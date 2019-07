Cuando La Laguna hizo historia

La Declaración sobre los Derechos de las Generaciones Futuras, diseñada en la Universidad de la Laguna hace 25 años y aprobada por la Unesco poco tiempo después, sigue plenamente vigente. Así lo consideraron todos los expertos participantes en el panel celebrado en el contexto de Campus América. Un conjunto de derechos que deben preservarse a toda costa, "máxime en una situación de tanta inestabilidad climática, económica y social" como la actual. En una sesión moderada por la periodista Sonia Chinea, participaron la exrectora Marisa Tejedor, el catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid Manuel Medina y el representante en Canarias de la Fundación Philip Cousteau Unión de los Océanos, Toni Gallardo.

Tejedor fue la primera en tomar la palabra y lo hizo explicando en primer término el contexto del documento para concluir: "Cabe preguntarse si estos textos tienen vigor hoy en día, para responder con un rotundo sí, pese a que se siguen violando sistemáticamente. Aquellos textos tuvieron tanta importancia que los derechos humanos forman parte central de la Agenda 20-30 aprobada por la propia ONU".

Jacques Cousteau, también presente en aquel entonces, venía escribiendo desde los años 70 del siglo pasado sobre las generaciones futuras, sobre el derecho moral sobre ellas. Así, Unesco, Cousteau y la ULL hicieron posible aquella reunión de febrero de 1994, con la participación de treinta expertos de veinte países.

La Declaración, aprobada por unanimidad, fue remitida a la Unesco, quien la refrendó en 1997, incluyendo algunos cambios.

Gallardo, por su parte, señaló que ya ha pasado la ignorancia de que el planeta es solo la parte emergida, obviando al vida de los océanos. "Esa parte del planeta que hemos ignorado mucho tiempo es nuestro pulmón, nuestra verdadera tabla de salvación. Ignorándolo, estamos acabando con nuestras posibilidades de supervivencia", alegó.

"El futuro de las generaciones no es futuro, es presente, puro y duro", sostuvo Gallardo en su intervención. Y concluyó: "La gobernanza de las civilizaciones no admite ya ningún tipo de atraso. Hay muchas organizaciones que están pidiendo a los gobiernos que declaren la emergencia climática, que no hay aplazamiento. Tenemos que cambiar inmediatamente nuestra forma de vida".

Un documento que "sigue siendo válido"

Dos años antes de la Declaración, en 1992, se celebraron los 200 de creación de la ULL. Fue el comienzo de una serie de reuniones sobre derechos humanos. Federico Mayor Zaragoza, el entonces director de la Unesco, fue uno de los grandes impulsores. "Era y sigue siendo un gran defensor de la palabra como medio de resolución de conflictos", valoró Marisa Tejedor.

Manuel Medina, por su parte, aclaró que era "una declaración utópica", pero se trataba de sentar las bases sobre esas generaciones y, por tanto, "tiene todavía hoy un enorme valor". El catedrático señaló: "La principal amenaza sigue siendo la nuclear, un potencial del que disponen una docena de países y podría destruir la vida en la Tierra en segundos". Y añadió: "Quizá las utopías desaparezcan, pero en la vida real hay que mantener objetivos para mejorar la vida humana".

El presidente de la Fundación Cultura de Paz y que lo fuera de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, intervino por vídeo conferencia. Resumió: "Hoy es más importante que nunca pensar en las generaciones futuras. Hay que dar realce a la declaración de la responsabilidad frente a los que aún no han nacido". En su opinión, "resulta inadmisible que en 2015 encontrásemos un respiro con la aprobación de las ODS. Tenemos que lograr que cada ser humano sea consciente de sus responsabilidades y de sus posibilidades hacia el futuro, con capacidad para cambiar el curso de estas sombrías tendencias". Añadió: "Es apremiante la cultura del multilateralismo, con unas Naciones Unidas fuertes, que permitan a la humanidad hacer frente a estos retos de escala global". Concluyó así: "Si tenemos retos globales hemos de actuar globalmente. La Unión Europea es solo monetaria, cortoplacista. El nuevo concepto de seguridad debe imponerse y el poder de la mujer ayudará a ello. Ha llegado el momento del Nosotros, los pueblos".