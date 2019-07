El parecido de uno de los pretendientes de First Dates que ha sorprendido a la audiencia

Se veía venir que iba a ser uno de los concursantes de los que se hablara durante un tiempo y, sobre todo, que iba a provocar sentimientos encontrados en redes sociales. Un valenciano de 31 años y de nombre Jose se convirtió ayer en el protagonista más indiscutible de la edición de martes de First Dates, el programa de citas de Cuatro que acumula cientos de miles de espectadores cada día y que ha logrado convertirse ya en todo un clásico de la televisión en España. El chico se presentó como Míster Belleza de Valencia del año pasado. Alto, rubio, guapo y con una sonrisa de oreja a oreja estaba claro que no iba a dejar a nadie indiferente.



El joven valenciano quedó segundo en el certamen de Míster. Pero no es por eso por lo que le conocen por la calle. De hecho lo más destacado de su personalidad es que Jose es muy parecido a Matías, el camarero de First Dates.



El camarero ha conseguido ser tan conocido que hasta hace unas semanas fue noticia a nivel nacional por haberlo dejado con su novia, camarera del reality de Cuatro en el que personas desconocidas buscan el amor de su vida o al menos una primera cita que luego puede suponer que continúen la relación o simplemente que pasen un buen momento. Durante su relación los dos jóvenes también fueron noticia por sus idas y venidas en su relación. Cada vez que había un mal gesto las redes sociales se daban cuenta.



First Dates supuso, hace años, un gran acierto para Cuatro. De hecho fue uno de los pocos programas de la cadena actualmente la hermana pequeña de Mediaset que es mantuvo a lo largo de todas las últimas temporadas en las que Telecinco ha ido cambiando poco a poco el modo en el que se veía su canal secundario. Los buenos datos de audiencia acompañan tanto que Cuatro llegaron a hacerse varios programas especiales.