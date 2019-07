La ULL reconoce a los mejores estudiantes de la EBAU

"Me habían hablado muy bien de este acto porque resultaba ilusionante ver a nuestros futuros estudiantes, a los equipos directivos donde han cursado el Bachillerato y a sus familias compartir la emoción y la satisfacción del trabajo bien hecho y de afrontar el verano con la seguridad de haber cumplido con lo que se esperaba de cada uno. Y era cierto".

Lo aseguró la rectora de la ULL, Rosi Aguilar, durante la entrega de las becas de excelencia a los estudiantes con las mejores notas de la EBAU que tuvo lugar en la Facultad de Económicas,

"No cabe duda de que este es un éxito compartido, agregó. En primer lugar, del propio alumnado, que ha dado lo mejor de sí en las pruebas de acceso a la universidad. Pero detrás de ustedes hay una trayectoria porque no se llega a estos excelentes resultados de la noche a la mañana, nada viene dado, y sin trabajo y tesón no se llega a ningún sitio, por más inteligente que se sea".

"Así que no se despisten, valoró, y no abandonen las ganas de trabajar y seguir aprendiendo. Han dado un importante paso y conseguido sus objetivos, de tal modo que cada uno podrá escoger la titulación que más le plazca, pero queda mucho recorrido y es necesario que pongan toda su atención en el comienzo de los estudios universitarios".

En coincidencia con este acto, el Servicio General de Apoyo a la Investigación (SEGAI) de la ULL recibía un prestigioso reconocimiento en la evaluación externa para renovar el Sello 400+ del Modelo de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM), implantado desde 2014. Está entre 450-499 puntos y mejora respecto a 2017. El sello queda renovado por tres años.