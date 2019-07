El español de Canarias va más allá de ser un mero dialecto

Uno de los seminarios incluidos en Campus América es Sociolingüística y variación morfosintáctica del español: el español del Caribe y el español juntos y en contraste, que comenzó ayer. Como explica su coordinadora, la profesora del Departamento de Filología Española de la ULL María José Serrano, su objetivo es mostrar los avances en el estudio de la sociolingüística de la variación morfosintáctica tanto en el español canario como del caribeño con un enfoque que va más allá de la dialectología tradicional.

La experta, que es también coordinadora del grupo de investigación Comunicación, Sociedad y Lenguaje, explica que la sociolingüística tiene poco que ver con la dialectología tradicional, porque se centra en estudiar el significado. Aclara: "No es simplemente asociar formas y expresiones con el lugar geográfico, que eso no sirve para nada si no se explica, sino saber por qué se utilizan estas palabras desde el punto de vista del significado, de la variación y también cognitivo".

Dentro de este enfoque, el equipo de investigación ha incorporado la lingüística cognitiva que les ha permitido ir más allá de la dialectología tradicional, que se limita a identificar de dónde es vocablo y si está bien o mal dicho. En su opinión, Campus América es un ámbito estratégico para realizar este seminario, por estar Canarias en un punto intermedio entre Europa y América y poseer una variedad propia.

Sobre las variedades, Serrano matiza que es un concepto difícil de delimitar porque muchas palabras y expresiones "no se sabe si realmente son o no son del español de Canarias; hay muchas construcciones y vocablos que parece que lo son, pero proceden del americano o del europeo".

Uno de los ponentes invitados ha sido Luis A. Ortiz, quien ha dictado una charla sobre la variedad de español del Caribe y sus vínculos con América y con Europa. "Hablar del español de Puerto Rico", explica, "sería remontarnos a una dialectología muy cerrada porque las variedades tienen extensiones mas allá de zonas nacionales. En el caso de mi país, tenemos vínculos con Cuba, con República Dominicana y con Canarias, por lo que hablar del español de Puerto Rico es hacerlo del español de Caribe, pero también del de Canarias y del europeo".

