El Cotarro

Ni que decir tiene que este pueblo le gusta más una coña que una cama el lunes por la mañana. Si encima se trata de un lagunero, ya ni les cuento. Y hoy que todos los caminos romeros conducen a La Laguna para gozar de la romería de San Benito, les cuento una coña lagunera con retranca... A los pocos días de salir elegido Luis Yeray Gutiérrez como nuevo alcalde de Aguere, una tremenda y muy bien colocada valla de seguridad, apareció protegiendo la fachada del exconvento franciscano de San Miguel de las Victorias, en la parte que da hacia la lagunera plaza de San Francisco, popularmente conocida como la Plaza del Cristo, justo por el lado en el que, muy posiblemente, se haga realidad el hasta ahora polémico velatorio que está promoviendo la Esclavitud del Cristo. El personal lagunero, claro está, se sorprendió por "la rápida actuación de Luis Yeray y el Ayuntamiento" en la colocación de dicha valla.

El personal pensó que la cosa había cambiado con la llegada de la nueva Corporación y que el alcalde Luis Yeray (PSOE) y el nuevo concejal de Urbanismo, Santiago Pérez (Avante) entendían que el proyecto de la Esclavitud se ajusta a Derecho y que, al ser un "acto reglado" ya en curso, la valla se había puesto, para comenzar su construcción. Nada tenía que ver una cosa con la otra. Es verdad que allí está prevista la construcción del velatorio, que servirá para dar un necesario servicio a la ciudadanía lagunera y, de paso, recabar fondos para las obras sociales que desarrolla la propia asociación religiosa, que preside como Esclavo Mayor, el abogado Francisco Doblas González de Aledo. La valla no iba de eso, pero dio pie para una nueva coña de rumor lagunero.

Lo cierto y verdad es que los que han puesto la valla (no sé si siguiendo las indicaciones del propio ayuntamiento o del servicio de Patrimonio del Cabildo) ha sido la propia Esclavitud del Cristo, dado que parte de ese lado de la fachada del ex-convento está en muy malas condiciones y podría haber riesgo de desprendimiento de parte del balcón o de derrumbe del paramento. O sea que Francisco Doblas ha actuado más que correctamente al frente de la Esclavitud, convencido de que lo primero es la seguridad de las personas y también con la seguridad de que, más pronto que tarde, el velatorio será una feliz y social realidad. En cualquier caso, dicho sea de paso, si en estos días ven obras dentro de la valla, sepan que se trata de las ya previstas en el Plan Director de restauración y rehabilitación del ex-convento y la sede de la Esclavitud y la recuperación del Santuario y su entorno. El tiempo dictará sentencia... (y pondrá a cada uno en su sitio).

THIBAUT COURTOIS Y FAMILIA EN TENERIFE

Tenerife sigue siendo destino turístico y gastronómico de lujo, y eso lo sabe el gran Thibaut Courtois, guardameta titular del Real Madrid Club de Fútbol, quien la pasada semana ha estado en nuestra isla con su familia y a disfrutado de las excelencias de nuestro popular Loro Parque, reconocido como mejor zoológico del mundo según TripAdvisor, y degustando las exquisiteces del restaurante Brunelli's, considerado como el mejor "steakhouse" de Canarias. Durante su visita, el arquero de Bélgica y su familia han conocido de primera mano la importante labor de conservación que se lleva a cabo cada día en Loro Parque.

Aunque esta no es la primera vez que el reconocido jugador visita las instalaciones de Loro Parque, Courtois no quiso despedirse sin antes dedicar unas palabras en el Libro de Oro, en el que afirmó haber pasado un "gran día" junto a su familia en las instalaciones de esta auténtica embajada animal. A la vista está que Courtois es largo como el solo y delgadito como un pincel, pero demostró que, a la hora de comer, tiene un "saque" que Dios se lo conserve. El hombre se metió entre pecho y espalda un tremendo "Steak Tartar" que no se lo salta un torero. Y las calorías que pudo ganar, las soltó al día siguiente en el Siam Park, donde también con su familia disfrutó del mejor parque acuático del mundo. Thibaut Courtois compartió estas experiencias con sus miles de seguidores en las principales redes sociales, lo que supone, sin duda, todo un "golazo" de promoción turística para Tenerife.

TORMENTA PERFECTA SOBRE CIUDADANOS

Parece que la "tormenta perfecta" está sobre Ciudadanos (Cs), mientras que uno de sus máximos puntales en Canarias, el tinerfeño Juan Amigó Moreno, les está esperando "en la bajadita" a todos. Sobre todo, a Vidina Espino y seguramente a Teresa Berástegui. Y pendiente de que vuelvan algunos de Madrid a conocer la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Eso, muy posiblemente, con el partido más unido (por dentro) de lo que parece por fuera. Y eso, encima, tras las durísimas revelaciones y declaraciones de Manuel Domínguez, líder tinerfeño del PP, parlamentario canario y alcalde realejero, contra el consejero del cabildo tinerfeño Enrique Arriaga (Cs) cuyo voto va a propiciar que Carlos Alonso (CC) tenga que dejarle la presidencia a Pedro Martín (PSOE). De sinvergüenza político tachó Manolo Domínguez a Enrique Arriaga, en unas declaraciones a los medios de comunicación, cuyas imágenes se han hecho virales por las redes sociales. En los próximos días se verá en qué acaba la cosa.

Y NUBARRONES SOBRE COALICIÓN CANARIA

Y en Coalición Canaria ya no hay tormenta, pero sí se han formado unos nubarrones por las declaraciones de Ana Oramas, en las que cuestiona muchas cosas de CC durante el planteamiento de las pasadas elecciones, la selección de candidatos y el desarrollo de la campaña. Más de uno (al menos 4) piensan que calladita habría estado más bonita y que los trapos sucios del partido se deberían lavar en su sede de la calle Galcerán. Veremos a ver hasta dónde llegan los nubarrones (que tocan los€)

