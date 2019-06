Sanidad ordena retirar del mercado 66 productos homeopáticos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha ordenado la retirada de 66 productos homeopáticos del mercado por no haber cumplido el requisito mínimo de presentar una documentación en tiempo y forma.

Esta medida se engloba dentro de un proceso que la Aemps está llevando a cabo con los más de 2.000 productos homeopáticos comercializados en las farmacias españolas para determinar si debe o no autorizarlos. Se trata de un procedimiento recogido en el Real Decreto 1345/2007, del 11 de octubre, para adecuarse a la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 6 de noviembre de 2001.

Este procedimiento se abrió el 30 de abril, tras la publicación de una Orden Ministerial que determina los requisitos mínimos y el procedimiento para que estos productos pudieran adecuarse a la legalidad vigente para su correcta administración a la población. En todo caso, se trata del primer paso que ha dado la administración para regular la producción homeopática en España, ya que, como incide la Aemps, "el calendario fijado por la norma establece seis periodos de entrega de documentación para su evaluación".

En esta primera entrega se incluían aquellos con indicación terapéutica o cuya vía de administración sea inyectable. De los 66 productos retirados, el 90% son inyectables o soluciones inyectables, y el resto, comprimidos o ampollas. Las empresas que no han presentado la documentación a tiempo son cuatro: laboratorios Heel España S.A.U, Soria Natural S.A, Weleda S.A.U y Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co.

Las productoras que sí lo han hecho se enfrentarán ahora a que sus productos sean evaluados para que, una vez determine si se autorizan o no, se propongan las condiciones de prescripción y el prospecto que deba llevar cada uno. Los productos homeopáticos tienen "una ventaja" con respecto al resto de medicamentos, recordó Elena Campos, presidenta de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (Apept). Y es que estos productos se pueden seguir vendiendo gracias a una disposición transitoria de un Real Decreto, pero una vez resuelta la evaluación podrían dejar de tener este beneficio.

No obstante, la presidenta de la Apept advierte de que esta restricción puede provocar que estos productos se empiecen a comercializar como "complemento alimenticio". Asimismo recordó que "hasta que no se determine si se autoriza o no, continuará en el mercado, algo que no ocurre nunca con los medicamentos que deben ser autorizados antes de que comercializarse", lamentó Campos.

Con esta primera criba, de los 2.008 productos homeopáticos incluidos en una resolución que permitía su venta, según el listado hecho público por Sanidad, ahora quedan en el mercado 1.942.