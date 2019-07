CSIF critica que Tasisa 'abusa' de trabajadores en prácticas

El sindicato CSIF denuncia incumplimiento en materia salarial de los trabajadores contratados en prácticas por la empresa de ambulancias Tasisa, encargada de prestar en Tenerife transporte sanitario urgente y no urgente.

Según dicha organización sindical, la citada sociedad reconoció a representantes de CSIF que realiza contratos en prácticas porque suponen un menor coste salarial y no por contribuir a facilitar el acceso al mercado laboral de trabajadores recién formados. Este personal, según la actual legislación, debe tener un sueldo que no debe ser inferior al 60% (durante el primer año) o el 75% (durante el segundo) del salario fijado en Convenio para un trabajador que desempeñe el mismo puesto o equivalente, recuerda el mencionado sindicato. No obstante, la empresa se acoge al tenor literal de la norma para ni tan siquiera abonar a dichos trabajadores la cuantía que sirva para que alcancen el Salario Mínimo Interprofesional (900 euros al mes). Tras reiteradas acciones por parte de la representación sindical de CSIF en la empresa, requiriendo que Tasisa cumpla el Real Decreto 1462/2018, por el cual se establece que el salario mínimo mensual no podrá ser, en ningún caso, inferior a 900 euros al mes por 14 pagas, la empresa continúa con los incumplimientos, por lo que se ha presentado denuncia ante la Inspección Laboral. Tasisa declinó ayer hacer declaraciones.