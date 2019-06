Trece estrellas para cuidar la naturaleza

Tras patear los cuatro Parques Nacionales de Canarias: La Caldera de Taburiente, Garajonay, Timanfaya y Las Cañadas del Teide durante diez días, trece adolescentes de distintos centros escolares de Tenerife y El Hierro fueron recibidos ayer en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz como si de unos verdaderos héroes se tratará.

Los alumnos llegaron a Santa Cruz durante la mañana para presentar sus impresiones sobre la quinta edición de la Ruta de las Estrellas, organizada por la Fundación CajaCanarias. Una expedición que consideraron "inolvidable" y con la que han conseguido enriquecer su conocimiento sobre espacio natural y cultural canario.

La última jornada de su periplo quizás haya sido la más accidentada. La idea era subir hasta el pico del Teide -para dar punto y final a esta experiencia- en teleférico, de modo que el trayecto fuera lo menos complicado posible, pero debido a las fuertes rachas de viento, el aparato quedó inutilizado el miércoles por la tarde. Por eso, ayer tuvieron que empezar su jornada un poco antes. Concretamente a las 4:00 de la madrugada, con el objetivo de subir hasta lo más alto de la montaña y bajar lo suficientemente rápido como para llegar a tiempo al acto de clausura en el salón de actos de la Fundación CajaCanarias.

Tampoco es que los últimos diez días hayan comenzado mucho más tarde sus jornadas. "De media hemos dormido cinco horas diarias", explicó ayer el director de la expedición, el alpinista Juan Diego Amador, quien se congratuló de haber podido realizar todas las actividades programadas para el viaje.

Su aventura comenzó el 17 de junio en el aeropuerto de Tenerife Norte, desde el que los alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato cogieron un avión hasta La Palma. Quién iba a decir que "a partir de una partida de cartas" se formarían unos vínculos tan grandes como los que han logrado forjar con el transcurso de los días y que se hicieron patentes durante la despedida de los alumnos. "Lo mejor ha sido la convivencia", explicó Bryan Rodríguez, uno de los participantes en esta experiencia. "No nos conocíamos y hemos llegado a crear un equipo a partir de un grupo", insistió por su parte Ainara Rodríguez, otra de las participantes.

Los trece adolescentes fueron elegidos entre cientos de aspirantes que tuvieron que enfrentarse a una prueba escrita para demostrar sus conocimientos sobre los Parques Naturales. Ahora con el culmen de su aventura pueden asegurar conocer mucho mejor no solo los parajes naturales de las islas en las que nacieron, sino también su patrimonio cultural.

Porque estos días también han estado orientados al conocimiento de las tradiciones canarias. Los alumnos han podido aprender en qué consiste el salto del pastor practicándolo en la propia Caldera de Taburiente, y se han atrevido a comunicarse mediante silbo gomero y a ejecutar el baile del tambor durante horas junto a otros niños de Hermigua. Y, aunque no todos pudieron llevar a cabo con excelencia estas actividades, coincidieron en dar una nota alta a la experiencia en su balance final.

David Tavío, uno de los docentes que se encargó de coordinar a los alumnos, haciendo alusión a la frase "lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se respeta", incidió en lo que ha significado para los chicos este acercamiento a la naturaleza. "En un aula no les podemos explicar esto; tienen que salir y verlo con sus propios ojos", concluyó Tavío, que afirmó que estas experiencias suponen un "plus en el conocimiento del entorno" que tienen los alumnos.

El programa parte del interés personal de Amador, que, como admitió desde los 15 años, ha soñado con recorrer los Parques Nacionales de Canarias. Un sueño que "años después" se ha hecho realidad y que ahora ha llevado a estos alumnos a sentar las bases para convertirse en ciudadanos concienciados y comprometidos activamente con la conservación del patrimonio natural y cultural.