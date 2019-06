Los alisios siguen protegiendo a Canarias de la ola de calor que castiga al grueso del país

Canarias, que se ha mantenido al margen de la ola de calor, seguirá la próxima semana con el régimen de alisios, con probabilidad de lluvias ocasionales en el norte de las islas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La ola de calor que comenzó este miércoles y que dejará un fin de semana de temperaturas extremas e "inusualmente altas" en buena parte de la Península y de las Islas Baleares se empezará a desactivar el lunes, cuando comenzarán a descender los termómetros, aunque seguirá haciendo calor, incluso por encima de lo normal para la primera semana de julio, siempre según la AEMET.

El portavoz de la AEMET, Fernando García, ha explicado a Europa Press que durante esta ola de calor las temperaturas máximas han estado con carácter general en valores 10 grados centígrados por encima de lo normal e incluso en algunas áreas hasta 15 grados centígrados por encima de lo normal y a lo largo de la próxima semana se quedarán en unos 4 a 6 grados centígrados más de lo habitual para estas fechas.

"Parece que el lunes se podrá desactivar el aviso por ola de calor, aunque seguirá haciéndolo, pero no tanto como para considerarlo dentro de las características de ola de calor", ha señalado.

De momento, ha añadido que este viernes se ha activado el aviso de riesgo extremo (rojo) en el Pirineo catalán, en el interior de Tarragona y Teruel.



Sábado con avisos rojos



Para el sábado, los avisos rojos de Cataluña, Gerona y Barcelona se desactivarán y pasarán a ser naranjas (riesgo importante) mientras que permanecerá el riesgo extremo en la ribera del Ebro. También pasará a riesgo importante la cuenca del Guadiana y ha destacado que el domingo desaparecerán los avisos rojos en toda España.

En general se alcanzarán o superarán los 38 o 40 grados centígrados en muchas zonas del interior peninsular y de Mallorca, y los 42 grados en el valle del Ebro y otras depresiones del nordeste peninsular.

Asimismo, el portavoz ha señalado que este jueves se alcanzó un nuevo récord de temperatura máxima absoluta en Burgos-Villafría, que alcanzó 38,8 grados centígrados (ºC), el valor más alto desde que este observatorio de su historia, que empezó a recopilar datos en 1944.

También se han batido récords del mes de junio este jueves, en Pamplona, que llegó a 40,5ºC; Madrid-Barajas, 40,3ºC; Lérida, 41,9ºC; Molina de Aragón, 36,6ºC, datos nunca antes alcanzados en el mes de junio en estas estaciones.

El jueves también dejó efemérides de temperaturas mínimas en Cuenca, que llegó a 24ºC; Molina de Aragón, 18,3ºC; Soria, 19,9ºC; Calamocha, 19,7ºC; Teruel, 19ºC, que son las mínimas más altas en el mes de junio y además, se superaron las mínimas más altas del periodo de referencia 1981-2010 en Logroño, con 21,5ºC y Segovia, 22,7ºC.

Por otro lado, en la madrugada de este viernes, el aeropuerto de Almería no bajó de 25,2ºC, un valor que iguala la mínima más alta para un mes de junio que se alcanzó en 2001, hace 18 años. También la noche de este viernes se igualó la mínima más alta en un mes de junio alcanzada en 1994 en Madrid-Retiro, con 23,7ºC. En Ávila se llegó a 20,5ºC, la mínima más alta del periodo de referencia.



Previsión para el fin de semana



El sábado y el domingo se espera que la situación permanezca sin cambios generalizados y a partir del domingo empezarán a descender las temperaturas en la cornisa cantábrica, en el norte de Palencia, Burgos, y País Vasco, donde descenderán unos 4 o 5 grados y también en el suroeste, unos 3 o 4 grados centígrados, en Cádiz, Huelva y Sevilla.

García ha añadido que el lunes la bajada será más acusada y de forma genérica caerán dos o tres grados, aunque en el norte y noreste de Castilla y León, La Rioja y Navarra, descenderán 5 a 6 grados.

El martes el descenso será más ligero y a partir de ese día se quedarán prácticamente sin variaciones, de modo que "seguramente" se desactivará el aviso meteorológico pero aún habrá temperaturas más altas de lo normal, entre 4 y 6 grados centígrados.

"Hemos estado entre 10 y 15 grados por encima de lo normal durante la ola de calor y la semana próxima se quedarán entre 4 y 6ºC por encima d elo normal", ha comentado.

En cuanto a precipitaciones, ha indicado que hasta el domingo se podrían formar algunas tormentas en el noroeste y también en el Pirineo oriental donde ha advertido de que podrán ser tormentas secas, con precipitación débil que pueden ser "peligrosas para los incendios".



Riesgo extremo de incendios



De este modo, habrá un riesgo extremo de incendios en la mitad este y en la mitad sur de la Península, en Cataluña y en Aragón y ha señalado que el índice ultravioleta estará "muy alto", por lo que ha aconsejado adoptar prevenciones.

En este contexto, ha recordado que la predicción del verano es que será más cálido de lo normal pero no se observa una señala de precipitaciones, por lo que no espera que se produzcan precipitaciones por encimas de lo normal, de modo que considera que el déficit de lluvias no se cubrirá durante el verano.

A partir del miércoles el portavoz ha indicado que aumentará la probabilidad de chubascos y tormentas aumenta en Pirineos y que se reducirá la probabilidad de precipitaciones en el resto de las zonas. Si bien, en el resto de España los cielos estarán poco nubosos o despejados.

El viento continuará soplando, al menos los primeros días, de componente norte en Galicia y Cantábrico, del oeste en el Estrecho, y de componente este en el área mediterránea.