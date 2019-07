Chagas y leishmaniosis, enfermedades del olvido

La Organización Mundial de la Salud ha identificado hasta diecisiete enfermedades tropicales que ha calificado como desatendidas, ya que afectan a poblaciones muy empobrecidas o no resultan de suficiente interés científico y, por tanto, las empresas farmacéuticas no invierten en su investigación por ser consideradas poco rentables. Dos de ellas son la enfermedad de Chagas y la leishmaniosis, que afectan especialmente a Sudamérica pero también tienen presencia en Europa, cuya investigación y tratamiento está protagonizando uno de los seminarios de Campus América.

El seminario se titula Nuevas estrategias para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades tropicales desatendidas. Está dirigido por los investigadores de la ULL José Enrique Piñero y Jacob Lorenzo, y ha contado con la presencia de dos profesores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), Patricia B. Petray y Fernanda M. Frank.

