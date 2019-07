Un maestro en Centroamérica

Tony Martín enseña a un grupo de niños centroamericanos su particular método de aprendizaje de 'las matemáticas para la vida'.

Tony Martín enseña a un grupo de niños centroamericanos su particular método de aprendizaje de 'las matemáticas para la vida'. El Día

En clave personal

Antonio Ramón Martín Adrián, conocido por Tony, es maestro de Educación Primaria y licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de La Laguna. Este profesor canario lleva años dedicado a la didáctica y explicando sus recursos en todos los países de habla hispana. Pertenece al Grupo Capicúa, que se formó en 2002 a partir de una serie de cursos que se impartieron en los Centros de Profesores (CEP) de La Laguna, desde el que se aboga por la desaparición de los algoritmos tradicionales de cálculo con lápiz y papel. Este colectivo potencia en los alumnos de infantil y primaria el cálculo mental y el uso de la calculadora para potenciar el conocimiento del cálculo y la resolución de problemas. Tony lleva años de viajes incansables a América Latina, "pero hechos con pasión", como él mismo dice, Creó un Canal de YouTube en donde explica las cuestiones que le hacen llegar los compañeros. Así nació también su canal temático Antonio Martin 2020. A pesar de sus más de 40 años de docencia sigue enamorado de las Matemáticas y la didáctica en el aula. Apostilla: "Quiero seguir a pie de pupitre junto a las nuevas generaciones que surgen".

Modelo exportable

El movimiento OAOA nace en Canarias hace más de 25 años en el colegio de Aguamansa de La Orotava al poco tiempo de su apertura (1991). Un grupo de maestros del centro decidieron no llevar a cabo una enseñanza tradicional. Apostaron por un cambio de metodología con el objetivo de acercar los contenidos al entorno del colegio y hacer el aprendizaje más atractivo para sus alumnos. Durante muchos años fueron decenas de maestros los que pasaron por el claustro y a los que se dio la oportunidad de conocer Matemáticas OAOA. Profesores del colegio realizaron primero actividades de formación por todas las islas para luego dar el salto a la península.

Aquello de "tienes más vacaciones que un maestro" se queda en la categoría de leyenda urbana en el caso de Tony Martín, docente del Colegio de Educación Infantil y Primaria Aguere de La Laguna. Desde 2005, cuando llega el mes de julio Tony coge su maleta y pone rumbo a México para compartir con miles de docentes de ese país y de Guatemala su pasión: la aritmética. Desde su profundo convencimiento de que existe otra forma de enseñar las matemáticas para la vida. De esa nueva manera de mostrar números y operaciones nace OAOA, o sea, Otros Algoritmos para las Operaciones Aritméticas, el movimiento que Tony creó con otros compañeros hace más de 25 años en el Colegio Aguamansa de La Orotava.

Tony está desde el pasado junio (este año el calor se adelantó) de nuevo en Centroamérica. Allí comparte vivencias en torno a las Ciencias Exactas con otros maestros del Estado de la Baja California Sur, el punto de partida de su vuelta a México en avión y camioneta. Tomó parte en el 4º Foro Internacional de Educación antes de marchar hacia el Estado de Cohaulia, donde impartirá un curso sobre Heurística y resolución de problemas en educación matemática. El periplo continuará por Zacatecas, Morelos y Tlaxcala. Acabará la gira el 19 de agosto, cuando las Matemáticas de OAOA lleguen a Ciudad de México.

Antes, a finales de este mes, Tony hará un pequeño paréntesis. Cogerá su equipaje nuevamente para compartir vivencias entre algoritmos con profesores de Guatemala, involucrados en divulgar la idea de que las matemáticas no sean el típico rollo de las operaciones tradicionales sino sirvan para la vida. Este viaje pretende llevar el modelo a otros rincones de América y sumar cada vez más profesores al movimiento OAOA que, como el propio Tony indica, es "una herramienta para la igualdad social que pretende que la enseñanza de las matemáticas llegue a cualquier niño y las pueda emplear en su quehacer diario".

Más de 2.000 profesores de México y Guatemala compartirán la metodología. Martín ha recordado a esos docentes que "las siglas OAOA suponen un movimiento radical sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas que pretende hacer de esta materia un recurso para la igualdad y no un instrumento de selección intelectual. Hay que acabar con la idea de que las matemáticas no se me dan. Todo el mundo está capacitado y apto para ellas, solo se debe cambiar la manera de abordarlas, y eso nos corresponde, en primer término, a nosotros, los profesores de matemáticas".

A Tony y su equipo de compañeros matemáticos les llegó en 2005 la invitación del maestro mexicano José Antonio Moscoso Canabal para ir a un congreso en Villahermosa (Tabasco). Fue la apertura al movimiento Matemáticas OAOA en México.

En Ciudad de México se encuentra el colegio Watson y Crick de Iztapalapa (CDMX), cuya directora es Cristina Campos Muñiz. Se trata del primer centro OAOA de la República Mexicana.

Este verano, igual que el pasado y los anteriores, Tony Martín sigue con su formación OAOA en México y Guatemala, haciendo que las matemáticas sean para todos y lleguen a todos para cumplir el mismo sueño que en Canarias y otras comunidades españolas. Ha logrado hacer realidad unas mates para la vida en una labor no sólo educativa sino social.