fred. Olsen, pero cuando ella trató de reservar ya no quedaban plazas para esa hora. Por ese motivo, decidió salir en un buque de Naviera Armas a las 23:00 horas. Frente a lo que ocurrió con otras personas, ella no podía esperar, ya que tenía que trabajar hoy. Reconoce que la atención fue buena y se encoge de hombros mientras señala al cielo, para explicar que las condiciones climatológicas no pueden atribuirse a una empresa o las personas.

Otro hombre empieza a hablar por el teléfono móvil y, con una sonrisa, aclara que "estoy acostumbrado a esto", mientras señala con la cabeza al cielo. Otra mujer, que se identifica como Ana, aclara que tenía un vuelo a Gran Canaria y "nos lo cambiaron para mañana", cuando "saldré a las nueve". En su caso, no tiene problemas de alojamiento, ya que la viene a buscar un familiar. Afirma que "para otras personas sí que será un caos".

Vacaciones en Tenerife

Un joven de origen catalán, Albert, acabó ayer sus vacaciones en Tenerife. Señaló que "a las 20:15 horas nos dicen si nos desvían la salida al aeropuerto del Sur o qué pasa". Explicó que la densa niebla únicamente afectaba a la zona del aeropuerto de Los Rodeos y sus inmediaciones. Su vuelo lo llevará hasta Barcelona.

Una joven, llamada María, tenía previsto en la tarde de ayer viajar hasta La Palma a las 18:30 horas en compañía de un familiar. Su vuelo, de la compañía Binter, fue cambiado para la mañana de hoy, a las 9:40 horas. En su caso, tiene la suerte de tener alojamiento donde pasar la noche.

Uno de los taxistas que esperaba en el interior de su Mercedes a la llegada de clientes explicó que la actividad de sus compañeros "ha subido ligeramente" y con servicios diferentes a los habituales, como carreras hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife o el aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía.