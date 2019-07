La Laguna: capital mundial astronómica

Todos los caminos de la ciencia conducen esta semana al Aulario General del Campus de Guajara de la ULL. Su Aula Magna acoge durante cinco días -acaba el viernes- las más de setenta ponencias incluidas en el congreso de la Unión Astronómica Internacional (IAU en sus siglas en inglés) -celebra su centenario y es el mayor foro de astronomía del mundo- sobre la luz difusa del cielo. Organiza el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y se respira ciencia desde la entrada, donde lucen cuarenta paneles de tesis aún sin pulir. Pósters llenos de números, fotos y gráficos. En inglés, el idioma científico.

Durante estas cinco jornadas, de nueve de la mañana a siete de la tarde, en doble sesión, 125 astrónomos de veinte países -algunos tan exóticos y lejanos como Irán, Chile, EEUU, Japón, Corea del Sur, Rusia, Brasil, India o Australia- se reúnen para tratar lo que resume el lema The Realm of the Low Surface Brightness Universe (El reino del Universo de bajo brillo superficial).

"Este tipo de eventos no son frecuentes y la IAU no suele conceder sede a cualquiera ni amparar bajo su paraguas. Para el IAC supone un reconocimiento a su capacidad organizativa y a la calidad de la investigación que realiza". Lo asegura Nacho Trujillo, investigador del IAC y uno de los tres organizadores junto a Sakuraki Okamoto del Instituto Astronómico Nacional de Japón (NAOJ) y David Valls del Observatorio de París. Trujillo añade: "Está siendo un foro de mucho interés donde se habla y se estudia la luz de muy bajo brillo superficial. Luz difusa, etérea, fantasmal... Como ir al Roque de los Muchachos una noche oscura. Pues esto es diez mil veces más oscuro que el brillo del cielo más oscuro". Lo que se va a exponer es la historia de todos los progresos realizados los últimos 30 años.

Además, en este congreso IAU Symposium 355, su nombre oficial, no solo tienen cabida las contribuciones profesionales sino también las llevadas a cabo por astrónomos aficionados.

La doctora Mireia Montes corrobora "el valor de unos días de aprendizaje". Ella representa el espíritu nómada del investigador: "Nací en Barcelona, hice la tesis aquí, me marché a Estados Unidos y ahora estoy en la UNSW Sydney en Australia"

Al término de una ponencia el hall se llena de gente acreditada que se distribuye en corrillos de colegas. Ambiente ideal para los astrónomos en el que todos hablan un mismo lenguaje. La Laguna es durante cinco días la capital mundial astronómica.

Estudio integral del Sol

El Consejo Europeo de Investigación (ERC) ha seleccionado al proyecto Estudio integral del Sol (The Whole Sun), propuesto por cinco instituciones europeas, una de ellas el IAC, para concederle una de sus prestigiosas Synergy Grants. El investigador del IAC y catedrático de la ULL Fernando Moreno Insertis es el principal del equipo que ha participado en la propuesta. El proyecto ha celebrado su reunión inaugural en París recientemente. La subvención tiene una duración de seis años.