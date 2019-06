Los canarios recuperan el nivel de renta de hace una década

El 64 por ciento de los isleños tiene serias dificultades para llegar con liquidez a fin de mes

La renta media por persona de los canarios es de 8.964 euros anuales, cifra que se registraba hace una década en las Islas y se convierte en el mejor dato desde 2010. Esta recuperación no quita que la tasa de riesgo de pobreza creciera en 2018 un 1,6% con respecto al año anterior. A pesar de que en el Archipiélago se han mejorado los índices de acceso a alimentos como la carne o el pesado y más canarios pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, hay más personas que tienen dificultades para afrontar gastos imprevistos y para llegar a final de mes, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las condiciones de vida de los españoles.

Canarias presenta la segunda tasa más elevada de riesgo de pobreza, solo por detrás de Extremadura. En el Archipiélago hay 708.519 personas -el 32,1% de la población- en riesgo de pobreza. Es decir, sus ingresos están por debajo de los 5.380 euros al año, un 60% de la renta media de la región. La tasa isleña se sitúa muy por encima del 21,5% registrado a nivel estatal. Precisamente para disminuir el número de personas en riesgo de pobreza, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha propuesto recientemente establecer una renta mínima estatal, que llegaría a así a casi dos millones de hogares en el país y sería compatible con el empleo.

En España, la tasa más alta de pobreza la sufren las mujeres de entre 16 y 29 años, con un 31,2%, seguidas de las menores de 16 años, que rozan el 27%.

El número de personas con carencias materiales severas en las Islas pasó del 13,6% en 2017 al 8,8% el año pasado pero, aún así, el porcentaje es más elevado que el 5,4% registrado a nivel nacional. Pese a esa mejora, 187.614 canarios -un 8,5% de la población-, no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Este porcentaje se redujo casi a la mitad con respecto al ejercicio anterior, pero todavía supera el 3,6% recogido en el país.

Las facturas relacionadas con la vivienda suelen ser las más difíciles de afrontar para las familias. En este sentido, más de 245.000 canarios -un 11,1%- ha tenido en los últimos doce meses algún retraso en el pago de facturas relacionadas con la primera vivienda como la hipoteca, el alquiler o los recibos del gas y la comunidad. Esta cifra se redujo casi a la mitad con respecto al año anterior, en el que el 20,2% de los isleños tenía problemas para soportar estos gastos, y se trata del mejor dato registrado en Canarias desde hace siete años.

Vacaciones y coche

Los gastos imprevistos como reponer un electrodoméstico, reparar un desperfecto en el hogar o una visita al taller del coche hace sufrir el bolsillo del 54,7% de los canarios, que no tienen capacidad para afrontar estos desembolsos, frente al 35,9% de la media nacional.

En cuanto a los periodos de descanso, el 41,4% de los habitantes del Archipiélago no puede irse de vacaciones al menos una semana al año, registro que es un 2,7% menor que el de 2017, pero que sigue superando el 34,1% que se da en España. Además, cerca de 157.000 isleños no pueden permitirse tener un ordenador personal y 220.000 no pueden disponer de un coche.

A los canarios les cuesta mucho llegar a fin de mes y el 64% reconoce que en 2018 tuvo problemas para terminar la mensualidad con su salario, un 2,5% más que el anterior ejercicio. En el otro lado de la balanza, un 35,1% llega a final de mes con cierta facilidad o sin ningún problema. De la totalidad de los españoles, el 55,2% tuvo alguna traba para llegar a fin de mes durante el pasado año, dato que registró un incremento del 1,9% en relación con 2017.

La renta media por persona en Canarias se sitúa en 8.964 euros al año -747 mensuales-, muy por debajo de la media nacional que se sitúa en los 11.412 euros al año. Por esto, las Islas reflejan los segundos ingresos medios anuales más bajos de España, por detrás, una vez más, de Extremadura (8.503 euros por persona). La renta anual media de los hogares canarios es de 23.048 euros -1.920 mensuales-, cifra que está 5.369 euros por debajo de la media estatal.

A pesar de la ola feminista que se ha desencadenado en el país en los últimos años, a nivel nacional la brecha salarial entre hombres y mujeres es de 270 euros anuales, un 57,4% más que en 2017, cuando la diferencia de renta media estaba en 155 euros al año. En función de la actividad laboral la renta varía y los ingresos medios de los españoles con un empleo es de 13.103 euros al año, mientras que los jubilados alcanzan los 13.990 euros anuales y los parados se quedan en solo 7.527 euros.