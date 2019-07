Gabriela Fabbro ofrece una visión americana de la narrativa audiovisual

Las series televisivas hoy: hacia el entretenimiento audiovisual en expansión. Es el título de la ponencia que ofreció en la Sala MAC de Santa Cruz Gabriela Fabbro, catedrática de la Universidad Austral-Argentina, para abrir el seminario, incluido en Campus América, Nuevos tiempos audiovisuales: el efecto de los algoritmos y las plataformas web en los hábitos de consumo de series y películas. Narrativas, personajes, valores y estereotipo".

Fabbro aclaró que "las series de televisión ya no construyen historias o personajes, sino mundos". La profesora realizó un recorrido teórico e histórico por la evolución de las series de televisión desde su irrupción en los años 50 hasta la actualidad, cuando "los relatos no se adscriben a un único género dramático y se expanden, contando con la colaboración de los propios espectadores". Ahora, su creación es más compleja, por lo que la noción de autoría queda difusa y, como señaló la experta basándose en estudios del teórico Jenkins, estas ficciones "ya no construyen historias o personajes, sino mundos".

En la inauguración estuvieron presentes el vicerrector de Investigación, Transferencia y Campus de Santa Cruz y Sur, Ernesto Pereda; el director del departamento, Fernando Iturrate, y el representante de la Fundación Cine+Comic, Francisco Pomares.

Pomares, también profesor de Periodismo en la ULL cerró la primera jornada con la presentación de las actividades de la Fundación y del Aula de Cine.

