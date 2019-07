El nuevo calendario incluye por error una vacuna no financiada

Nimenrix y Menveo son los nombres comerciales de la vacuna del meningococo para los serogrupos A, C, W e Y.

Tal y como prometió la Consejería de Sanidad el pasado febrero, el calendario vacunal ha sido actualizado. Pero el documento publicado ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) tenía un error: la supuesta financiación de la vacuna del meningococo A, C, W e Y a los 12 meses. Un despiste que hubiera colocado a Canarias a la vanguardia de las vacunas en España, pero que no coincide con lo que comprometido por la Consejería de Sanidad, por lo que, finalmente, no se encontrará en el calendario oficial.

Realmente, esta dosis corresponde a la vacunación contra el meningococo C, pero como argumentó Luis Ortigosa, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife, el haberla confundido con la tetravalente es un "error interesante". "Es lo que queríamos y llevamos tiempo pidiendo, pero Canarias no lo ha asumido aún", explicó. Si realmente se hubiera incluido esta dosis dentro de la cartera de servicios, el Archipiélago hubiera estado a la vanguardia vacunal de toda España junto con Castilla León, porque el nuevo calendario contaría con una protección completa contra todos los serotipos de meningitis, con la que ya cuenta esta comunidad autónoma.

"Se nos ha colado un anexo que no era el que correspondía", afirmó el director de Salud Pública en funciones, José Juan Alemán, que afirmó que en el día de ayer ya se estaba subsanando. Y es que este error se ha cometido porque ambos calendarios (con y sin la pauta de vacunación de la tetravalente contra el meningococo a los 12 meses) han estado encima de la mesa durante la negociación. De hecho, como remarcó Alemán, Canarias ha sido una de las comunidades que se postuló a favor de incluir esta dosis de la vacuna tetravalente, pero finalmente, desistió para favorecer el cambio que entrará en vigor en dos meses.

A pesar de todo, el director de Salud Pública en funciones, José Juan Alemán afirmó que "probablemente ese cambio llegará". No lo ha hecho aún porque se requiere un "mayor peso epidemiológico" que tan solo se puede conseguir con un estudio más exhaustivo con la integración de las nuevas vacunas. Un estudio en el que se debe evaluar la carga epidemiológica de la enfermedad, la eficacia de la vacuna -ya que se piensa que se puede perder algo de protección al Meningo C, aunque no está comprobado- y el factor económico.

Novedades en vacunación

En todo caso, las modificaciones que ha dispuesto el Archipiélago para su calendario vacunal la sitúan en los primeros puestos del estado. Con esta actualización, que compromete un 33% más del presupuesto dedicado actualmente a vacunas, los niños y adolescentes de Canarias podrán disponer en dos meses de una vacuna tetravalente para la meningitis a los 12 años, tres dosis de vacuna del meningococo B -el famoso Bexsero- a los 3, 5 y 13 meses de edad, y la vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH) con nueve genotipos oncogénicos, seis más de los que se suministraban hasta ahora.

La modificación del calendario se sustenta en tres motivos fundamentales: la aparición de nuevas vacunas eficaces, el comportamiento epidemiológico errático de algunas enfermedades y, en especial, las inequidades en acceso a algunas vacunas.

Cabe recordar que cada dosis de Bexsero cuesta unos 106 euros. Teniendo en cuenta que para la mayor protección son necesarias dos dosis, el desembolso que cada canario tenía que hacer para proteger a su hijo superaba los 200 euros. "No solo tuvimos aspectos los aspectos de eficacia y seguridad, también los éticos y morales", explicó el director de Salud Pública, que afirmó que desde el Gobierno se entendió que el nivel de desigualdad económica en Canarias era lo suficientemente importante como para incluir esta prestación.

Una decisión que, sin embargo, ha sido muy controvertida, ya que el Ministerio de Sanidad se ha posicionado, prácticamente desde principios de año, en contra de su financiación que no es "costo-efectiva". "La vida de un niño no tiene precio", alegó Alemán, que concluyó que "otras comunidades autónomas la irán incorporando, así como otros países". En este sentido, cuando se inicie la vacunación frente a la enfermedad meningocócica por serogrupo B, será gratuita para los de niños y niñas nacidos a partir del 1 de julio de 2019.

LAS NOVEDADES

Meningococo A, C, W, Y. Se incorpora la vacuna tetravalente frente al menigococo A, C, W, Y a los 12 años de edad, en sustitución de la dosis frente al meningococo C y justificada por el importante aumento que se está observando en Europa de determinados tipos incluidos en esta vacuna.

Meningococo B. Se incorpora la vacuna frente a la enfermedad meningocócica por serogrupo B, que sigue siendo la más frecuente en nuestro medio y que afecta fundamentalmente a niños. Su peligro reside en su alta tasa de mortalidad y las graves secuelas físicas que sufre entre un 20 y un 30% de los supervivientes.

9 genotipos de VPH. El nuevo calendario vacunal mejora la oferta frente al Virus del papiloma Humano con la incorporación de la vacuna frente a nueve genotipos de VPH, en sustitución de las vacunas que se venían utilizando.